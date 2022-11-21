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Новости Помощь Украине
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США будут предоставлять Украине необходимую помощь для ведения боя зимой, - Остин

остін,ллойд

 Соединенные Штаты настроены на обеспечение украинских сил необходимым оборудованием и вооружением для ведения боевых действий в зимний период, чтобы Украина могла вернуть все суверенные территории.

Об этом заявил в понедельник во время визита в Индонезию министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже видели целый ряд успехов (ВСУ – ред.) на поле боя, и с приближением зимы мы будем пытаться подготовить украинцев к зимним условиям ведения боя и обеспечить им возможность в дальнейшем давить на своих противников в течение холодных месяцев", – отметил министр обороны.

Глава Пентагона также выразил уверенность, что у украинцев сейчас есть гораздо лучшая подготовка, чем у российских захватчиков. Он подчеркнул, что борьба Украины за собственную свободу и восстановление границ справедлива, и США сосредоточены на поддержке украинских защитников во всем, чтобы они могли достичь своих целей и "вернуть каждый дюйм своей суверенной территории".

Остин также подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину "столько, сколько понадобится" на фоне беспокойства, что новое республиканское большинство в Палате представителей США может повлиять на решение Конгресса США по этому вопросу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ готовы к войне зимой гораздо лучше, чем россияне, - Остин

Автор: 

Пентагон (1470) помощь (7882) США (27174) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+6
Надайте шановний пане Остін А-10 і побільше напалму!
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21.11.2022 21:26 Ответить
+6
Туреччина передала українським Збройним силам високоточні ракети TRLG-230 для реактивних систем залпового вогню та ракети «SUNGUR» класу «повітря-повітря» для Bayraktar TB2, здатні знищувати іранські дрони-камікадзе Shahed 136.Зазначається, що озброєння виробництва турецької військово-промислової компанії Rocketsan.Зокрема ракети TRLG-230 надійшли в Україну ще влітку, проте відомо про це стало тільки зараз. Про це інформують аналітики сайту https://www.*************.com/2022/04/answering-call-heavy-weaponry-supplied.html Oryx ,
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21.11.2022 21:32 Ответить
+6
В Україні створено батальйон «Туран», який складається із представників тюркомовних народів.
"Уничтожать тиранию!" - готов батальон тюркских народов Туран который возглавляет Алмаз Кудабекhttps://www.youtube.com/watch?v=7CkDZGCZjhU
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21.11.2022 21:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Як казка на ніч, добраніч...
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21.11.2022 21:25 Ответить
У каців артснарядів залишилось на місяць.далі снарядний голод зараз вони випускають по 20 тис на день.
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21.11.2022 21:29 Ответить
Ага...Спят лягушкі і подушки тоже спят,спят всє мягкіє ігрушкі,********** тоже спят)
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21.11.2022 22:05 Ответить
Надайте шановний пане Остін А-10 і побільше напалму!
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21.11.2022 21:26 Ответить
Туреччина передала українським Збройним силам високоточні ракети TRLG-230 для реактивних систем залпового вогню та ракети «SUNGUR» класу «повітря-повітря» для Bayraktar TB2, здатні знищувати іранські дрони-камікадзе Shahed 136.Зазначається, що озброєння виробництва турецької військово-промислової компанії Rocketsan.Зокрема ракети TRLG-230 надійшли в Україну ще влітку, проте відомо про це стало тільки зараз. Про це інформують аналітики сайту https://www.*************.com/2022/04/answering-call-heavy-weaponry-supplied.html Oryx ,
показать весь комментарий
21.11.2022 21:32 Ответить
В Україні створено батальйон «Туран», який складається із представників тюркомовних народів.
"Уничтожать тиранию!" - готов батальон тюркских народов Туран который возглавляет Алмаз Кудабекhttps://www.youtube.com/watch?v=7CkDZGCZjhU
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21.11.2022 21:35 Ответить
Додаватимуть.
Але потроху, неквапом...
Швидкий-бо крах росії нікому з главпапиків не потрібен, це потребує виходу з зони політичного комфорту, відривання дупи від зручного фотелю, якихось дій...
Нуйонах!
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21.11.2022 21:33 Ответить
Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни і кількістю смертей наших героїв та руйнувань.
США і Захід дуже бояться вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу - та, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - США тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші (зі збереженням чекистського режиму) - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
Хоча, з іншого боку, якщо війна затягнеться і кількість загиблих рашистів перетне якусь межу, в раші може статися народний бунт, який змете весь нинішній чекистький режим та зробить реальним розпад раші на окремі маленькі території-країни.
До речі - у випадку розпаду раші на менші країни, Китай може претендувати на якісь території раші (в існуючих на сьогодні кордонах) - що, в свою чергу, може не викликати захоплення у США.
--
Хотілося б найскоріше закінчення війни повною нашою перемогою (з українським Кримом в тому числі).
А с рашею нехай США розбираються окремо.
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21.11.2022 21:35 Ответить
Я теж так думаю.що з постачанням зброї дозово..надіються на бунт в кремлі,саме в кремлі.. та зверження з трону )(уйла.
Це вже було, під час розпаду савецкого союзу.такий сценарій найбільш вірогідний для пояснення,того що зараз відбувається.Ніхто вже задню не буде включати,чітко і ясно сказали-тільки знищення пуцінського правління.
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21.11.2022 21:41 Ответить
Раз впряглися за нас --- помагаите --- для чого кожнии день нагадувати .
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21.11.2022 21:41 Ответить
1) для бажаючих придумати «формулу миру»
2) для своїх громадян, треба держати питання в інформплщині
3) доя ворога, щоб не будував ілюзій
4) так як це заява США, для союзників щоб не втрачали орієнтир
5) для любителів теорій, все пропало, і НАТО нам не допомагає.
6) і т.д.
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21.11.2022 21:51 Ответить
Пипеточные поставки. Будет в Украине очередная Либерия.Вангую..Уже б давно были в Меловом,Мариуполе ,Новоазовске,Снежном,Счастливцево,Ялте и Севастополе. Ан нет ! Нужно торговать нефтью,газом,удобрениями,аммиаком и многим чем еще с РФ. Спонсоры терроризма РФ.
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22.11.2022 00:21 Ответить
В Украине оружия больше чем в блоке НАТО...,если бы это было не так..хмырь мавзолейный давно был бы во Львове...а так только ракетный терроризм по всем областям Украины...типа уничтожение гражданских инфраструктур...
Шакалы тупорылые...🐓петушня долбанна🐓вторая армия Третьего мира...
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22.11.2022 00:42 Ответить
Зимние истребители не помешают.
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22.11.2022 02:15 Ответить
 
 