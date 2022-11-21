США надаватимуть Україні необхідну допомогу для ведення бою взимку, - Остін
Сполучені Штати налаштовані на забезпечення українських сил необхідним обладнанням та озброєнням для ведення бойових дій в зимовий період, щоби Україна могла повернути всі суверенні території.
Про це заявив у понеділок під час візиту до Індонезії міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми вже бачили цілу низку успіхів (ЗСУ – ред.) на полі бою, і з наближенням зими ми намагатимемося підготувати українців до зимових умов ведення бою та забезпечити їм можливість надалі тиснути на своїх противників впродовж холодних місяців", – зауважив міністр оборони.
Глава Пентагону також висловив упевненість, що українці зараз мають набагато кращу підготовку, ніж російські загарбники. Він підкреслив, що боротьба України за власну свободу та відновлення кордонів є справедливою, і США зосереджені на підтримці українських захисників у всьому, щоби вони могли досягти своїх цілей та "повернути кожен дюйм своєї суверенної території".
Остін також наголосив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну "стільки, скільки знадобиться" на тлі занепокоєнь, що нова республіканська більшість у Палаті представників США може вплинути на рішення Конгресу США з цього питання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Уничтожать тиранию!" - готов батальон тюркских народов Туран который возглавляет Алмаз Кудабекhttps://www.youtube.com/watch?v=7CkDZGCZjhU
Але потроху, неквапом...
Швидкий-бо крах росії нікому з главпапиків не потрібен, це потребує виходу з зони політичного комфорту, відривання дупи від зручного фотелю, якихось дій...
Нуйонах!
США і Захід дуже бояться вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу - та, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - США тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші (зі збереженням чекистського режиму) - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
Хоча, з іншого боку, якщо війна затягнеться і кількість загиблих рашистів перетне якусь межу, в раші може статися народний бунт, який змете весь нинішній чекистький режим та зробить реальним розпад раші на окремі маленькі території-країни.
До речі - у випадку розпаду раші на менші країни, Китай може претендувати на якісь території раші (в існуючих на сьогодні кордонах) - що, в свою чергу, може не викликати захоплення у США.
--
Хотілося б найскоріше закінчення війни повною нашою перемогою (з українським Кримом в тому числі).
А с рашею нехай США розбираються окремо.
Це вже було, під час розпаду савецкого союзу.такий сценарій найбільш вірогідний для пояснення,того що зараз відбувається.Ніхто вже задню не буде включати,чітко і ясно сказали-тільки знищення пуцінського правління.
2) для своїх громадян, треба держати питання в інформплщині
3) доя ворога, щоб не будував ілюзій
4) так як це заява США, для союзників щоб не втрачали орієнтир
5) для любителів теорій, все пропало, і НАТО нам не допомагає.
6) і т.д.
Шакалы тупорылые...🐓петушня долбанна🐓вторая армия Третьего мира...