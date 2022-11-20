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Новости Агрессия России против Украины Война
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НАТО не представляет никакой угрозы для России, - Остин

остін,ллойд

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что российское вторжение в Украину является угрозой не только для Европы, однако агрессору не удастся втянуть НАТО в войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Остина.

Остин заявил, что война президента России Владимира Путина против Украины является прямой угрозой европейской безопасности и вызовом для союзников по НАТО.

"Сознательная жестокость России – это нарушение наших общих ценностей и правил войны", - сказал он.

По словам Остина, российское вторжение в Украину не только угрожает  Европе, но и "разрывает основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нам всем безопасность".

Он подчеркнул, что НАТО является оборонным альянсом, который не представляет никакой угрозы для России и не стремится к конфронтации с этой страной.

"Не делайте ошибочных выводов: нас не втянут в войну Путина, но мы будем стоять рядом с Украиной, когда она борется, чтобы защитить себя. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО".

Также читайте: На Донбассе серьезные бои, но о широком наступлении говорить рано, - Воздушные Силы

НАТО (10082) россия (96169) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+18
>нас не втягнуть у війну Путіна

Я би не був таким категоричним, містер Остін.

Можна разок поспівати: see no evil, але якщо рашистські ракети почнуть регулярно падати «збиті українським ППО» на землі країн НАТО, то як вам вдасться не втягнутися?

>НАТО є оборонним альянсом, який не становить жодної загрози для Росії

А оце ви взагалі даремно говорите, шановний. Ну сказали б, що НАТО не має наміру нападати ПЕРШИМИ, а то прямо якась котолеопольдщина виходить…

Ні, мені куди більше імпонує політика Ізраїля. Бачиш загрозу, не чекай поки визріє: Бий!
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20.11.2022 06:41 Ответить
+16
Я бачу НАТА рідкісні сцикухи, вони навіть перед кацапами виправдовуються, мол ми не загроза для вас. Як і ООН звичайна контора по збору бабла, і все.
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20.11.2022 06:38 Ответить
+14
там це вже зозуміли
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20.11.2022 07:44 Ответить
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путін це і так знає, просто він хотів по Хрещатику погуляти в одіночіствє, як Цар. Він вже так ходив при януковичу, хотів повторити.
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20.11.2022 06:24 Ответить
і це проблема
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20.11.2022 06:30 Ответить
"НАТО не представляет никакой угрозы для России"..
Ну, это идиотизм какой-то, надо говорить наоборот - если Империя Зла предпримет ещё какие-нибудь агрессивные действия по отношению к своим соседям - то ей не сдобровать. А то из НАТО сейчас вообще изображают какую-то кроткую невинную овечку, типа - цыкни на неё - и она, поджав хвост, сразу удерет в кусты, а надо чтобы всё было в точности да наоборот..
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20.11.2022 14:03 Ответить
Я бачу НАТА рідкісні сцикухи, вони навіть перед кацапами виправдовуються, мол ми не загроза для вас. Як і ООН звичайна контора по збору бабла, і все.
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20.11.2022 06:38 Ответить
Армія США сильна, армія Британії сильна, та інші, а НАТО фуфло, фікція, ще раз говорю, касовий апарат.
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21.11.2022 06:46 Ответить
>нас не втягнуть у війну Путіна

Я би не був таким категоричним, містер Остін.

Можна разок поспівати: see no evil, але якщо рашистські ракети почнуть регулярно падати «збиті українським ППО» на землі країн НАТО, то як вам вдасться не втягнутися?

>НАТО є оборонним альянсом, який не становить жодної загрози для Росії

А оце ви взагалі даремно говорите, шановний. Ну сказали б, що НАТО не має наміру нападати ПЕРШИМИ, а то прямо якась котолеопольдщина виходить…

Ні, мені куди більше імпонує політика Ізраїля. Бачиш загрозу, не чекай поки визріє: Бий!
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20.11.2022 06:41 Ответить
"Бачиш загрозу, не чекай поки визріє: Бий!"
десь я вже це чув
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20.11.2022 07:51 Ответить
кому цей бовдур віщає ?

в росії йому не повірять.
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20.11.2022 06:47 Ответить
Чому?
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20.11.2022 07:10 Ответить
А кацапстан воює з НАТОЮ в Україні.
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20.11.2022 07:11 Ответить
И это плохо,орки должны жить в постоянном страхе перед авианалетами.
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20.11.2022 07:29 Ответить
там це вже зозуміли
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20.11.2022 07:44 Ответить
А дарма ! ! !
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20.11.2022 07:45 Ответить
Як це жалюгідно і безпорадно пролунало. Він ніби каже: "Ну давайте жити у мирі та злагоді. Ну давайте не будемо воювати". Тьху! І це країна з найпотужнішою арміює у світі та *********** озброєнням...
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20.11.2022 07:49 Ответить
Жуть, як негарно. Мадридськийсором
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20.11.2022 07:55 Ответить
Про "кожен дюйм" це вже навіть не смішно. Скільки було дюймів від польського кордону до того села?
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20.11.2022 08:14 Ответить
"кожен дюйм" перетворюється поступово на "глибоке занепокоєння"
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20.11.2022 09:37 Ответить
все вірно, рашка боїться Україну
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20.11.2022 08:16 Ответить
Мені соромно за таке "нато". Коли оборонний союз, який створювався для оборони від совка, каже совку, що він не становить для совка загрози - то на хіба тоді він існує, я перепрошую? Це як купити трунок від тарганів і принципово не використовувати, щоб тарганів не образити.
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20.11.2022 08:40 Ответить
Вже давно писав -- в США 3 млн . мільионерів -- воно ім треба -- велика віина .
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20.11.2022 08:42 Ответить
Після тієї "ракетної оплєухі", яку Ната проковтнула,можно це і не пояснювати.Всі і так зрлзуміли що НАТО - це Ната.
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20.11.2022 09:07 Ответить
Схоже, не тільки не становить загрози для московії, а й не гарантує захисту для Польщі та країн Балтії
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20.11.2022 09:12 Ответить
А якби становило нічого б цього не було
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20.11.2022 09:13 Ответить
Ну как же, они с 17 года весь мир насилия до основания разрушают, капиталистов там, помещиков. Это их вера.
Остин просто Интернационал не читал.
Живут они этим
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20.11.2022 09:15 Ответить
Те, чого ти боїшся, неодмінно з тобою станеться. Остін почорнів увесь від переживань.
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20.11.2022 09:34 Ответить
Без расизму,братва!Копчені нашим бабам подобаються...А щодо НАТИ,то да!Коли за щочку вже,НАТка?🤣
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20.11.2022 09:38 Ответить
Лучшая оборона - нападение. Оборонительный союз, который не имеет в своем арсенале первый обезоруживающий удар (ядерный или обычный) - это мусорный союз, слабый. И здесь возникает вопрос, способно ли НАТО первыми нанести этот удар, именно с целью обороны уничтожить врага, ничего не захватывая, ничего не грабя или насилуя, а просто уничтожить источник угрозы.

Проведите учения по активации пятой статьи (честно говоря, там мусор написан такой же бесполезный, в пятой статье нет ни слова про вступление в войну). Например, на Эстонию полетели кацапские ракеты в 4 часа утра. Я хочу проверить, как в Венгрии, Франции и Италии в 8 часов по местному времени в каждое кафе с круассанами зайдут комиссары и будут проводить всеобщую мобилизацию. У меня есть сомнения в этом, ровно как и так называемой профессиональной армией, которая кроме инструментов в виде развертывания аналитических и разведывательных центров (а это 48 часов, отвечать надо немедленно, так как летят ракеты) не сможет быстро среагировать.

Просто проведите учения. Покажите, как будут Франция и Германия вести себя при нападении на Латвию или Эстонию, сколько сотен тысяч человек они отправят воевать насмерть с агрессором.
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20.11.2022 09:48 Ответить
Да, нато уже не то...
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20.11.2022 10:18 Ответить
Ната тільки те і робить, що сситься під себе!
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20.11.2022 11:08 Ответить
НАТО не становить жодної загрози для нацистів і душогубів. Такий собі компліман.
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20.11.2022 11:26 Ответить
Нажаль,все у що перетворилося НАТО,це клуб по інтересах,це всім вжє стало зрозуміло після їх панічної втечі з Афганістану,так про що розмова...
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20.11.2022 12:00 Ответить
Переклад: НАТО лохи і отримають ***** від рашиків
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20.11.2022 12:17 Ответить
А що будете робити, генерале, пердак підставите? Гопник не зупиниться поки не йому ніс не зламаєш і яйця не розтовчеш. Щоправда, поставка ракет з хорошою дальністю для ЗСУ це була б хороша відповідь кордуплю без прямого контакту військ НАТО і кацапстану. Особливо ефективно такій місії допоможуть Томагавки, але можна і щось скромніше.
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20.11.2022 12:20 Ответить
Путин любит такие ссыкунцов.
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20.11.2022 12:44 Ответить
Звісно нато не представляє угрози. Бо там лише сцикуни та базікала.
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20.11.2022 12:49 Ответить
верю (с)
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20.11.2022 12:53 Ответить
100%....!!!
Вони стурбовані і занепокоєні своєю СЦИКЛИВІСТЮ і СТРАХОМ ВТРАТИ СВОЇХ ТЕПЛИХ ПОСАД перед безрозсудністю своїх дій та впевненості у ПОВНІЙ ДЕМОРЕАЛІЗАЦІЇ підрозділів НАТО під їх КЕРВНИЦТВОМ...!!!
Ці ряжені розписні ІНДЮКИ разом з сліпеньким та імпотентним керівництвом бутафорних теоретичних підрозділів натто (зброджених бобів) у військові дії звикли бавитися лише у ПЛЕЙ-СТЕЙШЕН сидячи в туалеті на горшку, щоб було менше наслідків...!!!
НАТО керують ІМПОТЕНТНІ СТАРІ ЛУЗЕРИ котрі посипляться, як картковий будиночок при перших діях під своїм керівництвом і підороzu це дуже добре знають...!!!
Впевнений на 100% у розпаді нато, як теоретичної не боєздатної одиниці під керівництвом ряжених демагогів-теоретиків у 2023-2025 роках та утворенні нового військового блоку на чолі з УКРАЇНОЮ у 2024-2028 роках в котрий увійдуть від 10 до 25 держав котрі утворять новий військовий високомобільний блок.
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20.11.2022 12:54 Ответить
Я вважаю,що треба реформувати ООН,та зробити на її базі сили постійного швидкого реагування на загрозу для миру, передати на квотному принципі важке конвенцій не озброєння та військові кораблі,тобто створити щось на кшталт всесвітнього уряду...
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20.11.2022 13:44 Ответить
похоже крысу дифермбами убаюкивают. А потом лопатой размажут
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20.11.2022 14:40 Ответить
У нас есть моральное право восстановить статус ядерной страны. По согласованию с западом. Они конечно будут против. В обмен на отказ от НАТО (вступление) но членство в ЕС. Плохо одно, мы пока не нация. 5 колона должна прекратить существование--- во первых и приход к в власти народного правительства, президента, и нового парламента. А возможно и отказа от статуса парламент- през. Только президентская. А потом, после экономической стабилизации (20 лет) не меньше, опять к обратному. Не ново. Франция---1945--1965 гг. Так победим. Быстрее метода нет, или опять все враньё, брехня, от лукавого! Не обманываем себя--- давно пора. Схему обмануть не возможно. Все по процедуре.
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20.11.2022 14:45 Ответить
шо дядя негр в штанці наложив,поїдь ще с поросячим обсоском поцілуйся в засос.
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20.11.2022 16:01 Ответить
 
 