НАТО не представляет никакой угрозы для России, - Остин
Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что российское вторжение в Украину является угрозой не только для Европы, однако агрессору не удастся втянуть НАТО в войну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Остина.
Остин заявил, что война президента России Владимира Путина против Украины является прямой угрозой европейской безопасности и вызовом для союзников по НАТО.
"Сознательная жестокость России – это нарушение наших общих ценностей и правил войны", - сказал он.
По словам Остина, российское вторжение в Украину не только угрожает Европе, но и "разрывает основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нам всем безопасность".
Он подчеркнул, что НАТО является оборонным альянсом, который не представляет никакой угрозы для России и не стремится к конфронтации с этой страной.
"Не делайте ошибочных выводов: нас не втянут в войну Путина, но мы будем стоять рядом с Украиной, когда она борется, чтобы защитить себя. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО".
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Ну, это идиотизм какой-то, надо говорить наоборот - если Империя Зла предпримет ещё какие-нибудь агрессивные действия по отношению к своим соседям - то ей не сдобровать. А то из НАТО сейчас вообще изображают какую-то кроткую невинную овечку, типа - цыкни на неё - и она, поджав хвост, сразу удерет в кусты, а надо чтобы всё было в точности да наоборот..
Я би не був таким категоричним, містер Остін.
Можна разок поспівати: see no evil, але якщо рашистські ракети почнуть регулярно падати «збиті українським ППО» на землі країн НАТО, то як вам вдасться не втягнутися?
>НАТО є оборонним альянсом, який не становить жодної загрози для Росії
А оце ви взагалі даремно говорите, шановний. Ну сказали б, що НАТО не має наміру нападати ПЕРШИМИ, а то прямо якась котолеопольдщина виходить…
Ні, мені куди більше імпонує політика Ізраїля. Бачиш загрозу, не чекай поки визріє: Бий!
десь я вже це чув
в росії йому не повірять.
Остин просто Интернационал не читал.
Живут они этим
Проведите учения по активации пятой статьи (честно говоря, там мусор написан такой же бесполезный, в пятой статье нет ни слова про вступление в войну). Например, на Эстонию полетели кацапские ракеты в 4 часа утра. Я хочу проверить, как в Венгрии, Франции и Италии в 8 часов по местному времени в каждое кафе с круассанами зайдут комиссары и будут проводить всеобщую мобилизацию. У меня есть сомнения в этом, ровно как и так называемой профессиональной армией, которая кроме инструментов в виде развертывания аналитических и разведывательных центров (а это 48 часов, отвечать надо немедленно, так как летят ракеты) не сможет быстро среагировать.
Просто проведите учения. Покажите, как будут Франция и Германия вести себя при нападении на Латвию или Эстонию, сколько сотен тысяч человек они отправят воевать насмерть с агрессором.
Вони стурбовані і занепокоєні своєю СЦИКЛИВІСТЮ і СТРАХОМ ВТРАТИ СВОЇХ ТЕПЛИХ ПОСАД перед безрозсудністю своїх дій та впевненості у ПОВНІЙ ДЕМОРЕАЛІЗАЦІЇ підрозділів НАТО під їх КЕРВНИЦТВОМ...!!!
Ці ряжені розписні ІНДЮКИ разом з сліпеньким та імпотентним керівництвом бутафорних теоретичних підрозділів натто (зброджених бобів) у військові дії звикли бавитися лише у ПЛЕЙ-СТЕЙШЕН сидячи в туалеті на горшку, щоб було менше наслідків...!!!
НАТО керують ІМПОТЕНТНІ СТАРІ ЛУЗЕРИ котрі посипляться, як картковий будиночок при перших діях під своїм керівництвом і підороzu це дуже добре знають...!!!
Впевнений на 100% у розпаді нато, як теоретичної не боєздатної одиниці під керівництвом ряжених демагогів-теоретиків у 2023-2025 роках та утворенні нового військового блоку на чолі з УКРАЇНОЮ у 2024-2028 роках в котрий увійдуть від 10 до 25 держав котрі утворять новий військовий високомобільний блок.