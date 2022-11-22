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Новости Война
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Российская пропаганда пытается разжечь вражду между украинцами и поляками, - правительство Польши

пропаганда,фейк

Российская пропаганда пытается использовать трагический инцидент в Пшеводове, чтобы разжечь вражду между украинцами и поляками.

Об этом в Твиттере написал уполномоченный правительства по вопросам безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"В последнее время российская пропаганда использовала ситуацию, сложившуюся после событий в Пшеводове, чтобы вызвать у поляков недоверие и неприязнь к украинцам, а также усилила кампанию, которая базируется на лжи о том, что Польша отправляет солдат ВС страны в Украину", – написал Жарин.

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Напомним, в селе Пшеводув Люблинского воеводства, недалеко от польско-украинской границы, в результате взрыва ракеты 15 ноября погибли два человека. Польша и США, опираясь на свою информацию, утверждают, что это была ракета украинской системы ПВО. Украина ставит это под сомнение.

Автор: 

Польша (8516) пропаганда (3699) россия (96231)


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Топ комментарии
+42
Когда украинец и поляк нормально соседствуют - у кацапа рыло трещит. Исторически так сложилось.
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21.11.2022 23:10 Ответить
+13
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21.11.2022 23:40 Ответить
+12
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21.11.2022 23:45 Ответить
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21.11.2022 23:09 Ответить
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21.11.2022 23:40 Ответить
Франція передасть Україні три рсзв LRU аналог млрс 270.
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21.11.2022 23:42 Ответить
Когда украинец и поляк нормально соседствуют - у кацапа рыло трещит. Исторически так сложилось.
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21.11.2022 23:10 Ответить
Кацапи вже намагалися стравити китайців і американців через Тайвань. дописділись тоді до того, що Сі не хоче взагалі з ****** розмовляти. ***** через коняку хоче домовитись про дзвінок, а китайці делікатно посилають коняку вслід за рюске кораблем. ))
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21.11.2022 23:11 Ответить
"таваріща" Байдена за язик ніхто не тягнув, він мав можливість казати що потрібно дочекатися розслідування.
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21.11.2022 23:14 Ответить
Байден озвучил всего-лиш данные от самолета АВАКС...,самые достоверные на даный момент...
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22.11.2022 10:28 Ответить
Некоторым западным лидерам надо быть ответственными за свои слова еще даже до начала расследования - кроме того сначала ракеты было две - теперь осталась вроде одна...Чудеса однако
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21.11.2022 23:20 Ответить
Треба бути клінічним довбоОЙбом, щоб повестись на рос-пропаганду...
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21.11.2022 23:25 Ответить
Людина вірить у те, у що хоче вірити!
Але те у що вона вірить і робить її, або людиною, або довбоОЙбом!
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22.11.2022 00:05 Ответить
Та вже років 500 ведуться.
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22.11.2022 07:35 Ответить
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21.11.2022 23:45 Ответить
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22.11.2022 00:49 Ответить
А обдолбыш-сынок одной рыжей обезьяны напрямую обвинил Украину в нападении на Польшу.
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22.11.2022 00:08 Ответить
Російська пропаганда намагається використати трагічний інцидент у Пшеводові, аби розпалити ворожнечу між українцями і поляками і саме для цього купила рішення польського генерального прокурора на заборону приймати участь в розслідуванні українським війсковим спеціалістам інциденту з ракетним обстрілом Пшеводова,
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22.11.2022 00:21 Ответить
Так начебто заборонили нашим всього на 24 години, а тепер дозволили провести власне українське розслідування на території Польщі.
Але, можливо, я неправильно щось зрозуміла.
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22.11.2022 05:31 Ответить
Ця ворожнеча завжди і була.. тільки останні десятиріччя підрівняли ляхів.. а сторіччя - у серцях.. але ми віримо що спільними зусиллями все зробимо УКРАЇНА...
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22.11.2022 00:26 Ответить
свіжо вилуплений- це аналітичне ку-ку-рі-ку?
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22.11.2022 10:45 Ответить
Все повинно бути в міжнародному правовому полі, що стосується нас. Якщо це українська ракета була системи ППО, то ми повинні після об'єктивного розслідування відповідати згідно норм міжнародного права, які врахують, що ракета впала випадково, під час відбиття атаки російських військ. Збитки і компенсації сім'ям загиблих повинні бути компенсовані також згідно норм міжнародного права після рішення міжнародного трибуналу над росією.
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22.11.2022 00:32 Ответить
Кацапи завжди намагалися розсварити украінців з поляками , але і
ми і поляки , вже добре знають цю підлу і брехливу русню😠
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22.11.2022 00:57 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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22.11.2022 01:45 Ответить
якщо русскіє не розсварять людей, то у русскіх і шансів на перемогу немає, тому вони неперебирають, йдуть на будь-які злочини, а потім йдуть на будь-які злочини, щоб прикрити злочини попередні, довбана піраміда зла, колись їм на голову завалиться.
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22.11.2022 02:53 Ответить
Рузге мір баяцца,в болота нє ссать)
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22.11.2022 02:26 Ответить
 
 