Зеленський запропонував Британії визнати Голодомор геноцидом українців
Під час зустрічі у Києві президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком можливість визнання Британією Голодомору геноцидом українців.
Зеленський підкреслив, що це є важливим саме зараз, у той час, коли Кремль знову здійснює акти геноциду проти українців, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Пан прем'єр-міністр відвідує Україну саме в той час, коли ми починаємо вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років. Обговорили з паном прем'єром можливі шляхи визнання Британією Голодомору як геноциду українського народу. Але цю тему треба проробити детально, і ми віримо, що справедливість буде забезпечено", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+11 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар19.11.2022 18:18 Відповісти Посилання
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показати весь коментар19.11.2022 18:42 Відповісти Посилання
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довбень врубив реверс?
клован? - плюй в Україну.
випадковий През? - плюй на те що плював, коли був клованом.
зелений сюр....
Жестокая борьба ведется между крестьянами и нашей властью. Это борьба насмерть. Этот год был решающей проверкой нашей силы и прочности. Понадобился голод, чтобы показать им, кто здесь хозяин. Это стоило миллионов жизней, но колхозная система создана, мы выиграли войну.[4]
Шаповал Ю (проф., доктор исторических наук) Голод в Украине глазами иностранных дипломатов // ежедневная всеукраинская газета «День», № 116, 05.07.2008