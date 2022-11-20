На російському державному телебаченні повним ходом іде розпалювання геноциду, - Кулеба
На російському державному телебаченні повним ходом іде розпалювання геноциду.
Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
Вони визнають, що Росія бомбить критично важливу інфраструктуру України, щоб створити нестерпні умови життя для мирних жителів, і закликають до нових ударів", - зазначив Кулеба.
Він закликав повністю заборонити російську державну пропаганду в ЄС та інших країнах.
Топ коментарі
+16 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар20.11.2022 15:09 Відповісти Посилання
+14 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар20.11.2022 15:08 Відповісти Посилання
+12 Bob Fayn
показати весь коментар20.11.2022 15:08 Відповісти Посилання
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