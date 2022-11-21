США надаватимуть Україні необхідну допомогу для ведення бою взимку, - Остін

Сполучені Штати налаштовані на забезпечення українських сил необхідним обладнанням та озброєнням для ведення бойових дій в зимовий період, щоби Україна могла повернути всі суверенні території.

Про це заявив у понеділок під час візиту до Індонезії міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми вже бачили цілу низку успіхів (ЗСУ – ред.) на полі бою, і з наближенням зими ми намагатимемося підготувати українців до зимових умов ведення бою та забезпечити їм можливість надалі тиснути на своїх противників впродовж холодних місяців", – зауважив міністр оборони.

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Глава Пентагону також висловив упевненість, що українці зараз мають набагато кращу підготовку, ніж російські загарбники. Він підкреслив, що боротьба України за власну свободу та відновлення кордонів є справедливою, і США зосереджені на підтримці українських захисників у всьому, щоби вони могли досягти своїх цілей та "повернути кожен дюйм своєї суверенної території".

Остін також наголосив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну "стільки, скільки знадобиться" на тлі занепокоєнь, що нова республіканська більшість у Палаті представників США може вплинути на рішення Конгресу США з цього питання.