Франція передала Україні два ЗРК Crotale, - міністр оборони Лекорню

Франція передала Україні зенітні ракетні комплекси Crotale для захисту неба від російських атак.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV.

Лекорню також зазначив, що Україна вже отримала дві ракетні системи залпового вогню.

Лекорню зауважив, що загальний обсяг військової допомоги, яку Франція надала Україні, сягає 550 млн євро.

Зокрема, Франція вже передала Україні:

- 18 самохідних артилерійських установок Caesar,

- ракети Milan і Mistral,

- 60 бронетранспортерів VAB,

- протитанкові міни HDP-2A2,

- засоби захисту на випадок ядерної, біологічної чи хімічної загрози,

- прилади нічного бачення.

Також, як зазначається, Франція готується до передачі 155-мм гаубиць TRF1.

Окрім цього, Лекорню розповів, що Україна просила про передачу радіолокаційних станцій. Запит ще розглядається.

До того ж, французький парламент схвалив фонд підтримки на 200 млн євро. Це дозволить Україні замовляти необхідне обладнання у французького оборонпрому та забезпечувати обслуговування поставлених систем. Лекорню зазначив, що у межах фонду можлива також закупівля БМП Bastion чи обладнання для понтонних переправ.