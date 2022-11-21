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В Україні уперше повідомили про підозру у вчиненні екоциду

екологія

Серед підозрюваних - начальник та майстер цеху теплопостачання одного з підприємств, яке виготовляє картонно-паперову продукцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"Слідством встановлено, що начальник та майстер цеху тепловодопостачання підприємства з жовтня 2017 по січень 2021 року, з використанням можливостей технологічного обладнання очисних споруд, здійснили скид недостатньо очищених зворотних вод у річку, яка є притокою р. Случ. Це спричинило перевищення нормованих значень забруднюючих, завислих речовин та речовин, скидання яких не передбачено дозволами на спеціальне водокористування", - розповіли в ОГП.

Через дії підозрюваних на ділянці близько 4 км від місця скиду зворотних вод зникла річкова флора і фауна.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що згідно з висновками інженерно-екологічної експертизи, відновлення та відтворення флори і фауни неможливі.

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Автор: 

екологія (1357) Офіс Генпрокурора (3282) екоцид (21)


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Та й картон той теж викликає підозру...
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21.11.2022 18:15 Відповісти
Наказание не должно быть штрафом 150 гривен и взяткой в 2000 долларов - хотя бы 5 лет отсидки, это может что то изменить. Чего стоит коллектор в Черкассах - ниже по течению лет 20 пьют канализационные стоки и отходы предприятий и получают премии..Билядь!!!!!!
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21.11.2022 20:13 Відповісти
за Єнота!
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21.11.2022 20:15 Відповісти
В липні 2022 року каналізаційні стоки скинули не в притоку, а прямісінько в Случ, з очисних споруд міста Березне на Рівненщині. Риба загинула на десяток км точно, може й більше, а от про еримінальну справу щось не чути.
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21.11.2022 21:08 Відповісти
 
 