РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5368 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
457 1

За минувшие сутки российские военные убили четырех жителей Донецкой области. ИНФОГРАФИКА

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 21 ноября, убили четырех жителей Донецкой области. Еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал начальника Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 21 ноября россияне убили 4 гражданских в Донецкой области: в Бахмуте, Георгиевке, Курахово и Петровке. Еще 4 человека в области получили ранения", - отметил глава ОВА.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" анонсировал появление новых 152 мм снарядов на фронте. ФОТО

За минувшие сутки российские военные убили четырех жителей Донецкой области 01

ранение (3400) смерть (9251) Донецкая область (10010) Кириленко Павел (640)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царство Небесне...
показать весь комментарий
22.11.2022 11:05 Ответить
 
 