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Франція передала Україні два ЗРК Crotale, - міністр оборони Лекорню

crotale

Франція передала Україні зенітні ракетні комплекси Crotale для захисту неба від російських атак.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV.

Лекорню також зазначив, що Україна вже отримала дві ракетні системи залпового вогню.

Лекорню зауважив, що загальний обсяг військової допомоги, яку Франція надала Україні, сягає 550 млн євро.

Зокрема, Франція вже передала Україні:

- 18 самохідних артилерійських установок Caesar,

- ракети Milan і Mistral,

- 60 бронетранспортерів VAB,

- протитанкові міни HDP-2A2,

- засоби захисту на випадок ядерної, біологічної чи хімічної загрози,

- прилади нічного бачення.

Також, як зазначається, Франція готується до передачі 155-мм гаубиць TRF1.

Окрім цього, Лекорню розповів, що Україна просила про передачу радіолокаційних станцій. Запит ще розглядається.

До того ж, французький парламент схвалив фонд підтримки на 200 млн євро. Це дозволить Україні замовляти необхідне обладнання у французького оборонпрому та забезпечувати обслуговування поставлених систем. Лекорню зазначив, що у межах фонду можлива також закупівля БМП Bastion чи обладнання для понтонних переправ.

Автор: 

зброя (7534) Франція (3104)


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Топ коментарі
+28
дарованому коневі в зуби не дивляться
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20.11.2022 13:10 Відповісти
+28
Це більше ніж 0, і як там говорив найвеличніший, я вам нічєво нє должен🙄
Дякуємо і за таку підтримку : зенітки від Британії, Іріс т від Німеччини, ПВо від США, Іспанії, Франції. В комплекті це велике підсилення для нашого ЗСУ🤔
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20.11.2022 13:12 Відповісти
+26
перефразую...залізному коню-в ствол не заглядають
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20.11.2022 13:19 Відповісти
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дарованому коневі в зуби не дивляться
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20.11.2022 13:10 Відповісти
перефразую...залізному коню-в ствол не заглядають
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20.11.2022 13:19 Відповісти
Це більше ніж 0, і як там говорив найвеличніший, я вам нічєво нє должен🙄
Дякуємо і за таку підтримку : зенітки від Британії, Іріс т від Німеччини, ПВо від США, Іспанії, Франції. В комплекті це велике підсилення для нашого ЗСУ🤔
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20.11.2022 13:12 Відповісти
Да, два это мало. Но давайте будем объективными, ни одна страна, ничего не должна Украине. А без иностранной поддержки, уже давно бы пришлось капитулировать на условиях *****.
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20.11.2022 13:29 Відповісти
США тоже ничего не были должны советскому союзу, но я бы поменял ленд-лиз Рузвельта на "ленд-лиз" Байдена
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20.11.2022 13:36 Відповісти
Это же не ленд-лиз, это безвозмездная помощь, по какому то там пакету, не помню его название. Предвижу следующий вопрос, где же ленд-лиз? Видимо есть какие то неизвестные нам политические причины, по которым ленд-лиз, пока не применяется.
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20.11.2022 13:40 Відповісти
при лендлізі ми могли взять ті ж атакмс та сотні пво. Пам'ятаєте НАСА москалів повезла на масковському літачку на МКС? Тоді ж і про старлінк він щось ляпнув а у наших на передку зв'язок пропав...

Просто США непотрібно відрождення ні наше ні фіноугрів... Діють по чучть-чуть щоб підтримувати вогонь геноцидний. А москалям уже і дракон підкида....

Тобто "світу" потрібно цю місцину в кам'яний вік засунути... в цій логікі якщо слідкувати за руками а не їх словами - все сходиться.
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20.11.2022 16:35 Відповісти
Нікуя. За приблизними підрахунками, враховуючі курс долара, США за 12 місяців надалсть допомоги Україні приблизно на 100 млрл. долярів. А СРСР за 4 роки війни отримала по ленд-лізу на 120-150 лярдів. От і підрахуєм. А ще Англія, Німеччина, Франція і з ими добрих 40 країн. А де наша власна зброя? Отож.
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20.11.2022 14:14 Відповісти
СССР получил от США 433 967 автомобилейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-:3-43 [38] и 34 190 мотоциклов, при этом в СССР с начала войны до конца 1945 года выпущено лишь 266 тыс. автомобилей и 27 тыс. мотоциклов (без учёта шасси и комплектующих для танков Т-60 и Т-70, бронеавтомобилей БА-64; на 22 июня 1941 в РККА было 281 377 автомобилейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-44 [39] , из народного хозяйства на 23 августа 1941 года было изъято 206 169 единицhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-45 [40] ).

Для нужд https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Военно-морского флота в СССР было поставлено: 318 боевых кораблей (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA тральщики , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80 торпедные катера , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8 катера-«большие охотники за подводными лодками» ), 2 141 самолёт, несколько тысяч единиц автоматического https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 зенитного вооружения , 3 776 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0 мин морских , 21 273 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 бомбы глубинных , 128 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB тралов акустических и электромагнитных, 359 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 гидроакустических систем , 1 724 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) радиостанций разных, 1 049 комплектов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F радиолокационной аппаратуры , 1 300 дизелей судовых, 159 водолазных станций и ещё свыше сотни наименований вооружения, корабельного и берегового оборудования, остродефицитного или вообще не выпускавшегося в СССРhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-46 [41] .

«https://ru.wikipedia.org/wiki/Studebaker_US6 Студебеккер » в значительной части заменил конную тягу и тракторы для буксировки 76-мм и 122-мм артсистем. Хорошие эксплуатационные качества показал также автомобиль https://ru.wikipedia.org/wiki/Dodge_WC-51 Dodge 3/4 т , буксирующий артиллерийские орудия до 76 мм включительно. Легковой автомобиль https://ru.wikipedia.org/wiki/Willys_MB Willys с двумя ведущими осями стал надёжным средством разведки, связи и управления войсками, а также в качестве лёгкого тягача для 45-мм противотанковых пушек. Были также автомобили специального назначения - амфибии Ford (на базе машины Willys, 3520 шт.) в составе специальных батальонов для форсирования водных преград, и 723https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-:3-43 [38] https://ru.wikipedia.org/wiki/DUKW-353 GMC (на базе грузовика той же марки), использовавшиеся, главным образом, инженерными частями при устройстве переправ.

Ленд-лизовские «Студебеккеры» стали к концу войны (с 17 июля 1944 года) основным шасси для систем залпового огня «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B0_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5) Катюша ». За 4 года войны из 3374 автомобильных шасси, использованных для монтажа пусковых установок гвардейских реактивных миномётов, они составили 1845 - 54,7 % (на базе ЗИС-6 - только 372, до сентября 1941; остальные 17 типов шасси - 1157 - 34,3 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-47 [42] . Практически все «Катюши», собранные на базе советских автомобилей, уничтожила войнаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-48 [~ 6] . Всего же шасси, пригодных для установки пусковых, было поставлено 5975https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-:3-43 [38] . После окончания военных действий с Японией СССР принял решение о возврате американской автотехники и началась процедура её возврата в США, при этом процесс возврата был проведён практически полностью, так что в настоящее время проблематично найти оригинальные американские автомобили, использовавшиеся в период военных действий, даже в музеях. Например, в военно-историческом музее «Сталинградская битва» в г. Волгограде представлена уже послевоенная отечественная автотехника в качестве носителя «катюш».

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spoorwegmuseum_St_Petersburg_3.jpg?uselang=ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Spoorwegmuseum_St_Petersburg_3.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7) Паровоз Еа

СССР получил по ленд-лизу 622,1 тыс. тонн железнодорожных рельсов (56,5 % от собственного производства), 1928 локомотивов (в 2,4 раза больше, чем выпущено в СССР за годы войны; до войны СССР имел 25 000 локомотивовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-49 [43] ) и 11 075 вагонов (больше в 10,2 раза). При этом 98,5 % импорта подвижного состава пришлось на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B конец войны и послевоенное время - с 1944 года) (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 подробнее… ).
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20.11.2022 17:28 Відповісти
Особо следует подчеркнуть не только огромное количество техники поставленной в период 2МВ из США в СССР, но и её высочайшее качество, а также ещё одно важнейшее обстоятельство:

технику такого уровня Советский союз вообще не умел производить по причине своей научно-технической отсталости.
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21.11.2022 01:45 Відповісти
"США за 12 місяців надалсть допомоги Україні приблизно на 100 млрл. долярів." - А це чистісенький пістьош
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20.11.2022 19:20 Відповісти
38 миллиардов еще не утвердили из этой суммы, а вот 72 уже было, только из них минимум 50 лярдов это чисто деньги на которые живет страна.
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20.11.2022 19:50 Відповісти
откровенный пистьош Никаких 72-х млрд. не было.
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20.11.2022 19:55 Відповісти
США пообіцяли дати зброї та витратних матеріалів (снаряди, ракети, набої, медицина,..) на 18,6 млрд. доларів. Дали на 20 число на 11,6 млрд.

https://protectukrainenow.com/ua/report/
Для розуміння масштабів:
Бюджет Пентагону $840 млрд.
"у 2018 році жителі США витратили 72,1 млрд дол. на домашніх тварин."
А ЧМ 2022 коштував Катару 220 млрд. доларів.
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21.11.2022 01:08 Відповісти
У 39-му також гадали, що "ни одна страна, ничего не должна" ані Чехословаччині, ані Польщі. Дехто навіть гадав, що "привіз мир"...
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20.11.2022 13:40 Відповісти
Пан Котский, вы может меня неправильно поняли? Я не поклонник ни тянуть резину, ни оправдывать гитлера и *****.
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20.11.2022 13:46 Відповісти
Чому ж, все я зрозумів. Лише хотів зайвий раз нагадати про слушність думки, що "історія вчить лише тому, що вона (історія) нічому не вчить".
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20.11.2022 13:59 Відповісти
Речь идет о батареях. Две батареи Crotale NG (именно эта модификация, а не старье на фото передали Французы) включает в себя три ПУ и Радар. Каждая ПУ может работать автономно. +6 современных ПУ, - очень достойно.
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20.11.2022 13:32 Відповісти
Так, саме дві батареї ППО. Неуважність на клаві.
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20.11.2022 20:26 Відповісти
то візьмість наші, українські аж дві тисячі і не звинувачуйте французів, що мало. Мабуть наші міцніші і точніші "Бенябах" і "Голобородькотрах"? Чомусь Франція має таку техніку, хоч сама в НАТО, а ми у війні і нічого для цього не робили три роки, все закатували в асфальт.
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20.11.2022 13:42 Відповісти
Украина как будто с Молдовой сражаеца
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20.11.2022 13:12 Відповісти
Проси больше у Зеленского. Почему Франция тебе должна больше чем Зеленский? ("Я вам ничего не должен") Кстати отдайте их лучше Молдове там благодарны за любую помощь, ведут себя скромно, не своруют не продадут и не взорвут на складе, как в Украине.
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20.11.2022 13:51 Відповісти
Франція одна із гарантів нашої безпеки. От Німеччина нічого не вина, крім компенсацій за працю вивезених на примусову роботу. Те що вони платили, і то крім тих, хто працював на сільхоз роботах (бе це вони сказали, не тяжка праця), то на порядки менше ніж платили в інших країнах
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21.11.2022 01:13 Відповісти
По какому договору и по какой статье Франция гарант? Может ты не знаешь что меморандум это НЕ договор. Скажи Ермаку чтобы сменил тебе методичку.
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21.11.2022 21:58 Відповісти
Пасіть далі своїх англійських свиней, бидло.
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21.11.2022 23:38 Відповісти
Английские свиньи между прочим не в хлеву живут как в совке. У каждой есть свое индивидувльное жилье. И кстати они вольно ходят по территории и никто их не пасет. В Англии даже свиньи живут иначе 😀
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22.11.2022 01:19 Відповісти
Два такі комплекси можуть збити 3-4 рашисткі ракети під час чергової масованої атаки, це уже непогано 🤔
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20.11.2022 13:14 Відповісти
Для Кончезаспи достатньо !
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20.11.2022 13:17 Відповісти
спасибо франции и французам!
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20.11.2022 13:19 Відповісти
Пропоную, одну подарувати Шефіру. Ну що б убезпечити його, від нападу з неба...
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20.11.2022 13:22 Відповісти
Именно так - два это больше, чем ноль. Даже если одна из выпущенных рашистами ракет не долетит до цели благодаря этому ЗРК - это уже хорошо.
А то почитаешь некоторых и складывается впечатление, что раз мы не можем сбить всё, что летит, то можно тогда ничего не сбивать. Да если бы все 90 ракет 15 ноября долетели до целей - без света пришлось бы сидеть не несколько лишних часов или дней, а несколько месяцев, а некоторые объекты вообще строить с нуля.

Потому спасибо Франции хотя бы за два. С миру по нитке может и наберём кое-какую ПВО и ПРО. И также помните, что по нашим ЗРК тоже попадают и их становится меньше, потому любая помощь нужна.
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20.11.2022 13:22 Відповісти
Не две штуки ЗРК, а две батареи где могут быть до 12 пусковых установок, локаторы, заряжающие машины и машину управления…
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20.11.2022 16:04 Відповісти
Редкий коментарий не бота а обычного человека на цензоре. Таких цензор банит в течение первой недели. Здесь обычно коментят тролеботы Ермака Порошенко и Пригожина с 10 летним а то больше стажем. У них тут полная безнаказанность.
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21.11.2022 22:14 Відповісти
Кількість вражає але головне що є сам факт поставки саме такої зброї. Тенденція завжди така спочатку крапельки потім десятки, а пізніше товарні партії. Хоч треба негайно бо інакше орки розібьють все підряд.
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20.11.2022 13:24 Відповісти
Зараз кацапи в основному використовують су-25.
Бо він відносно дешевий і має непогане бронювання, тому має шанси вціліти.
Кроталь як раз згодиться для боротьби з кацапськими штурмовиками!
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20.11.2022 13:30 Відповісти
Франция передала Украине 2 батареи ЗРК «Crotale», - министр обороны Франции -питання батареи и комплеси це одне і теж? Просто батареї пишуть і французькі і інші канали
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20.11.2022 13:31 Відповісти
Батарея Crotalе включает 2-3 машины с пусковыми( по 4 на каждой),1 машину управления огнем, 1 машину перезарядки.
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20.11.2022 23:45 Відповісти
Якщо батареї, то це взагалі супер новина!
Мінімум три комплекса у складі батареі, то вийде як мінімум шість ЗРК!
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20.11.2022 13:35 Відповісти
Здається одна батарея = 2 взвода по 3 пускові. Загалом вийде 12 Треба чекати уточнення )
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20.11.2022 14:11 Відповісти
А мені стало цікаво. От про німецькі САУ скільки балачок. І вони самі нові, а потім що вони ламаються і їх возять ремонтувати за кордон. А от про цезарів - тиша. Значить цезарі- кращі, чи вони не так часто стріляють?
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20.11.2022 13:37 Відповісти
Немецкие САУ, и по бездорожью пройдут, и именно под них еще выпущены особенные снаряды, типа противотанкового Smart. И запас боеприпасов куда больше. Потому наверно и применяются чаще.
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20.11.2022 13:43 Відповісти
Smart не привязані до конкретної артсистеми.
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20.11.2022 15:40 Відповісти
Переданные ФРГ,Нидерландами,и,по некоторой инфе, Италией,САУ PzH 2000 все бу-шные(из состава ВС).
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20.11.2022 13:58 Відповісти
Цезари себя лучше показали в контрбатарейной борьбе. Это каратель российской артиллерии. Там о нем "хорошо" знают.
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20.11.2022 14:07 Відповісти
с миру по ЗРК - УКРАИНЕ закрытое небо... 2х3 ПУх4ракеты - суммарный залп - 24 ракеты
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20.11.2022 14:06 Відповісти
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20.11.2022 14:07 Відповісти
a mozhna bez alkogolyu? 🌿
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22.11.2022 09:39 Відповісти
Скоро наша ПРО будет сбивать 100% ракет орков!
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20.11.2022 14:09 Відповісти
Круть, спасибо Французам, да и всем, кто помогает Украине победить вонючую срашу
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20.11.2022 15:14 Відповісти
А це не багато, Франція не збідьніла, може вам заплатити требе шоб ви ще раз десять так дали)) жадність це позор, це і до Франції, Італії, Ідо США
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20.11.2022 15:15 Відповісти
Напишите осуждающее письмо Байдену. Мол, ты почему, *****, жмешься? А ну выскочил на улицу и бегом в Конгресс! Дай им там просраться всем, и нехай они пулей метнуться по своим избирательным округам доказывать этим тупым пиндосам в Оклахоме и Луизиане что те должны свои нарванные на деревьях доллары немедленно потратить на вооружение для Украины.
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20.11.2022 21:08 Відповісти
Я тебе почув, мій відчай, це допис до людей які це почують, а ще дай дог комусь вломлять, як ти на мій допис.)) Слава Україні, Боже береже наших воїнів, щоб ті хто про лихо подумавгинув, Матір Божа присвята наша Богородиця бережи їх, амінь
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20.11.2022 22:38 Відповісти
Я не пытался кому либо "вламывать". Просто иногда становится досадно, насколько люди не понимают и не хотят понимать реальности. Нас, украинцев, в Штатах менее одного миллиона, остальным 349 миллионам Украина - до лампочки. От слова совсем. Да, большинство народа здесь возмущены подлючей войной, которая устроена казластаном, и считают, что надо помочь в установлении справедливости. Но, американцы ведь такие же люди, как и все - "надо помочь, но не мой счет! А если за мой, то будьте добры, объясните мне (а многим не просто "объясните", а докажите!) почему и зачем".
Что б понять, вспомни геноцид Тутси Туту. Положа руку на сердце, мы сильно переживали? Нет, не сильно. Мы много помогали? Нет, не много (если вообще). Вот так оно работает с американцами сейчас.
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20.11.2022 23:58 Відповісти
1. 85 відсотків громадян США за те щоб була військова допомога США Україні, і тільки 5 проти.
2. Ми воюємо з тією країною, проти якої США готувалися воювати з 1945 року. З їх одвічним противником. Тому ті 5 відсотків громадян США, які проти військвої допомоги України, переважно, або виходці з кацапендрії та інших азійських країн.
3. Геноцид Тутсі погано освітлювався, мабуть того, що це було не в центрі Європи.
4. Той же геноцит тутсі стався за невтручанням країн Заходу та недієвістю ООН, бо щоб зупинити геноцид досить було обмеженої військової операції, тиєї ж Франції, не кажучи про США.
5. Втручання України було нереально. А от США в Іраці ми допомагали, там загинули 18 наших військових. Так що не бачу я тут ніяких віськ США, навіть обмеженного контингенту. От як це працює з американцями.
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21.11.2022 01:31 Відповісти
Угу, расскажите мне как оно работает с американцами. А то я среди них только 30 лет живу, еще ничего не понял. Спасибо вам за науку.
Если найдете две минуты, то перечитайте мой коммент еще раз. Может и найдете то место, где я пишу о процентах тех , кто за или против.
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21.11.2022 02:57 Відповісти
Деякі в США і довше живуть, а англійську досі не знають, особливо це майже масово на Брайтон-Біч.
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21.11.2022 14:33 Відповісти
Аж, ДВЕ пушки!?!

Вы это серьезно?!

Макрон, что не понимает, что если он НЕ начнёт поддерживать Украину по взрослому,

то кацапы возьмут Францию за 5 дней, как Гитлер в 1941!

Шутки в сторону! Война уже на пороге Европы.
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20.11.2022 15:55 Відповісти
ДЯКУЕМО!!!
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20.11.2022 15:55 Відповісти
Некорректная подача новостей не две штуки ЗРК, а две батареи, где могут быть до 12 пусковых установок, локаторы, машины заряжания и машины управления
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20.11.2022 16:05 Відповісти
Шоб всі розуміли Кроталь, знятий з озброєння, Франції він не потрібен, але цей Макрон заднєприводний дав лише дві батереї, що таке дві батареї, це дівізіон, Київ захищала колись до Бонопарта бригада сама боєздатна поки клістрони не повилучали -- ови-- якісь яким зарплати платять більші чі в америці самим найкращим айтішнікам! Так от під Києвом при ...було.....десь 5-7 дівізіонів а на одному дівізіоні було аж 2-3 батареї, от так Хфранція і особливво мєсьє Макрон пережива за Україну.
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20.11.2022 18:58 Відповісти
скажи спасибо Рома, и не выеживайся, нефиг было 20 лет оружие продавать направо и налево.
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20.11.2022 19:46 Відповісти
Я тебе почув, але ,як казала моя бабуля колм понріь обібраои, моя сльоза на землю не впаде,. Так цьому бути Алнкс
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20.11.2022 22:43 Відповісти
Перевод звучит так - В последние поставки Киев получил от Франции две ракетные батареи Crotale для ПВО и две реактивные системы залпового огня (LRU). НЕ две штуки, а две батареи, это шесть пусковых и два радара.
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20.11.2022 19:45 Відповісти
Итого две батареи Насамс, батарея Ирисок, две батареи Кроталей, еще пара батарей Хоуков, ну так по тихому и построим самое странное ПВО в мире...
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20.11.2022 19:51 Відповісти
бравО!
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21.11.2022 04:07 Відповісти
ЗРК малої дальності дії. Дальність знищення цілей становить до 10 км, висота ураження цілей до 6 км. 8 ракет у комплексі. Аналог ЗРК "Оса".
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21.11.2022 07:56 Відповісти
a my vzhe prykryly atomni stantsii raketnymy shytamy?☢
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22.11.2022 09:44 Відповісти
 
 