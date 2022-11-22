В инфопространстве РФ растет количество критики военных, Кремль ужесточает контроль, - ISW

Российское правительство продолжает усиливать контроль над информационным пространством.

Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Один из российских "военкоров" отметил, что РФ в информационном противостоянии с Западом выглядит "как котенок против носорога" по сравнению с иностранными "мозговыми центрами".

Газета "Коммерсант" сообщила, что Госдума до конца года может рассмотреть законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов в интернете, который позволит властям отключать конкретные алгоритмы.

Под действие законопроекта могут попасть соцсети, видеохостинги, онлайн-кинотеатры, поисковые системы, маркетплейсы и т.д.

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Сообщается, что регулирование алгоритмов обсуждалось еще до войны в Украине (в октябре 2021) и было нацелено, прежде всего, на западные соцсети – по мнению депутатов, контент, подобранный на основе рекомендательных алгоритмов, "повышает риски социальных конфликтов".

По данным ISW, российское правительство пытается взять под контроль информационное пространство, поскольку оно все больше наполняется критикой российских военных, раздающейся как изнутри страны, так и извне.