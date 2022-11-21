В Украине впервые сообщили о подозрении в совершении экоцида

Среди подозреваемых - начальник и мастер цеха теплоснабжения одного из предприятий, производящего картонно-бумажную продукцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Следствием установлено, что начальник и мастер цеха тепловодоснабжения предприятия с октября 2017 по январь 2021 года, с использованием возможностей технологического оборудования очистных сооружений, осуществили сброс недостаточно очищенных обратных вод в реку, которая является притоком р. Случ. Это привело к превышению нормированных значений загрязняющих, взвешенных веществ и веществ, сброс которых не предусмотрен разрешениями на специальное водопользование", - рассказали в ОГП.

Из-за действий подозреваемых на участке около 4 км от места сброса обратных вод исчезла речная флора и фауна.

В Офисе Генпрокурора отметили, что согласно выводам инженерно-экологической экспертизы, восстановление и воспроизводство флоры и фауны невозможны.