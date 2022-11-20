Франция совместно с партнерами ищет политические пути завершения войны в Украине

Франция и союзники ищут пути политического урегулирования войны на территории Украины. Однако украинцам решать, как завершится конфликт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в интервью Journal du Dimanche, информирует Цензор.НЕТ.

Лекорню отметил, что все войны заканчиваются за столом переговоров. Но только Украина, как страна, которая защищается от российского вторжения, может устанавливать линии и сроки переговоров.

"Между союзниками мы размышляем над возможными политическими результатами для прекращения войны. Напоминаю о многочасовых дискуссиях, которые Эммануюль Макрон (Эммануюль Макрон, президент Франции. - Ред.) провел с каждой из сторон - в том числе с выездом на место происшествия - еще до начала конфликта", - заявил министр.

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