Зеленский предложил Британии признать Голодомор геноцидом украинцев
Во время встречи в Киеве президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком возможность признания Великобританией Голодомора геноцидом украинцев.
Зеленский подчеркнул, что это важно именно сейчас, в то время, когда Кремль снова совершает акты геноцида против украинцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Господин премьер-министр посещает Украину именно в то время, когда мы начинаем чествование жертв Голодомора 1932-1933 годов. Обсудили с господином премьером возможные пути признания Британией Голодомора как геноцида украинского народа. Но эту тему надо проделать подробно, и мы верим, что справедливость будет обеспечена", - сказал Зеленский.
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зелений сюр....
Жестокая борьба ведется между крестьянами и нашей властью. Это борьба насмерть. Этот год был решающей проверкой нашей силы и прочности. Понадобился голод, чтобы показать им, кто здесь хозяин. Это стоило миллионов жизней, но колхозная система создана, мы выиграли войну.[4]
Шаповал Ю (проф., доктор исторических наук) Голод в Украине глазами иностранных дипломатов // ежедневная всеукраинская газета «День», № 116, 05.07.2008