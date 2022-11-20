Франція спільно з партнерами шукає політичні шляхи завершення війни в Україні

Франція та союзники шукають шляхи політичного урегулювання війни на території України. Проте українцям вирішувати як завершиться конфлікт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню в інтерв'ю для Journal du Dimanche, інформує Цензор.НЕТ.

Лекорню зазначив, що війни завершуються за столом переговорів. Але лише Україна, як країна, яка захищається від російського вторгнення, може встановлювати лінії та терміни переговорів.

"Між союзниками ми розмірковуємо над можливими політичними результатами для припинення війни. Нагадую про багатогодинні дискусії, які Еммануель Макрон (Еммануель Макрон, президент Франції, - ред.) провів з кожною зі сторін - у тому числі з виїздом на місце події - ще до початку конфлікту", - заявив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція передала Україні два ЗРК Crotale, - міністр оборони Лекорню