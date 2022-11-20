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Новости Война
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На российском государственном телевидении полным ходом идет разжигание геноцида, - Кулеба

геноцид

На российском государственном телевидении полным ходом идет разжигание геноцида.

Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Они признают, что Россия бомбит критически важную инфраструктуру Украины, чтобы создать невыносимые условия жизни для мирных жителей и призывают к новым ударам", - отметил Кулеба.

Он призвал полностью запретить российскую пропаганду в ЕС и других странах.

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геноцид (416) россия (96192) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+16
Гори гори ясно , щоби не згасло
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20.11.2022 15:09 Ответить
+14
Ех, бахнути би по останкінськой веже
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20.11.2022 15:08 Ответить
+12
бавовна...В Москве сегодня, 20 ноября, возник сильный пожар. Центр российской столицы затянуло дымом.«РИА Новости»
Пожар возник в районе трех вокзалов в центре Москвы. По данным российских СМИ, горит складское помещение на Комсомольской площади.https://t.me/navideovidno/54062
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20.11.2022 15:08 Ответить
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бавовна...В Москве сегодня, 20 ноября, возник сильный пожар. Центр российской столицы затянуло дымом.«РИА Новости»
Пожар возник в районе трех вокзалов в центре Москвы. По данным российских СМИ, горит складское помещение на Комсомольской площади.https://t.me/navideovidno/54062
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20.11.2022 15:08 Ответить
Гори гори ясно , щоби не згасло
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20.11.2022 15:09 Ответить
Когда-то называли не трех,а четырех вокзалов.
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20.11.2022 16:45 Ответить
Ти краще подивися на "наш" марафон, там теж повно москальської пропаганди.
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20.11.2022 19:03 Ответить
Ех, бахнути би по останкінськой веже
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20.11.2022 15:08 Ответить
я до цього закливаю вже з самого початку повномасштабного вторгнення! невже до наших спецпризначинців не доходить, що системи зʼязку та телебачення - це повинна була бути ціль номер 1 для диверсійних груп і хакерів!!
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20.11.2022 15:18 Ответить
Хакери обісрались. Anonymous 25.02.2022 об*явили війну проти рашки, та багато чого набіцяли, а на ділі давно про іх досягнення нічого не чути.
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20.11.2022 17:53 Ответить
Глупість, треба бахати туди, хто це придумує
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20.11.2022 15:21 Ответить
Відомо, що найближчим часом на території Білорусі заплановано проведення низки терактів - штучно спровокованих техногенних катастроф на об'єктах критичної інфраструктури. Місце проведення ймовірних «інцидентів» - території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема, Гродненської та Брестської областей. Одна з головних цілей - Білоруська атомна електростанція «Островець», - йдеться у повідомленні.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
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20.11.2022 15:10 Ответить
скоріше б вже...
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20.11.2022 16:25 Ответить
Шо саме страшне, вони всим хто там живе показують, якщо ви не з нами, ми вас буде знищувати!!!!!
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20.11.2022 15:20 Ответить
Тобі хто дозволив з пляшки вставати? Кувалди захотів?
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20.11.2022 15:43 Ответить
цивилизованные страны давно дали определению этим быдло-существам=РУСИШВАЙН
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20.11.2022 15:31 Ответить
Добрий ранок, Кулеба. Скоро вже рік,як потрібно робити такі висновки. Це вже не рахуючи всього того, що відбувається з 2014го року.
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20.11.2022 15:36 Ответить
Кулеба и за 2014 год в ответе?
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20.11.2022 16:06 Ответить
сейчас заметил а раньше был слепой
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20.11.2022 15:39 Ответить
Они-Захватчики Кремля- всегда этим занимались35 лет ОКУПИРОВАННЫЕ Российские ТВ и газеты гнали на Бизантию (половины Одэрбэджана, земли которого отнимают с 1828г).В 88-90-х г.за клевету народ "плюнул"на г."Комсомольска правда" и ее тираж с 13млн.упал до 300 тысяч(!!!) Теперь добавилась Украина.Растут аппетиты у масонов,когда им не отвечают.
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20.11.2022 18:07 Ответить
 
 