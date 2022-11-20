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Новости Война
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Франция совместно с партнерами ищет политические пути завершения войны в Украине

франція

Франция и союзники ищут пути политического урегулирования войны на территории Украины. Однако украинцам решать, как завершится конфликт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в интервью Journal du Dimanche, информирует Цензор.НЕТ.

Лекорню отметил, что все войны заканчиваются за столом переговоров. Но только Украина, как страна, которая защищается от российского вторжения, может устанавливать линии и сроки переговоров.

"Между союзниками мы размышляем над возможными политическими результатами для прекращения войны. Напоминаю о многочасовых дискуссиях, которые Эммануюль Макрон (Эммануюль Макрон, президент Франции. - Ред.) провел с каждой из сторон - в том числе с выездом на место происшествия - еще до начала конфликта", - заявил министр.

Читайте также: Франция передала Украине два ЗРК Crotale, - министр обороны Лекорню

Автор: 

Франция (3544) переговоры с Россией (1184)


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Топ комментарии
+28
нам не нужен просто мир - нам нужна Победа Украины..
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20.11.2022 18:12 Ответить
+20
Дебіли, хочете - шукайте, якщо зайнятись нічим, аби не заважали ЗСУ робити свою справу.
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20.11.2022 18:07 Ответить
+16
Ви б краще шукали шляхи збільшення постачання зброї! *уйлу не потрібні переговори, йому потрібна знищена Україна!
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20.11.2022 18:16 Ответить
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Дебіли, хочете - шукайте, якщо зайнятись нічим, аби не заважали ЗСУ робити свою справу.
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20.11.2022 18:07 Ответить
А ТИ ХЛОПЧИКУ З ЕВРОПИ ПИШЕШ....давай приїжджай
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20.11.2022 18:15 Ответить
VPN? Ні, не чув
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20.11.2022 18:20 Ответить
а нах тобі впн, шифруєшся?! СБУ найде ітак
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20.11.2022 18:26 Ответить
це принципово
подивися на коментаторів і порахуй скільки з Європи та США
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20.11.2022 18:35 Ответить
головне, щоб модер цензора не знайшов ІР. А СБУ - то фігня, воно мишей не ловить.
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20.11.2022 18:45 Ответить
если по - вашему "конфликт" ПНХ
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20.11.2022 18:57 Ответить
Пора Макрону прекращать эту дурку.

Совсем с памятью плохо.
Забыли как Гитлер завоевал Францию за 5 дней.

Путин это гитлер сегодня.
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21.11.2022 00:02 Ответить
Знов за рибу гроші...
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20.11.2022 18:08 Ответить
іпанутим нема спокою..
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20.11.2022 18:10 Ответить
они конечно хотели бы утрясти всё до рождества и нового года. чтобы снять санкции и парашенцы снова кинулись тратить в европе своё честно награбленное на предрождественнских базарах. и встрече нового года не в своих родных бебенях. ну а после нового года, до пасхального перемирия, снова можно будет возобновлять боевые действия. ґешефт есть ґешефт.
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20.11.2022 18:11 Ответить
нам не нужен просто мир - нам нужна Победа Украины..
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20.11.2022 18:12 Ответить
******* путлера и шукайте
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20.11.2022 18:12 Ответить
Говорили-балакали... (((
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20.11.2022 18:13 Ответить
Апять оці манси дупою проміж стогів.
Це прикриття та допомога терористам.
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20.11.2022 18:13 Ответить
Что же путлер им предложил или чем пригрозил, что уже решено искать мир в его свинячьих глазах?
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20.11.2022 18:14 Ответить
Нельзя найти черную кошку в темной комнате без света и окон, особенно, когда ее там нет.
"Завершение войны" этот дикий треш среди политиков вызван простейшей причиной:
"Если Украина не проведет посевную-2023 и связанные с этим действия (а это произойдет с вероятностью 100%) - то кризис будет просто планетарных масштабов.".
Поэтому, надо срочно прекратить войну (естественно за счет Украины) и далее, чтобы Украинцы молча, бесплатно вкалывали на земле, для того, чтобы африканцам и арабам было, что кушать.
Вопрос в том, а на хуа это Украинцам?
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20.11.2022 18:15 Ответить
посевная произойдет с вероятностью 100%
а поиск политического завершения войны - это такой национальный французский спорт.
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20.11.2022 18:59 Ответить
дайте зброю та з'їбіть з дороги!
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20.11.2022 18:15 Ответить
Точно! Ичкали бы лучше пути для прохода Абрамсов да Леопардов в помощь ЗСУ!
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20.11.2022 19:20 Ответить
Ви б краще шукали шляхи збільшення постачання зброї! *уйлу не потрібні переговори, йому потрібна знищена Україна!
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20.11.2022 18:16 Ответить
Во вторую мировую французы быстренько легли под немцев, а британцы воевали и победили
Не стоит слушать умничанье французов
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20.11.2022 18:20 Ответить
Найсмішніше те, що французи після висадження союзників настільки "осміліли", що мали навіть військові зіткнення з союзниками, бо вважали їх за окупантів. А при німцях сиділи як миші.
А потім стригли налисо жінок, що мали контакти з німцями. Тут вони себе проявили "по-геройськи"
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20.11.2022 18:29 Ответить
Французы издревле большие интриганы, никак чего задумали...
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20.11.2022 19:23 Ответить
Могу огорчить французов На сегодня нет никакого политического решения. ***** сам с Украины и особенно с Крыма не уйдет. Он не самоубийца. Зеленский на статус кво тоже не согласится. Он кто угодно, но не дурак и тоже не самоубийца...
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20.11.2022 18:21 Ответить
"Але лише Україна, як країна, яка захищається від російського вторгнення, може встановлювати лінії та терміни переговорів." Повторяем в 101-й раз: линии- международно признанные границы Украины на 1991 год, сроки- выбивание параши силой на эти границы.
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20.11.2022 18:21 Ответить
Цей Макрон краще б привселюдно відмовився від своєї ідеї "Європа від Парижа до Владивостока!", яку проголошував незадовго до початку війни. А ще від такої ж дурнуватої ідеї про "Європейське NATO" - без США.
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20.11.2022 18:34 Ответить
Також Порошенко на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі https://eurosolidarity.org/2022/11/20/peregovory-mozhlyvi-poroshenko-nazvav-hto-najkrashhe-provede-peregovory-z-rosiyeyu/?fbclid=IwAR0Or9UpR94zKhdeFJcieq3nHYwMJGwWl7o8XDo9BEtav7Rr7f8cIKyCK9s заявив , що найкращими, найефективнішими переговорниками з путіним є Збройні сили України:
"Ви говорили про процес переговорів. Я повністю підтримую і погоджуюсь. Без цього неможливо. А коли ми можемо розпочати переговори? Вони вже тривають. І у нас є дуже хороші переговорники. Чи ви знаєте, як вони називаються? Це - Збройні сили України"
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20.11.2022 18:38 Ответить
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20.11.2022 18:48 Ответить
у Другій Світовій Війні Франція легко здалася сама, а в Третій Світовій - вирішила легко здавати вже інших, Україну?
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20.11.2022 18:41 Ответить
Макрон Вам туда . Азербайджан и Чечня (Ичкерия ) уже заключали Мир . Да и у Украины вроде бы был мир . до 2022 минский , и что это принесло . Хоть один договор Помойка выполнила , они их заключают , что бы очухаться ,а потом начинают все опять . Мы же в курсе ,что такое Мир по леватски , все остается как есть , только Украина не стреляет , а Орки стрелют постоянно , на хер такой Мир
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20.11.2022 18:46 Ответить
Політичні? Ну-ну... можу підказати, "рафалі"- дуже круті дипломати!
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20.11.2022 18:54 Ответить
..."Франція та союзники...
Питання в тому хто для Франції союзник?
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20.11.2022 19:05 Ответить
Вже мир,як так?То можна уже гандони купувати?)
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20.11.2022 19:17 Ответить
щоб щось говорити, треба щоб був вільний рот
а ваш рот завжди робить міньєт *****
перестаньте сосати, потім щось еажіть
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20.11.2022 19:31 Ответить
Аби хотіли, то давно б або путіна до кобзона відправили , або зброї дали скільки треба
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20.11.2022 19:47 Ответить
поки х@йло при владі ніякого миру не буде,

карлік й@бнувся на темі України і лисий хер не віддасть цю прєлєсть нікому
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20.11.2022 19:52 Ответить
Пане Макроне...просто уявіть собі, що ви Наполеон...ви француз. Вам можна.
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20.11.2022 19:55 Ответить
Французам вирішувати - чи займатися хернею на власний розсуд.
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20.11.2022 20:04 Ответить
Підказка, НАТО - вже знайшло в Польщі план, як закінчити війниу нерозрочавши.....
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20.11.2022 20:15 Ответить
хай краще з партнерами презервативами користуються
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20.11.2022 20:24 Ответить
 
 