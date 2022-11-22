За минувшие сутки российские военные убили четырех жителей Донецкой области. ИНФОГРАФИКА
Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 21 ноября, убили четырех жителей Донецкой области. Еще четверо получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал начальника Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 21 ноября россияне убили 4 гражданских в Донецкой области: в Бахмуте, Георгиевке, Курахово и Петровке. Еще 4 человека в области получили ранения", - отметил глава ОВА.
По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Вадим Карапіщенко
показать весь комментарий22.11.2022 11:05 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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