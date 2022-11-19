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Зеленский предложил Британии признать Голодомор геноцидом украинцев

голодомор

Во время встречи в Киеве президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком возможность признания Великобританией Голодомора геноцидом украинцев.

Зеленский подчеркнул, что это важно именно сейчас, в то время, когда Кремль снова совершает акты геноцида против украинцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Господин премьер-министр посещает Украину именно в то время, когда мы начинаем чествование жертв Голодомора 1932-1933 годов. Обсудили с господином премьером возможные пути признания Британией Голодомора как геноцида украинского народа. Но эту тему надо проделать подробно, и мы верим, что справедливость будет обеспечена", - сказал Зеленский.

Также читайте: Рада призвала парламенты мира признать Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа

Автор: 

Великобритания (5026) геноцид (416) Голодомор (1055) Зеленский Владимир (20854) Сунак Риши (129)


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Топ комментарии
+11
Визнати голодомор-це як визнати що правда є правдою що світло є світлом...
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19.11.2022 18:18 Ответить
+11
a "сіньор Голодомор"? - шо з ним злупилося?
довбень врубив реверс?
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19.11.2022 18:38 Ответить
+10
хіба можна довіряти людині, яка сьогодні тіпа "шанує" те на чим вчора сміялося?
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19.11.2022 18:42 Ответить
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Визнати голодомор-це як визнати що правда є правдою що світло є світлом...
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19.11.2022 18:18 Ответить
угу..а Зелю теж прирівняти
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19.11.2022 18:18 Ответить
А своїм "співплемінникам" чому таке не запропонуєш?!
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19.11.2022 18:22 Ответить
бо саме, српленінники зеленого наркомана у жовтні 1917 року здійснили деджпереворот на мацковії, чим створили цю комуно-нацистьку червону імперію зла і тюрму народів !!!

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19.11.2022 20:19 Ответить
a "сіньор Голодомор"? - шо з ним злупилося?
довбень врубив реверс?
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19.11.2022 18:38 Ответить
"паламался сіньйор"
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19.11.2022 20:25 Ответить
Сєньйор Голодомор - сміялись вони
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19.11.2022 18:38 Ответить
хіба можна довіряти людині, яка сьогодні тіпа "шанує" те на чим вчора сміялося?
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19.11.2022 18:42 Ответить
ні ні - діло ваше...
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19.11.2022 18:43 Ответить
в недолугого все залежить від посади...
клован? - плюй в Україну.
випадковий През? - плюй на те що плював, коли був клованом.
зелений сюр....
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19.11.2022 18:56 Ответить
Да нет, они с ермаком в диктаторы метят..
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19.11.2022 19:54 Ответить
Шолом ,брати казаки,є ще й такий, на сьогоднішній день запропонований Ізраілем ї протягнутий Зеленським антиукраїнський закон,тому пропоную: 4)Відмінить закон» Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні» від 22.09.2021р,як такий,що суперечить сьогоднішній українській дійсності. У країні ,не існують вагомі причини для його прийняття, Цей закон порушує рівність у відношенні до громадян інших національностей, і самих українців. Прийняття цього закону з політичної метою себе не виправдало. ....Про останнє,всі знають чому євреї не признають голодомор на офіційному рівні,бо відразу встануть питання про його(голодомору)мету .З історичних матеріалів,на приклад,,,".... В качестве своей замены на Украине Лазарь поручил проведение активных «коллективизационных» мероприятий Менделю Марковичу Хатаевичу, которого знал как проверенного человека ещё по совместной работе в 1917 году в Гомеле. Хрущёву, который сам был украинцем, такого дела доверять было нельзя. Лазарь назначил Хатаевича вторым секретарём компартии Украины и возложил на него ответственность за проведение коллективизации. Это Лазарь снабдил Хатаевича центральными войсками ОГПУ и армией, которые перебросили на Украину, Кубань и Поволжье специально для обеспечения строжайшей изоляции приговорённых областей, изъятия продуктов у населения, и отправки крестьян на уничтожение в северные лагеря. Мышь не должна была выскользнуть из обречённых местностей. Это было гигантское по своей масштабности мероприятие, не имевшее себе аналогов в истории - уморить голодом и выселить население с территории, превышавшую по своей площади Европу. Лазарь знал, что Хатаевич не подведёт. Для успеха всей операции Лазарь также заменил заведующего сельхозотделом ЦК ВКПб, русского, Николая Александровича Угланова, противника коллективизации, на своего человека Карла Яновича Баумана.." В 1933 году член политбюро ЦК КП(б)У Мендель Хатаевич отметил:
Жестокая борьба ведется между крестьянами и нашей властью. Это борьба насмерть. Этот год был решающей проверкой нашей силы и прочности. Понадобился голод, чтобы показать им, кто здесь хозяин. Это стоило миллионов жизней, но колхозная система создана, мы выиграли войну.[4]
Шаповал Ю (проф., доктор исторических наук) Голод в Украине глазами иностранных дипломатов // ежедневная всеукраинская газета «День», № 116, 05.07.2008
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20.11.2022 05:40 Ответить
 
 