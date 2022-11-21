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Новини Допомога Україні
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США надаватимуть Україні необхідну допомогу для ведення бою взимку, - Остін

остін,ллойд

Сполучені Штати налаштовані на забезпечення українських сил необхідним обладнанням та озброєнням для ведення бойових дій в зимовий період, щоби Україна могла повернути всі суверенні території.

Про це заявив у понеділок під час візиту до Індонезії міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми вже бачили цілу низку успіхів (ЗСУ – ред.) на полі бою, і з наближенням зими ми намагатимемося підготувати українців до зимових умов ведення бою та забезпечити їм можливість надалі тиснути на своїх противників впродовж холодних місяців", – зауважив міністр оборони.

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Глава Пентагону також висловив упевненість, що українці зараз мають набагато кращу підготовку, ніж російські загарбники. Він підкреслив, що боротьба України за власну свободу та відновлення кордонів є справедливою, і США зосереджені на підтримці українських захисників у всьому, щоби вони могли досягти своїх цілей та "повернути кожен дюйм своєї суверенної території".

Остін також наголосив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну "стільки, скільки знадобиться" на тлі занепокоєнь, що нова республіканська більшість у Палаті представників США може вплинути на рішення Конгресу США з цього питання.

Автор: 

Пентагон (1438) допомога (8450) США (23426) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+6
Надайте шановний пане Остін А-10 і побільше напалму!
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21.11.2022 21:26 Відповісти
+6
Туреччина передала українським Збройним силам високоточні ракети TRLG-230 для реактивних систем залпового вогню та ракети «SUNGUR» класу «повітря-повітря» для Bayraktar TB2, здатні знищувати іранські дрони-камікадзе Shahed 136.Зазначається, що озброєння виробництва турецької військово-промислової компанії Rocketsan.Зокрема ракети TRLG-230 надійшли в Україну ще влітку, проте відомо про це стало тільки зараз. Про це інформують аналітики сайту https://www.*************.com/2022/04/answering-call-heavy-weaponry-supplied.html Oryx ,
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21.11.2022 21:32 Відповісти
+6
В Україні створено батальйон «Туран», який складається із представників тюркомовних народів.
"Уничтожать тиранию!" - готов батальон тюркских народов Туран который возглавляет Алмаз Кудабекhttps://www.youtube.com/watch?v=7CkDZGCZjhU
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21.11.2022 21:35 Відповісти
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Як казка на ніч, добраніч...
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21.11.2022 21:25 Відповісти
У каців артснарядів залишилось на місяць.далі снарядний голод зараз вони випускають по 20 тис на день.
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21.11.2022 21:29 Відповісти
Ага...Спят лягушкі і подушки тоже спят,спят всє мягкіє ігрушкі,********** тоже спят)
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21.11.2022 22:05 Відповісти
Надайте шановний пане Остін А-10 і побільше напалму!
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21.11.2022 21:26 Відповісти
Туреччина передала українським Збройним силам високоточні ракети TRLG-230 для реактивних систем залпового вогню та ракети «SUNGUR» класу «повітря-повітря» для Bayraktar TB2, здатні знищувати іранські дрони-камікадзе Shahed 136.Зазначається, що озброєння виробництва турецької військово-промислової компанії Rocketsan.Зокрема ракети TRLG-230 надійшли в Україну ще влітку, проте відомо про це стало тільки зараз. Про це інформують аналітики сайту https://www.*************.com/2022/04/answering-call-heavy-weaponry-supplied.html Oryx ,
показати весь коментар
21.11.2022 21:32 Відповісти
В Україні створено батальйон «Туран», який складається із представників тюркомовних народів.
"Уничтожать тиранию!" - готов батальон тюркских народов Туран который возглавляет Алмаз Кудабекhttps://www.youtube.com/watch?v=7CkDZGCZjhU
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21.11.2022 21:35 Відповісти
Додаватимуть.
Але потроху, неквапом...
Швидкий-бо крах росії нікому з главпапиків не потрібен, це потребує виходу з зони політичного комфорту, відривання дупи від зручного фотелю, якихось дій...
Нуйонах!
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21.11.2022 21:33 Відповісти
Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни і кількістю смертей наших героїв та руйнувань.
США і Захід дуже бояться вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу - та, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - США тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші (зі збереженням чекистського режиму) - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
Хоча, з іншого боку, якщо війна затягнеться і кількість загиблих рашистів перетне якусь межу, в раші може статися народний бунт, який змете весь нинішній чекистький режим та зробить реальним розпад раші на окремі маленькі території-країни.
До речі - у випадку розпаду раші на менші країни, Китай може претендувати на якісь території раші (в існуючих на сьогодні кордонах) - що, в свою чергу, може не викликати захоплення у США.
--
Хотілося б найскоріше закінчення війни повною нашою перемогою (з українським Кримом в тому числі).
А с рашею нехай США розбираються окремо.
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21.11.2022 21:35 Відповісти
Я теж так думаю.що з постачанням зброї дозово..надіються на бунт в кремлі,саме в кремлі.. та зверження з трону )(уйла.
Це вже було, під час розпаду савецкого союзу.такий сценарій найбільш вірогідний для пояснення,того що зараз відбувається.Ніхто вже задню не буде включати,чітко і ясно сказали-тільки знищення пуцінського правління.
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21.11.2022 21:41 Відповісти
Раз впряглися за нас --- помагаите --- для чого кожнии день нагадувати .
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21.11.2022 21:41 Відповісти
1) для бажаючих придумати «формулу миру»
2) для своїх громадян, треба держати питання в інформплщині
3) доя ворога, щоб не будував ілюзій
4) так як це заява США, для союзників щоб не втрачали орієнтир
5) для любителів теорій, все пропало, і НАТО нам не допомагає.
6) і т.д.
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21.11.2022 21:51 Відповісти
Пипеточные поставки. Будет в Украине очередная Либерия.Вангую..Уже б давно были в Меловом,Мариуполе ,Новоазовске,Снежном,Счастливцево,Ялте и Севастополе. Ан нет ! Нужно торговать нефтью,газом,удобрениями,аммиаком и многим чем еще с РФ. Спонсоры терроризма РФ.
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22.11.2022 00:21 Відповісти
В Украине оружия больше чем в блоке НАТО...,если бы это было не так..хмырь мавзолейный давно был бы во Львове...а так только ракетный терроризм по всем областям Украины...типа уничтожение гражданских инфраструктур...
Шакалы тупорылые...🐓петушня долбанна🐓вторая армия Третьего мира...
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22.11.2022 00:42 Відповісти
Зимние истребители не помешают.
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22.11.2022 02:15 Відповісти
 
 