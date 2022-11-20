УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9089 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 723 43

НАТО не становить жодної загрози для Росії, - Остін

остін,ллойд

Голова Міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що російське вторгнення в Україну є загрозою не лише для Європи, проте агресору не вдасться втягнути НАТО у війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Остіна.

Остін заявив, що війна Президента Росії Володимира Путіна проти України є прямою загрозою європейській безпеці та викликом для союзників по НАТО.

"Свідома жорстокість Росії – це порушення наших спільних цінностей і правил війни", - сказав він.

За словами Остіна, російське вторгнення в Україну не лише загрожує Європі, але й "розриває заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує нам усім безпеку".

Він підкреслив, що НАТО є оборонним альянсом, який не становить жодної загрози для Росії і не прагне до конфронтації з цією країною.

"Не робіть помилкових висновків: нас не втягнуть у війну Путіна, але ми будемо стояти поруч з Україною, коли вона бореться, щоб захистити себе. Ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО".

Також читайте: Російське вторгнення в Україну - найбільша криза у сфері безпеки для США після Другої світової війни, - Остін

Автор: 

НАТО (6546) росія (66070) Остін Ллойд (521)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
>нас не втягнуть у війну Путіна

Я би не був таким категоричним, містер Остін.

Можна разок поспівати: see no evil, але якщо рашистські ракети почнуть регулярно падати «збиті українським ППО» на землі країн НАТО, то як вам вдасться не втягнутися?

>НАТО є оборонним альянсом, який не становить жодної загрози для Росії

А оце ви взагалі даремно говорите, шановний. Ну сказали б, що НАТО не має наміру нападати ПЕРШИМИ, а то прямо якась котолеопольдщина виходить…

Ні, мені куди більше імпонує політика Ізраїля. Бачиш загрозу, не чекай поки визріє: Бий!
показати весь коментар
20.11.2022 06:41 Відповісти
+16
Я бачу НАТА рідкісні сцикухи, вони навіть перед кацапами виправдовуються, мол ми не загроза для вас. Як і ООН звичайна контора по збору бабла, і все.
показати весь коментар
20.11.2022 06:38 Відповісти
+14
там це вже зозуміли
показати весь коментар
20.11.2022 07:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
путін це і так знає, просто він хотів по Хрещатику погуляти в одіночіствє, як Цар. Він вже так ходив при януковичу, хотів повторити.
показати весь коментар
20.11.2022 06:24 Відповісти
і це проблема
показати весь коментар
20.11.2022 06:30 Відповісти
"НАТО не представляет никакой угрозы для России"..
Ну, это идиотизм какой-то, надо говорить наоборот - если Империя Зла предпримет ещё какие-нибудь агрессивные действия по отношению к своим соседям - то ей не сдобровать. А то из НАТО сейчас вообще изображают какую-то кроткую невинную овечку, типа - цыкни на неё - и она, поджав хвост, сразу удерет в кусты, а надо чтобы всё было в точности да наоборот..
показати весь коментар
20.11.2022 14:03 Відповісти
Я бачу НАТА рідкісні сцикухи, вони навіть перед кацапами виправдовуються, мол ми не загроза для вас. Як і ООН звичайна контора по збору бабла, і все.
показати весь коментар
20.11.2022 06:38 Відповісти
Армія США сильна, армія Британії сильна, та інші, а НАТО фуфло, фікція, ще раз говорю, касовий апарат.
показати весь коментар
21.11.2022 06:46 Відповісти
>нас не втягнуть у війну Путіна

Я би не був таким категоричним, містер Остін.

Можна разок поспівати: see no evil, але якщо рашистські ракети почнуть регулярно падати «збиті українським ППО» на землі країн НАТО, то як вам вдасться не втягнутися?

>НАТО є оборонним альянсом, який не становить жодної загрози для Росії

А оце ви взагалі даремно говорите, шановний. Ну сказали б, що НАТО не має наміру нападати ПЕРШИМИ, а то прямо якась котолеопольдщина виходить…

Ні, мені куди більше імпонує політика Ізраїля. Бачиш загрозу, не чекай поки визріє: Бий!
показати весь коментар
20.11.2022 06:41 Відповісти
"Бачиш загрозу, не чекай поки визріє: Бий!"
десь я вже це чув
показати весь коментар
20.11.2022 07:51 Відповісти
кому цей бовдур віщає ?

в росії йому не повірять.
показати весь коментар
20.11.2022 06:47 Відповісти
Чому?
показати весь коментар
20.11.2022 07:10 Відповісти
А кацапстан воює з НАТОЮ в Україні.
показати весь коментар
20.11.2022 07:11 Відповісти
И это плохо,орки должны жить в постоянном страхе перед авианалетами.
показати весь коментар
20.11.2022 07:29 Відповісти
там це вже зозуміли
показати весь коментар
20.11.2022 07:44 Відповісти
А дарма ! ! !
показати весь коментар
20.11.2022 07:45 Відповісти
Як це жалюгідно і безпорадно пролунало. Він ніби каже: "Ну давайте жити у мирі та злагоді. Ну давайте не будемо воювати". Тьху! І це країна з найпотужнішою арміює у світі та *********** озброєнням...
показати весь коментар
20.11.2022 07:49 Відповісти
Жуть, як негарно. Мадридськийсором
показати весь коментар
20.11.2022 07:55 Відповісти
Про "кожен дюйм" це вже навіть не смішно. Скільки було дюймів від польського кордону до того села?
показати весь коментар
20.11.2022 08:14 Відповісти
"кожен дюйм" перетворюється поступово на "глибоке занепокоєння"
показати весь коментар
20.11.2022 09:37 Відповісти
все вірно, рашка боїться Україну
показати весь коментар
20.11.2022 08:16 Відповісти
Мені соромно за таке "нато". Коли оборонний союз, який створювався для оборони від совка, каже совку, що він не становить для совка загрози - то на хіба тоді він існує, я перепрошую? Це як купити трунок від тарганів і принципово не використовувати, щоб тарганів не образити.
показати весь коментар
20.11.2022 08:40 Відповісти
Вже давно писав -- в США 3 млн . мільионерів -- воно ім треба -- велика віина .
показати весь коментар
20.11.2022 08:42 Відповісти
Після тієї "ракетної оплєухі", яку Ната проковтнула,можно це і не пояснювати.Всі і так зрлзуміли що НАТО - це Ната.
показати весь коментар
20.11.2022 09:07 Відповісти
Схоже, не тільки не становить загрози для московії, а й не гарантує захисту для Польщі та країн Балтії
показати весь коментар
20.11.2022 09:12 Відповісти
А якби становило нічого б цього не було
показати весь коментар
20.11.2022 09:13 Відповісти
Ну как же, они с 17 года весь мир насилия до основания разрушают, капиталистов там, помещиков. Это их вера.
Остин просто Интернационал не читал.
Живут они этим
показати весь коментар
20.11.2022 09:15 Відповісти
Те, чого ти боїшся, неодмінно з тобою станеться. Остін почорнів увесь від переживань.
показати весь коментар
20.11.2022 09:34 Відповісти
Без расизму,братва!Копчені нашим бабам подобаються...А щодо НАТИ,то да!Коли за щочку вже,НАТка?🤣
показати весь коментар
20.11.2022 09:38 Відповісти
Лучшая оборона - нападение. Оборонительный союз, который не имеет в своем арсенале первый обезоруживающий удар (ядерный или обычный) - это мусорный союз, слабый. И здесь возникает вопрос, способно ли НАТО первыми нанести этот удар, именно с целью обороны уничтожить врага, ничего не захватывая, ничего не грабя или насилуя, а просто уничтожить источник угрозы.

Проведите учения по активации пятой статьи (честно говоря, там мусор написан такой же бесполезный, в пятой статье нет ни слова про вступление в войну). Например, на Эстонию полетели кацапские ракеты в 4 часа утра. Я хочу проверить, как в Венгрии, Франции и Италии в 8 часов по местному времени в каждое кафе с круассанами зайдут комиссары и будут проводить всеобщую мобилизацию. У меня есть сомнения в этом, ровно как и так называемой профессиональной армией, которая кроме инструментов в виде развертывания аналитических и разведывательных центров (а это 48 часов, отвечать надо немедленно, так как летят ракеты) не сможет быстро среагировать.

Просто проведите учения. Покажите, как будут Франция и Германия вести себя при нападении на Латвию или Эстонию, сколько сотен тысяч человек они отправят воевать насмерть с агрессором.
показати весь коментар
20.11.2022 09:48 Відповісти
Да, нато уже не то...
показати весь коментар
20.11.2022 10:18 Відповісти
Ната тільки те і робить, що сситься під себе!
показати весь коментар
20.11.2022 11:08 Відповісти
НАТО не становить жодної загрози для нацистів і душогубів. Такий собі компліман.
показати весь коментар
20.11.2022 11:26 Відповісти
Нажаль,все у що перетворилося НАТО,це клуб по інтересах,це всім вжє стало зрозуміло після їх панічної втечі з Афганістану,так про що розмова...
показати весь коментар
20.11.2022 12:00 Відповісти
Переклад: НАТО лохи і отримають ***** від рашиків
показати весь коментар
20.11.2022 12:17 Відповісти
А що будете робити, генерале, пердак підставите? Гопник не зупиниться поки не йому ніс не зламаєш і яйця не розтовчеш. Щоправда, поставка ракет з хорошою дальністю для ЗСУ це була б хороша відповідь кордуплю без прямого контакту військ НАТО і кацапстану. Особливо ефективно такій місії допоможуть Томагавки, але можна і щось скромніше.
показати весь коментар
20.11.2022 12:20 Відповісти
Путин любит такие ссыкунцов.
показати весь коментар
20.11.2022 12:44 Відповісти
Звісно нато не представляє угрози. Бо там лише сцикуни та базікала.
показати весь коментар
20.11.2022 12:49 Відповісти
верю (с)
показати весь коментар
20.11.2022 12:53 Відповісти
100%....!!!
Вони стурбовані і занепокоєні своєю СЦИКЛИВІСТЮ і СТРАХОМ ВТРАТИ СВОЇХ ТЕПЛИХ ПОСАД перед безрозсудністю своїх дій та впевненості у ПОВНІЙ ДЕМОРЕАЛІЗАЦІЇ підрозділів НАТО під їх КЕРВНИЦТВОМ...!!!
Ці ряжені розписні ІНДЮКИ разом з сліпеньким та імпотентним керівництвом бутафорних теоретичних підрозділів натто (зброджених бобів) у військові дії звикли бавитися лише у ПЛЕЙ-СТЕЙШЕН сидячи в туалеті на горшку, щоб було менше наслідків...!!!
НАТО керують ІМПОТЕНТНІ СТАРІ ЛУЗЕРИ котрі посипляться, як картковий будиночок при перших діях під своїм керівництвом і підороzu це дуже добре знають...!!!
Впевнений на 100% у розпаді нато, як теоретичної не боєздатної одиниці під керівництвом ряжених демагогів-теоретиків у 2023-2025 роках та утворенні нового військового блоку на чолі з УКРАЇНОЮ у 2024-2028 роках в котрий увійдуть від 10 до 25 держав котрі утворять новий військовий високомобільний блок.
показати весь коментар
20.11.2022 12:54 Відповісти
Я вважаю,що треба реформувати ООН,та зробити на її базі сили постійного швидкого реагування на загрозу для миру, передати на квотному принципі важке конвенцій не озброєння та військові кораблі,тобто створити щось на кшталт всесвітнього уряду...
показати весь коментар
20.11.2022 13:44 Відповісти
похоже крысу дифермбами убаюкивают. А потом лопатой размажут
показати весь коментар
20.11.2022 14:40 Відповісти
У нас есть моральное право восстановить статус ядерной страны. По согласованию с западом. Они конечно будут против. В обмен на отказ от НАТО (вступление) но членство в ЕС. Плохо одно, мы пока не нация. 5 колона должна прекратить существование--- во первых и приход к в власти народного правительства, президента, и нового парламента. А возможно и отказа от статуса парламент- през. Только президентская. А потом, после экономической стабилизации (20 лет) не меньше, опять к обратному. Не ново. Франция---1945--1965 гг. Так победим. Быстрее метода нет, или опять все враньё, брехня, от лукавого! Не обманываем себя--- давно пора. Схему обмануть не возможно. Все по процедуре.
показати весь коментар
20.11.2022 14:45 Відповісти
шо дядя негр в штанці наложив,поїдь ще с поросячим обсоском поцілуйся в засос.
показати весь коментар
20.11.2022 16:01 Відповісти
 
 