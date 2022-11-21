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В Украине впервые сообщили о подозрении в совершении экоцида

екологія

Среди подозреваемых - начальник и мастер цеха теплоснабжения одного из предприятий, производящего картонно-бумажную продукцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Следствием установлено, что начальник и мастер цеха тепловодоснабжения предприятия с октября 2017 по январь 2021 года, с использованием возможностей технологического оборудования очистных сооружений, осуществили сброс недостаточно очищенных обратных вод в реку, которая является притоком р. Случ. Это привело к превышению нормированных значений загрязняющих, взвешенных веществ и веществ, сброс которых не предусмотрен разрешениями на специальное водопользование", - рассказали в ОГП.

Из-за действий подозреваемых на участке около 4 км от места сброса обратных вод исчезла речная флора и фауна.

В Офисе Генпрокурора отметили, что согласно выводам инженерно-экологической экспертизы, восстановление и воспроизводство флоры и фауны невозможны.

Автор: 

экология (1609) Офис Генпрокурора (2500) расследование экоцида (14)


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Та й картон той теж викликає підозру...
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21.11.2022 18:15 Ответить
Наказание не должно быть штрафом 150 гривен и взяткой в 2000 долларов - хотя бы 5 лет отсидки, это может что то изменить. Чего стоит коллектор в Черкассах - ниже по течению лет 20 пьют канализационные стоки и отходы предприятий и получают премии..Билядь!!!!!!
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21.11.2022 20:13 Ответить
за Єнота!
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21.11.2022 20:15 Ответить
В липні 2022 року каналізаційні стоки скинули не в притоку, а прямісінько в Случ, з очисних споруд міста Березне на Рівненщині. Риба загинула на десяток км точно, може й більше, а от про еримінальну справу щось не чути.
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21.11.2022 21:08 Ответить
 
 