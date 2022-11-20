НАТО не становить жодної загрози для Росії, - Остін
Голова Міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що російське вторгнення в Україну є загрозою не лише для Європи, проте агресору не вдасться втягнути НАТО у війну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Остіна.
Остін заявив, що війна Президента Росії Володимира Путіна проти України є прямою загрозою європейській безпеці та викликом для союзників по НАТО.
"Свідома жорстокість Росії – це порушення наших спільних цінностей і правил війни", - сказав він.
За словами Остіна, російське вторгнення в Україну не лише загрожує Європі, але й "розриває заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує нам усім безпеку".
Він підкреслив, що НАТО є оборонним альянсом, який не становить жодної загрози для Росії і не прагне до конфронтації з цією країною.
"Не робіть помилкових висновків: нас не втягнуть у війну Путіна, але ми будемо стояти поруч з Україною, коли вона бореться, щоб захистити себе. Ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО".
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Ну, это идиотизм какой-то, надо говорить наоборот - если Империя Зла предпримет ещё какие-нибудь агрессивные действия по отношению к своим соседям - то ей не сдобровать. А то из НАТО сейчас вообще изображают какую-то кроткую невинную овечку, типа - цыкни на неё - и она, поджав хвост, сразу удерет в кусты, а надо чтобы всё было в точности да наоборот..
Я би не був таким категоричним, містер Остін.
Можна разок поспівати: see no evil, але якщо рашистські ракети почнуть регулярно падати «збиті українським ППО» на землі країн НАТО, то як вам вдасться не втягнутися?
>НАТО є оборонним альянсом, який не становить жодної загрози для Росії
А оце ви взагалі даремно говорите, шановний. Ну сказали б, що НАТО не має наміру нападати ПЕРШИМИ, а то прямо якась котолеопольдщина виходить…
Ні, мені куди більше імпонує політика Ізраїля. Бачиш загрозу, не чекай поки визріє: Бий!
десь я вже це чув
в росії йому не повірять.
Остин просто Интернационал не читал.
Живут они этим
Проведите учения по активации пятой статьи (честно говоря, там мусор написан такой же бесполезный, в пятой статье нет ни слова про вступление в войну). Например, на Эстонию полетели кацапские ракеты в 4 часа утра. Я хочу проверить, как в Венгрии, Франции и Италии в 8 часов по местному времени в каждое кафе с круассанами зайдут комиссары и будут проводить всеобщую мобилизацию. У меня есть сомнения в этом, ровно как и так называемой профессиональной армией, которая кроме инструментов в виде развертывания аналитических и разведывательных центров (а это 48 часов, отвечать надо немедленно, так как летят ракеты) не сможет быстро среагировать.
Просто проведите учения. Покажите, как будут Франция и Германия вести себя при нападении на Латвию или Эстонию, сколько сотен тысяч человек они отправят воевать насмерть с агрессором.
Вони стурбовані і занепокоєні своєю СЦИКЛИВІСТЮ і СТРАХОМ ВТРАТИ СВОЇХ ТЕПЛИХ ПОСАД перед безрозсудністю своїх дій та впевненості у ПОВНІЙ ДЕМОРЕАЛІЗАЦІЇ підрозділів НАТО під їх КЕРВНИЦТВОМ...!!!
Ці ряжені розписні ІНДЮКИ разом з сліпеньким та імпотентним керівництвом бутафорних теоретичних підрозділів натто (зброджених бобів) у військові дії звикли бавитися лише у ПЛЕЙ-СТЕЙШЕН сидячи в туалеті на горшку, щоб було менше наслідків...!!!
НАТО керують ІМПОТЕНТНІ СТАРІ ЛУЗЕРИ котрі посипляться, як картковий будиночок при перших діях під своїм керівництвом і підороzu це дуже добре знають...!!!
Впевнений на 100% у розпаді нато, як теоретичної не боєздатної одиниці під керівництвом ряжених демагогів-теоретиків у 2023-2025 роках та утворенні нового військового блоку на чолі з УКРАЇНОЮ у 2024-2028 роках в котрий увійдуть від 10 до 25 держав котрі утворять новий військовий високомобільний блок.