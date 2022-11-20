Франція передала Україні два ЗРК Crotale, - міністр оборони Лекорню
Франція передала Україні зенітні ракетні комплекси Crotale для захисту неба від російських атак.
Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV.
Лекорню також зазначив, що Україна вже отримала дві ракетні системи залпового вогню.
Лекорню зауважив, що загальний обсяг військової допомоги, яку Франція надала Україні, сягає 550 млн євро.
Зокрема, Франція вже передала Україні:
- 18 самохідних артилерійських установок Caesar,
- ракети Milan і Mistral,
- 60 бронетранспортерів VAB,
- протитанкові міни HDP-2A2,
- засоби захисту на випадок ядерної, біологічної чи хімічної загрози,
- прилади нічного бачення.
Також, як зазначається, Франція готується до передачі 155-мм гаубиць TRF1.
Окрім цього, Лекорню розповів, що Україна просила про передачу радіолокаційних станцій. Запит ще розглядається.
До того ж, французький парламент схвалив фонд підтримки на 200 млн євро. Це дозволить Україні замовляти необхідне обладнання у французького оборонпрому та забезпечувати обслуговування поставлених систем. Лекорню зазначив, що у межах фонду можлива також закупівля БМП Bastion чи обладнання для понтонних переправ.
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Дякуємо і за таку підтримку : зенітки від Британії, Іріс т від Німеччини, ПВо від США, Іспанії, Франції. В комплекті це велике підсилення для нашого ЗСУ🤔
Просто США непотрібно відрождення ні наше ні фіноугрів... Діють по чучть-чуть щоб підтримувати вогонь геноцидний. А москалям уже і дракон підкида....
Тобто "світу" потрібно цю місцину в кам'яний вік засунути... в цій логікі якщо слідкувати за руками а не їх словами - все сходиться.
Для нужд https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Военно-морского флота в СССР было поставлено: 318 боевых кораблей (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA тральщики , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80 торпедные катера , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8 катера-«большие охотники за подводными лодками» ), 2 141 самолёт, несколько тысяч единиц автоматического https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 зенитного вооружения , 3 776 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0 мин морских , 21 273 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 бомбы глубинных , 128 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB тралов акустических и электромагнитных, 359 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 гидроакустических систем , 1 724 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) радиостанций разных, 1 049 комплектов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F радиолокационной аппаратуры , 1 300 дизелей судовых, 159 водолазных станций и ещё свыше сотни наименований вооружения, корабельного и берегового оборудования, остродефицитного или вообще не выпускавшегося в СССРhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-46 [41] .
«https://ru.wikipedia.org/wiki/Studebaker_US6 Студебеккер » в значительной части заменил конную тягу и тракторы для буксировки 76-мм и 122-мм артсистем. Хорошие эксплуатационные качества показал также автомобиль https://ru.wikipedia.org/wiki/Dodge_WC-51 Dodge 3/4 т , буксирующий артиллерийские орудия до 76 мм включительно. Легковой автомобиль https://ru.wikipedia.org/wiki/Willys_MB Willys с двумя ведущими осями стал надёжным средством разведки, связи и управления войсками, а также в качестве лёгкого тягача для 45-мм противотанковых пушек. Были также автомобили специального назначения - амфибии Ford (на базе машины Willys, 3520 шт.) в составе специальных батальонов для форсирования водных преград, и 723https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-:3-43 [38] https://ru.wikipedia.org/wiki/DUKW-353 GMC (на базе грузовика той же марки), использовавшиеся, главным образом, инженерными частями при устройстве переправ.
Ленд-лизовские «Студебеккеры» стали к концу войны (с 17 июля 1944 года) основным шасси для систем залпового огня «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B0_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5) Катюша ». За 4 года войны из 3374 автомобильных шасси, использованных для монтажа пусковых установок гвардейских реактивных миномётов, они составили 1845 - 54,7 % (на базе ЗИС-6 - только 372, до сентября 1941; остальные 17 типов шасси - 1157 - 34,3 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-47 [42] . Практически все «Катюши», собранные на базе советских автомобилей, уничтожила войнаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-48 [~ 6] . Всего же шасси, пригодных для установки пусковых, было поставлено 5975https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-:3-43 [38] . После окончания военных действий с Японией СССР принял решение о возврате американской автотехники и началась процедура её возврата в США, при этом процесс возврата был проведён практически полностью, так что в настоящее время проблематично найти оригинальные американские автомобили, использовавшиеся в период военных действий, даже в музеях. Например, в военно-историческом музее «Сталинградская битва» в г. Волгограде представлена уже послевоенная отечественная автотехника в качестве носителя «катюш».
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spoorwegmuseum_St_Petersburg_3.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Spoorwegmuseum_St_Petersburg_3.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7) Паровоз Еа
СССР получил по ленд-лизу 622,1 тыс. тонн железнодорожных рельсов (56,5 % от собственного производства), 1928 локомотивов (в 2,4 раза больше, чем выпущено в СССР за годы войны; до войны СССР имел 25 000 локомотивовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-49 [43] ) и 11 075 вагонов (больше в 10,2 раза). При этом 98,5 % импорта подвижного состава пришлось на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B конец войны и послевоенное время - с 1944 года) (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 подробнее… ).
технику такого уровня Советский союз вообще не умел производить по причине своей научно-технической отсталости.
https://protectukrainenow.com/ua/report/
Для розуміння масштабів:
Бюджет Пентагону $840 млрд.
"у 2018 році жителі США витратили 72,1 млрд дол. на домашніх тварин."
А ЧМ 2022 коштував Катару 220 млрд. доларів.
А то почитаешь некоторых и складывается впечатление, что раз мы не можем сбить всё, что летит, то можно тогда ничего не сбивать. Да если бы все 90 ракет 15 ноября долетели до целей - без света пришлось бы сидеть не несколько лишних часов или дней, а несколько месяцев, а некоторые объекты вообще строить с нуля.
Потому спасибо Франции хотя бы за два. С миру по нитке может и наберём кое-какую ПВО и ПРО. И также помните, что по нашим ЗРК тоже попадают и их становится меньше, потому любая помощь нужна.
Бо він відносно дешевий і має непогане бронювання, тому має шанси вціліти.
Кроталь як раз згодиться для боротьби з кацапськими штурмовиками!
Мінімум три комплекса у складі батареі, то вийде як мінімум шість ЗРК!
Что б понять, вспомни геноцид Тутси Туту. Положа руку на сердце, мы сильно переживали? Нет, не сильно. Мы много помогали? Нет, не много (если вообще). Вот так оно работает с американцами сейчас.
2. Ми воюємо з тією країною, проти якої США готувалися воювати з 1945 року. З їх одвічним противником. Тому ті 5 відсотків громадян США, які проти військвої допомоги України, переважно, або виходці з кацапендрії та інших азійських країн.
3. Геноцид Тутсі погано освітлювався, мабуть того, що це було не в центрі Європи.
4. Той же геноцит тутсі стався за невтручанням країн Заходу та недієвістю ООН, бо щоб зупинити геноцид досить було обмеженої військової операції, тиєї ж Франції, не кажучи про США.
5. Втручання України було нереально. А от США в Іраці ми допомагали, там загинули 18 наших військових. Так що не бачу я тут ніяких віськ США, навіть обмеженного контингенту. От як це працює з американцями.
Если найдете две минуты, то перечитайте мой коммент еще раз. Может и найдете то место, где я пишу о процентах тех , кто за или против.
Вы это серьезно?!
Макрон, что не понимает, что если он НЕ начнёт поддерживать Украину по взрослому,
то кацапы возьмут Францию за 5 дней, как Гитлер в 1941!
Шутки в сторону! Война уже на пороге Европы.