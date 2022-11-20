Франция совместно с партнерами ищет политические пути завершения войны в Украине
Франция и союзники ищут пути политического урегулирования войны на территории Украины. Однако украинцам решать, как завершится конфликт.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в интервью Journal du Dimanche, информирует Цензор.НЕТ.
Лекорню отметил, что все войны заканчиваются за столом переговоров. Но только Украина, как страна, которая защищается от российского вторжения, может устанавливать линии и сроки переговоров.
"Между союзниками мы размышляем над возможными политическими результатами для прекращения войны. Напоминаю о многочасовых дискуссиях, которые Эммануюль Макрон (Эммануюль Макрон, президент Франции. - Ред.) провел с каждой из сторон - в том числе с выездом на место происшествия - еще до начала конфликта", - заявил министр.
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подивися на коментаторів і порахуй скільки з Європи та США
Совсем с памятью плохо.
Забыли как Гитлер завоевал Францию за 5 дней.
Путин это гитлер сегодня.
Це прикриття та допомога терористам.
"Завершение войны" этот дикий треш среди политиков вызван простейшей причиной:
"Если Украина не проведет посевную-2023 и связанные с этим действия (а это произойдет с вероятностью 100%) - то кризис будет просто планетарных масштабов.".
Поэтому, надо срочно прекратить войну (естественно за счет Украины) и далее, чтобы Украинцы молча, бесплатно вкалывали на земле, для того, чтобы африканцам и арабам было, что кушать.
Вопрос в том, а на хуа это Украинцам?
а поиск политического завершения войны - это такой национальный французский спорт.
Не стоит слушать умничанье французов
А потім стригли налисо жінок, що мали контакти з німцями. Тут вони себе проявили "по-геройськи"
"Ви говорили про процес переговорів. Я повністю підтримую і погоджуюсь. Без цього неможливо. А коли ми можемо розпочати переговори? Вони вже тривають. І у нас є дуже хороші переговорники. Чи ви знаєте, як вони називаються? Це - Збройні сили України"
Питання в тому хто для Франції союзник?
а ваш рот завжди робить міньєт *****
перестаньте сосати, потім щось еажіть
карлік й@бнувся на темі України і лисий хер не віддасть цю прєлєсть нікому