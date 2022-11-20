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Новини Війна
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Франція спільно з партнерами шукає політичні шляхи завершення війни в Україні

франція

Франція та союзники шукають шляхи політичного урегулювання війни на території України. Проте українцям вирішувати як завершиться конфлікт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню в інтерв'ю для Journal du Dimanche, інформує Цензор.НЕТ.

Лекорню зазначив, що війни завершуються за столом переговорів. Але лише Україна, як країна, яка захищається від російського вторгнення, може встановлювати лінії та терміни переговорів.

"Між союзниками ми розмірковуємо над можливими політичними результатами для припинення війни. Нагадую про багатогодинні дискусії, які Еммануель Макрон (Еммануель Макрон, президент Франції, - ред.) провів з кожною зі сторін - у тому числі з виїздом на місце події - ще до початку конфлікту", - заявив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція передала Україні два ЗРК Crotale, - міністр оборони Лекорню

Автор: 

Франція (3104) переговори з Росією (1300)


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Топ коментарі
+28
нам не нужен просто мир - нам нужна Победа Украины..
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20.11.2022 18:12 Відповісти
+20
Дебіли, хочете - шукайте, якщо зайнятись нічим, аби не заважали ЗСУ робити свою справу.
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20.11.2022 18:07 Відповісти
+16
Ви б краще шукали шляхи збільшення постачання зброї! *уйлу не потрібні переговори, йому потрібна знищена Україна!
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20.11.2022 18:16 Відповісти
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Дебіли, хочете - шукайте, якщо зайнятись нічим, аби не заважали ЗСУ робити свою справу.
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20.11.2022 18:07 Відповісти
А ТИ ХЛОПЧИКУ З ЕВРОПИ ПИШЕШ....давай приїжджай
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20.11.2022 18:15 Відповісти
VPN? Ні, не чув
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20.11.2022 18:20 Відповісти
а нах тобі впн, шифруєшся?! СБУ найде ітак
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20.11.2022 18:26 Відповісти
це принципово
подивися на коментаторів і порахуй скільки з Європи та США
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20.11.2022 18:35 Відповісти
головне, щоб модер цензора не знайшов ІР. А СБУ - то фігня, воно мишей не ловить.
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20.11.2022 18:45 Відповісти
если по - вашему "конфликт" ПНХ
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20.11.2022 18:57 Відповісти
Пора Макрону прекращать эту дурку.

Совсем с памятью плохо.
Забыли как Гитлер завоевал Францию за 5 дней.

Путин это гитлер сегодня.
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21.11.2022 00:02 Відповісти
Знов за рибу гроші...
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20.11.2022 18:08 Відповісти
іпанутим нема спокою..
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20.11.2022 18:10 Відповісти
они конечно хотели бы утрясти всё до рождества и нового года. чтобы снять санкции и парашенцы снова кинулись тратить в европе своё честно награбленное на предрождественнских базарах. и встрече нового года не в своих родных бебенях. ну а после нового года, до пасхального перемирия, снова можно будет возобновлять боевые действия. ґешефт есть ґешефт.
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20.11.2022 18:11 Відповісти
нам не нужен просто мир - нам нужна Победа Украины..
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20.11.2022 18:12 Відповісти
******* путлера и шукайте
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20.11.2022 18:12 Відповісти
Говорили-балакали... (((
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20.11.2022 18:13 Відповісти
Апять оці манси дупою проміж стогів.
Це прикриття та допомога терористам.
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20.11.2022 18:13 Відповісти
Что же путлер им предложил или чем пригрозил, что уже решено искать мир в его свинячьих глазах?
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20.11.2022 18:14 Відповісти
Нельзя найти черную кошку в темной комнате без света и окон, особенно, когда ее там нет.
"Завершение войны" этот дикий треш среди политиков вызван простейшей причиной:
"Если Украина не проведет посевную-2023 и связанные с этим действия (а это произойдет с вероятностью 100%) - то кризис будет просто планетарных масштабов.".
Поэтому, надо срочно прекратить войну (естественно за счет Украины) и далее, чтобы Украинцы молча, бесплатно вкалывали на земле, для того, чтобы африканцам и арабам было, что кушать.
Вопрос в том, а на хуа это Украинцам?
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20.11.2022 18:15 Відповісти
посевная произойдет с вероятностью 100%
а поиск политического завершения войны - это такой национальный французский спорт.
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20.11.2022 18:59 Відповісти
дайте зброю та з'їбіть з дороги!
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20.11.2022 18:15 Відповісти
Точно! Ичкали бы лучше пути для прохода Абрамсов да Леопардов в помощь ЗСУ!
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20.11.2022 19:20 Відповісти
Ви б краще шукали шляхи збільшення постачання зброї! *уйлу не потрібні переговори, йому потрібна знищена Україна!
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20.11.2022 18:16 Відповісти
Во вторую мировую французы быстренько легли под немцев, а британцы воевали и победили
Не стоит слушать умничанье французов
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20.11.2022 18:20 Відповісти
Найсмішніше те, що французи після висадження союзників настільки "осміліли", що мали навіть військові зіткнення з союзниками, бо вважали їх за окупантів. А при німцях сиділи як миші.
А потім стригли налисо жінок, що мали контакти з німцями. Тут вони себе проявили "по-геройськи"
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20.11.2022 18:29 Відповісти
Французы издревле большие интриганы, никак чего задумали...
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20.11.2022 19:23 Відповісти
Могу огорчить французов На сегодня нет никакого политического решения. ***** сам с Украины и особенно с Крыма не уйдет. Он не самоубийца. Зеленский на статус кво тоже не согласится. Он кто угодно, но не дурак и тоже не самоубийца...
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20.11.2022 18:21 Відповісти
"Але лише Україна, як країна, яка захищається від російського вторгнення, може встановлювати лінії та терміни переговорів." Повторяем в 101-й раз: линии- международно признанные границы Украины на 1991 год, сроки- выбивание параши силой на эти границы.
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20.11.2022 18:21 Відповісти
Цей Макрон краще б привселюдно відмовився від своєї ідеї "Європа від Парижа до Владивостока!", яку проголошував незадовго до початку війни. А ще від такої ж дурнуватої ідеї про "Європейське NATO" - без США.
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20.11.2022 18:34 Відповісти
Також Порошенко на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі https://eurosolidarity.org/2022/11/20/peregovory-mozhlyvi-poroshenko-nazvav-hto-najkrashhe-provede-peregovory-z-rosiyeyu/?fbclid=IwAR0Or9UpR94zKhdeFJcieq3nHYwMJGwWl7o8XDo9BEtav7Rr7f8cIKyCK9s заявив , що найкращими, найефективнішими переговорниками з путіним є Збройні сили України:
"Ви говорили про процес переговорів. Я повністю підтримую і погоджуюсь. Без цього неможливо. А коли ми можемо розпочати переговори? Вони вже тривають. І у нас є дуже хороші переговорники. Чи ви знаєте, як вони називаються? Це - Збройні сили України"
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20.11.2022 18:38 Відповісти
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20.11.2022 18:48 Відповісти
у Другій Світовій Війні Франція легко здалася сама, а в Третій Світовій - вирішила легко здавати вже інших, Україну?
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20.11.2022 18:41 Відповісти
Макрон Вам туда . Азербайджан и Чечня (Ичкерия ) уже заключали Мир . Да и у Украины вроде бы был мир . до 2022 минский , и что это принесло . Хоть один договор Помойка выполнила , они их заключают , что бы очухаться ,а потом начинают все опять . Мы же в курсе ,что такое Мир по леватски , все остается как есть , только Украина не стреляет , а Орки стрелют постоянно , на хер такой Мир
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20.11.2022 18:46 Відповісти
Політичні? Ну-ну... можу підказати, "рафалі"- дуже круті дипломати!
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20.11.2022 18:54 Відповісти
..."Франція та союзники...
Питання в тому хто для Франції союзник?
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20.11.2022 19:05 Відповісти
Вже мир,як так?То можна уже гандони купувати?)
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20.11.2022 19:17 Відповісти
щоб щось говорити, треба щоб був вільний рот
а ваш рот завжди робить міньєт *****
перестаньте сосати, потім щось еажіть
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20.11.2022 19:31 Відповісти
Аби хотіли, то давно б або путіна до кобзона відправили , або зброї дали скільки треба
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20.11.2022 19:47 Відповісти
поки х@йло при владі ніякого миру не буде,

карлік й@бнувся на темі України і лисий хер не віддасть цю прєлєсть нікому
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20.11.2022 19:52 Відповісти
Пане Макроне...просто уявіть собі, що ви Наполеон...ви француз. Вам можна.
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20.11.2022 19:55 Відповісти
Французам вирішувати - чи займатися хернею на власний розсуд.
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20.11.2022 20:04 Відповісти
Підказка, НАТО - вже знайшло в Польщі план, як закінчити війниу нерозрочавши.....
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20.11.2022 20:15 Відповісти
хай краще з партнерами презервативами користуються
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20.11.2022 20:24 Відповісти
 
 