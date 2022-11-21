США будут предоставлять Украине необходимую помощь для ведения боя зимой, - Остин
Соединенные Штаты настроены на обеспечение украинских сил необходимым оборудованием и вооружением для ведения боевых действий в зимний период, чтобы Украина могла вернуть все суверенные территории.
Об этом заявил в понедельник во время визита в Индонезию министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы уже видели целый ряд успехов (ВСУ – ред.) на поле боя, и с приближением зимы мы будем пытаться подготовить украинцев к зимним условиям ведения боя и обеспечить им возможность в дальнейшем давить на своих противников в течение холодных месяцев", – отметил министр обороны.
Глава Пентагона также выразил уверенность, что у украинцев сейчас есть гораздо лучшая подготовка, чем у российских захватчиков. Он подчеркнул, что борьба Украины за собственную свободу и восстановление границ справедлива, и США сосредоточены на поддержке украинских защитников во всем, чтобы они могли достичь своих целей и "вернуть каждый дюйм своей суверенной территории".
Остин также подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину "столько, сколько понадобится" на фоне беспокойства, что новое республиканское большинство в Палате представителей США может повлиять на решение Конгресса США по этому вопросу.
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Але потроху, неквапом...
Швидкий-бо крах росії нікому з главпапиків не потрібен, це потребує виходу з зони політичного комфорту, відривання дупи від зручного фотелю, якихось дій...
Нуйонах!
США і Захід дуже бояться вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу - та, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - США тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші (зі збереженням чекистського режиму) - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
Хоча, з іншого боку, якщо війна затягнеться і кількість загиблих рашистів перетне якусь межу, в раші може статися народний бунт, який змете весь нинішній чекистький режим та зробить реальним розпад раші на окремі маленькі території-країни.
До речі - у випадку розпаду раші на менші країни, Китай може претендувати на якісь території раші (в існуючих на сьогодні кордонах) - що, в свою чергу, може не викликати захоплення у США.
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Хотілося б найскоріше закінчення війни повною нашою перемогою (з українським Кримом в тому числі).
А с рашею нехай США розбираються окремо.
Це вже було, під час розпаду савецкого союзу.такий сценарій найбільш вірогідний для пояснення,того що зараз відбувається.Ніхто вже задню не буде включати,чітко і ясно сказали-тільки знищення пуцінського правління.
2) для своїх громадян, треба держати питання в інформплщині
3) доя ворога, щоб не будував ілюзій
4) так як це заява США, для союзників щоб не втрачали орієнтир
5) для любителів теорій, все пропало, і НАТО нам не допомагає.
6) і т.д.
Шакалы тупорылые...🐓петушня долбанна🐓вторая армия Третьего мира...