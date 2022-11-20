На российском государственном телевидении полным ходом идет разжигание геноцида, - Кулеба
На российском государственном телевидении полным ходом идет разжигание геноцида.
Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
Они признают, что Россия бомбит критически важную инфраструктуру Украины, чтобы создать невыносимые условия жизни для мирных жителей и призывают к новым ударам", - отметил Кулеба.
Он призвал полностью запретить российскую пропаганду в ЕС и других странах.
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