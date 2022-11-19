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Зеленський запропонував Британії визнати Голодомор геноцидом українців

голодомор

Під час зустрічі у Києві президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком можливість визнання Британією Голодомору геноцидом українців.

Зеленський підкреслив, що це є важливим саме зараз, у той час, коли Кремль знову здійснює акти геноциду проти українців, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Пан прем'єр-міністр відвідує Україну саме в той час, коли ми починаємо вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років. Обговорили з паном прем'єром можливі шляхи визнання Британією Голодомору як геноциду українського народу. Але цю тему треба проробити детально, і ми віримо, що справедливість буде забезпечено", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада закликала парламенти світу визнати Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу

Автор: 

Велика Британія (5658) геноцид (307) голодомор (402) Зеленський Володимир (24318) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+11
Визнати голодомор-це як визнати що правда є правдою що світло є світлом...
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19.11.2022 18:18 Відповісти
+11
a "сіньор Голодомор"? - шо з ним злупилося?
довбень врубив реверс?
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19.11.2022 18:38 Відповісти
+10
хіба можна довіряти людині, яка сьогодні тіпа "шанує" те на чим вчора сміялося?
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19.11.2022 18:42 Відповісти
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Визнати голодомор-це як визнати що правда є правдою що світло є світлом...
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19.11.2022 18:18 Відповісти
угу..а Зелю теж прирівняти
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19.11.2022 18:18 Відповісти
А своїм "співплемінникам" чому таке не запропонуєш?!
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19.11.2022 18:22 Відповісти
бо саме, српленінники зеленого наркомана у жовтні 1917 року здійснили деджпереворот на мацковії, чим створили цю комуно-нацистьку червону імперію зла і тюрму народів !!!

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19.11.2022 20:19 Відповісти
a "сіньор Голодомор"? - шо з ним злупилося?
довбень врубив реверс?
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19.11.2022 18:38 Відповісти
"паламался сіньйор"
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19.11.2022 20:25 Відповісти
Сєньйор Голодомор - сміялись вони
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19.11.2022 18:38 Відповісти
хіба можна довіряти людині, яка сьогодні тіпа "шанує" те на чим вчора сміялося?
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19.11.2022 18:42 Відповісти
ні ні - діло ваше...
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19.11.2022 18:43 Відповісти
в недолугого все залежить від посади...
клован? - плюй в Україну.
випадковий През? - плюй на те що плював, коли був клованом.
зелений сюр....
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19.11.2022 18:56 Відповісти
Да нет, они с ермаком в диктаторы метят..
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19.11.2022 19:54 Відповісти
Шолом ,брати казаки,є ще й такий, на сьогоднішній день запропонований Ізраілем ї протягнутий Зеленським антиукраїнський закон,тому пропоную: 4)Відмінить закон» Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні» від 22.09.2021р,як такий,що суперечить сьогоднішній українській дійсності. У країні ,не існують вагомі причини для його прийняття, Цей закон порушує рівність у відношенні до громадян інших національностей, і самих українців. Прийняття цього закону з політичної метою себе не виправдало. ....Про останнє,всі знають чому євреї не признають голодомор на офіційному рівні,бо відразу встануть питання про його(голодомору)мету .З історичних матеріалів,на приклад,,,".... В качестве своей замены на Украине Лазарь поручил проведение активных «коллективизационных» мероприятий Менделю Марковичу Хатаевичу, которого знал как проверенного человека ещё по совместной работе в 1917 году в Гомеле. Хрущёву, который сам был украинцем, такого дела доверять было нельзя. Лазарь назначил Хатаевича вторым секретарём компартии Украины и возложил на него ответственность за проведение коллективизации. Это Лазарь снабдил Хатаевича центральными войсками ОГПУ и армией, которые перебросили на Украину, Кубань и Поволжье специально для обеспечения строжайшей изоляции приговорённых областей, изъятия продуктов у населения, и отправки крестьян на уничтожение в северные лагеря. Мышь не должна была выскользнуть из обречённых местностей. Это было гигантское по своей масштабности мероприятие, не имевшее себе аналогов в истории - уморить голодом и выселить население с территории, превышавшую по своей площади Европу. Лазарь знал, что Хатаевич не подведёт. Для успеха всей операции Лазарь также заменил заведующего сельхозотделом ЦК ВКПб, русского, Николая Александровича Угланова, противника коллективизации, на своего человека Карла Яновича Баумана.." В 1933 году член политбюро ЦК КП(б)У Мендель Хатаевич отметил:
Жестокая борьба ведется между крестьянами и нашей властью. Это борьба насмерть. Этот год был решающей проверкой нашей силы и прочности. Понадобился голод, чтобы показать им, кто здесь хозяин. Это стоило миллионов жизней, но колхозная система создана, мы выиграли войну.[4]
Шаповал Ю (проф., доктор исторических наук) Голод в Украине глазами иностранных дипломатов // ежедневная всеукраинская газета «День», № 116, 05.07.2008
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20.11.2022 05:40 Відповісти
 
 