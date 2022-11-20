Франція спільно з партнерами шукає політичні шляхи завершення війни в Україні
Франція та союзники шукають шляхи політичного урегулювання війни на території України. Проте українцям вирішувати як завершиться конфлікт.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню в інтерв'ю для Journal du Dimanche, інформує Цензор.НЕТ.
Лекорню зазначив, що війни завершуються за столом переговорів. Але лише Україна, як країна, яка захищається від російського вторгнення, може встановлювати лінії та терміни переговорів.
"Між союзниками ми розмірковуємо над можливими політичними результатами для припинення війни. Нагадую про багатогодинні дискусії, які Еммануель Макрон (Еммануель Макрон, президент Франції, - ред.) провів з кожною зі сторін - у тому числі з виїздом на місце події - ще до початку конфлікту", - заявив міністр.
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Совсем с памятью плохо.
Забыли как Гитлер завоевал Францию за 5 дней.
Путин это гитлер сегодня.
Це прикриття та допомога терористам.
"Завершение войны" этот дикий треш среди политиков вызван простейшей причиной:
"Если Украина не проведет посевную-2023 и связанные с этим действия (а это произойдет с вероятностью 100%) - то кризис будет просто планетарных масштабов.".
Поэтому, надо срочно прекратить войну (естественно за счет Украины) и далее, чтобы Украинцы молча, бесплатно вкалывали на земле, для того, чтобы африканцам и арабам было, что кушать.
Вопрос в том, а на хуа это Украинцам?
а поиск политического завершения войны - это такой национальный французский спорт.
Не стоит слушать умничанье французов
А потім стригли налисо жінок, що мали контакти з німцями. Тут вони себе проявили "по-геройськи"
"Ви говорили про процес переговорів. Я повністю підтримую і погоджуюсь. Без цього неможливо. А коли ми можемо розпочати переговори? Вони вже тривають. І у нас є дуже хороші переговорники. Чи ви знаєте, як вони називаються? Це - Збройні сили України"
Питання в тому хто для Франції союзник?
а ваш рот завжди робить міньєт *****
перестаньте сосати, потім щось еажіть
карлік й@бнувся на темі України і лисий хер не віддасть цю прєлєсть нікому