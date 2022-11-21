США будут предоставлять Украине необходимую помощь для ведения боя зимой, - Остин

Соединенные Штаты настроены на обеспечение украинских сил необходимым оборудованием и вооружением для ведения боевых действий в зимний период, чтобы Украина могла вернуть все суверенные территории.

Об этом заявил в понедельник во время визита в Индонезию министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже видели целый ряд успехов (ВСУ – ред.) на поле боя, и с приближением зимы мы будем пытаться подготовить украинцев к зимним условиям ведения боя и обеспечить им возможность в дальнейшем давить на своих противников в течение холодных месяцев", – отметил министр обороны.

Глава Пентагона также выразил уверенность, что у украинцев сейчас есть гораздо лучшая подготовка, чем у российских захватчиков. Он подчеркнул, что борьба Украины за собственную свободу и восстановление границ справедлива, и США сосредоточены на поддержке украинских защитников во всем, чтобы они могли достичь своих целей и "вернуть каждый дюйм своей суверенной территории".

Остин также подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину "столько, сколько понадобится" на фоне беспокойства, что новое республиканское большинство в Палате представителей США может повлиять на решение Конгресса США по этому вопросу.

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