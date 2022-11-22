Российская пропаганда пытается разжечь вражду между украинцами и поляками, - правительство Польши

Российская пропаганда пытается использовать трагический инцидент в Пшеводове, чтобы разжечь вражду между украинцами и поляками.

Об этом в Твиттере написал уполномоченный правительства по вопросам безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"В последнее время российская пропаганда использовала ситуацию, сложившуюся после событий в Пшеводове, чтобы вызвать у поляков недоверие и неприязнь к украинцам, а также усилила кампанию, которая базируется на лжи о том, что Польша отправляет солдат ВС страны в Украину", – написал Жарин.

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Напомним, в селе Пшеводув Люблинского воеводства, недалеко от польско-украинской границы, в результате взрыва ракеты 15 ноября погибли два человека. Польша и США, опираясь на свою информацию, утверждают, что это была ракета украинской системы ПВО. Украина ставит это под сомнение.