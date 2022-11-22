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Новости Война
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В инфопространстве РФ растет количество критики военных, Кремль ужесточает контроль, - ISW

рф

Российское правительство продолжает усиливать контроль над информационным пространством.

Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Один из российских "военкоров" отметил, что РФ в информационном противостоянии с Западом выглядит "как котенок против носорога" по сравнению с иностранными "мозговыми центрами".

Газета "Коммерсант" сообщила, что Госдума до конца года может рассмотреть законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов в интернете, который позволит властям отключать конкретные алгоритмы.

Под действие законопроекта могут попасть соцсети, видеохостинги, онлайн-кинотеатры, поисковые системы, маркетплейсы и т.д.

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Сообщается, что регулирование алгоритмов обсуждалось еще до войны в Украине (в октябре 2021) и было нацелено, прежде всего, на западные соцсети – по мнению депутатов, контент, подобранный на основе рекомендательных алгоритмов, "повышает риски социальных конфликтов".

По данным ISW, российское правительство пытается взять под контроль информационное пространство, поскольку оно все больше наполняется критикой российских военных, раздающейся как изнутри страны, так и извне.

Автор: 

россия (96231) цензура (1337) ISW (493)


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Топ комментарии
+19
Паскудство лише в тому, що в Росії звучить не "Нет вайне!", а "Дайте нам качественное оружие и снаряжение, чтобы мы пабедили хахлов!"
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22.11.2022 06:43 Ответить
+17
кацапи чи не впешеЮ з часів дибільного петкий, воють без українців ...

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22.11.2022 06:41 Ответить
+5
Кремлю потрібен інтернет-брехунець.
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22.11.2022 06:32 Ответить
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Кремлю потрібен інтернет-брехунець.
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22.11.2022 06:32 Ответить
касаби повинні чути тільки вялікоє пу-уу-у
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22.11.2022 06:35 Ответить
Земля металлом!
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22.11.2022 06:37 Ответить
Ми в домікє
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22.11.2022 06:40 Ответить
кацапи чи не впешеЮ з часів дибільного петкий, воють без українців ...

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22.11.2022 06:41 Ответить
Паскудство лише в тому, що в Росії звучить не "Нет вайне!", а "Дайте нам качественное оружие и снаряжение, чтобы мы пабедили хахлов!"
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22.11.2022 06:43 Ответить
Лопату, щоб закопатись, пакет-щоб утилізуватись...думаю, більше нічого не потрібно
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22.11.2022 07:07 Ответить
Якби-ж то так було!
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22.11.2022 09:17 Ответить
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22.11.2022 09:15 Ответить
Пригожин кастрировал путлера 11 ноября...оп'ять РабZeя стала Концлагерьной помойкой..правда тогда был Джугашвили сидевший в тюрьме города Баку.. где сидел Пригожин...забыл ..надо зайти в Вику...
Злые языки кажуть шо путлер сдох от перегрузки коксина...
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22.11.2022 09:48 Ответить
Пригожин купил себе Ольгу ********* и Соловьиный помет...типа пропагандоны переобулись.. каже Михаил Шейтельман,,не доверять которому не могу.. поскольку Портников и Шейтельман почти никогда не ошибаются...
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22.11.2022 09:54 Ответить
 
 