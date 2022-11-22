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За минулу добу російські військові вбили чотирьох жителів Донеччини. ІНФОГРАФІКА

Окупаційні війська РФ за минулу добу, 21 листопада, вбили чотирьох жителів Донецької області. Ще четверо зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал начальника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 21 листопада росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині: у Бахмуті, Георгіївці, Кураховому та Петрівці. Ще 4 людини в області зазнали поранень", - зауважив очільник ОВА.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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За минулу добу російські військові вбили чотирьох жителів Донеччини 01

Автор: 

поранення (2819) смерть (6779) Донецька область (8824) Кириленко Павло (910)


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22.11.2022 11:05 Відповісти
 
 