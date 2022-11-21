В Україні уперше повідомили про підозру у вчиненні екоциду

Серед підозрюваних - начальник та майстер цеху теплопостачання одного з підприємств, яке виготовляє картонно-паперову продукцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"Слідством встановлено, що начальник та майстер цеху тепловодопостачання підприємства з жовтня 2017 по січень 2021 року, з використанням можливостей технологічного обладнання очисних споруд, здійснили скид недостатньо очищених зворотних вод у річку, яка є притокою р. Случ. Це спричинило перевищення нормованих значень забруднюючих, завислих речовин та речовин, скидання яких не передбачено дозволами на спеціальне водокористування", - розповіли в ОГП.

Через дії підозрюваних на ділянці близько 4 км від місця скиду зворотних вод зникла річкова флора і фауна.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що згідно з висновками інженерно-екологічної експертизи, відновлення та відтворення флори і фауни неможливі.

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