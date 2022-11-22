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Новости Агрессия России против Украины
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Очередная сторонница "русского мира" разоблачена на Львовщине, - Нацполиция

поліція

В Червоноградском районе Львовской области полицейские открыли уголовное производство за публичные высказывания местной жительницы в пользу врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу полиции Львовской области.

"Во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором неизвестная женщина публично выражала антиукраинские позиции и оправдывала политику страны-агрессора против Украины. Вскоре оперативники Червоноградского районного отдела полиции совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины во Львовской области установили личность коллаборантки, 58-летней жительницы города Сокаль", - говорится в сообщении.

Теперь стороннице "русского мира" грозит до пяти лет ограничение свободы. По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: 

Нацполиция (16568) русский мир (625) Львовская область (2936)


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Топ комментарии
+28
У 1963-ому році батьки отримали квартиру у новозбудованій п"ятиповерхівці на Пасічній.(Львів).Мені вісім років,я вийшов надвір - кругом тільки російська мова...Мої ровесники - діти переселенців з Росіі,зі сходу України,призвіща руські,старші брати вже відсиділи або сидять,бійки,батьки пиячать,матюки,поножовщина...Пізніше танці - "Газ","Ляпа","Рокс","Сарай"...все російськомовне,культ тюрми,кримінал...Під кінець вісімдесятих той "мір" трохи притих,в дев"яностих пішов у підпілля,але за Януковича трохи виліз...Зараз він глухо десь затаївся,говорить "Слава Україні" з галицьким акцентом але він нікуди не дівся,він є і чекає...Оце Львів.Забув сказати,за Янека центральний Галицький район Львова за регіаналів віддав двадцять відсотків голосів...Нащадки кегебістів,що зайняли сецесійні будинки,виславши старих жильців.
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22.11.2022 17:49 Ответить
+17
Закопали бы её по тихому в лесу и делов то. Сейчас содержи эту тварь корми а она выйдет но в тупой башке ничего не поменяется.
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22.11.2022 17:22 Ответить
+16
Гнида
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22.11.2022 17:18 Ответить
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Здохшему Стремоусову посвящается...

https://twitter.com/i/status/1593757441317126145

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22.11.2022 17:17 Ответить
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22.11.2022 17:32 Ответить
И это падаль есть даже на Львовщени!


Таких упоротых любителей русского мира надо публично наказывать, что бы другим было о чем подумать.

Работы у СБУ, полиции и прокуратуры по всей Украине- не початый край!

Нельзя оставлять врага у себя за спиной.
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22.11.2022 20:01 Ответить
Гнида
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22.11.2022 17:18 Ответить
Та то ганьку герман впіймали.
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22.11.2022 17:41 Ответить
"Панаєхалі"!!!
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22.11.2022 17:20 Ответить
Закопали бы её по тихому в лесу и делов то. Сейчас содержи эту тварь корми а она выйдет но в тупой башке ничего не поменяется.
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22.11.2022 17:22 Ответить
Ее садить никто и не собирается. Там обмеження воли. Это разные вещи.
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22.11.2022 19:10 Ответить
І це де???!!! На Львівщині!!! Тварюка... Не дай Господи з місцевих... Як що з понаїхавщих, то хоч зрозуміти можна.
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22.11.2022 17:25 Ответить
Як що понаiхавша то не в ту сторону поiхала. Треба було до ху.ла напрямок тримати.
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22.11.2022 17:37 Ответить
У 1963-ому році батьки отримали квартиру у новозбудованій п"ятиповерхівці на Пасічній.(Львів).Мені вісім років,я вийшов надвір - кругом тільки російська мова...Мої ровесники - діти переселенців з Росіі,зі сходу України,призвіща руські,старші брати вже відсиділи або сидять,бійки,батьки пиячать,матюки,поножовщина...Пізніше танці - "Газ","Ляпа","Рокс","Сарай"...все російськомовне,культ тюрми,кримінал...Під кінець вісімдесятих той "мір" трохи притих,в дев"яностих пішов у підпілля,але за Януковича трохи виліз...Зараз він глухо десь затаївся,говорить "Слава Україні" з галицьким акцентом але він нікуди не дівся,він є і чекає...Оце Львів.Забув сказати,за Янека центральний Галицький район Львова за регіаналів віддав двадцять відсотків голосів...Нащадки кегебістів,що зайняли сецесійні будинки,виславши старих жильців.
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22.11.2022 17:49 Ответить
Центр Львову, кожна друга квартира у сталінському ампірі - нащадки нквд.
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22.11.2022 18:30 Ответить
Чергова савкова смердюча відрижка...
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22.11.2022 17:26 Ответить
У Краснодарському краю планували встановити пам'ятник каплі води, проте вийшло отаке
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22.11.2022 17:30 Ответить
Вспомнилась кацапская аленушка и скульптор навозный.
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22.11.2022 17:35 Ответить
ну хоть так...а не Альонушка і воротар третьяк..а шедеври с гівна це якутський митець..
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22.11.2022 17:36 Ответить
Всё у лаптерейха через жопу
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22.11.2022 17:52 Ответить
Так все правильно - "анальна пробка" Кажуть - пасивні любителі "аналу" користуються (коли очко вже роздовбане і нічого всередині не тримає)
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22.11.2022 18:29 Ответить
Більше на ртуть схоже.
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22.11.2022 19:05 Ответить
це та **** яку з буса викинули пасажири. догавкалась.
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22.11.2022 17:39 Ответить
Защєканілі хоч її,ну,після літрухи водяри,звичайно?)
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22.11.2022 17:39 Ответить
100% та пасажирка, що люди викинули з автобуса, а виходить доблєсная поліція виявила. Просто немає куди діватися, є факт і потрібно збирати матеріал, а до цього вона була глухоніма? Де той дільничний чи начальник? Йому затишно у своєму кабінеті? А скільки ще є таких, які будуть кликати "русский мир"?
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22.11.2022 18:09 Ответить
Сопля скрєпная.
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22.11.2022 17:41 Ответить
депортуйте до кацапів
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22.11.2022 17:54 Ответить
"Чємадан вакзал-мордор"! Ще копняка під зад для прискорення!
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22.11.2022 17:57 Ответить
скоротити:
Бахмут - копняк...
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22.11.2022 18:12 Ответить
Это будет не скоро. Через 5 лет.
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22.11.2022 18:23 Ответить
Каарочи, пани София - это ваши косяки.
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22.11.2022 18:20 Ответить
А я чогось гадав що на Львівщині, ще Бандера позакапував цю гидоту. .
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22.11.2022 18:37 Ответить
ПозакОпував...вибачте.. з касапської дупомови "глумитися" можно граматичними помилками... а ось коли помилки на Рідній УКРАЇНСЬКІЙ Мові - аж серце кров'ю обривається..
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22.11.2022 18:41 Ответить
Укропп Оболонський - нажаль не вспів... Хоч і опір українських патріотів тримався до 1946 року! Розгромили український опір москалі тільки завдяки величезній численній перевазі. Але душі бандерівців знищити неможливо!
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22.11.2022 18:48 Ответить
Откуда взападных украиноязычных областях такие люди....
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22.11.2022 18:38 Ответить
ви думаєте на заході України одні ангели живуть з крилами? Такі ж самі люди як і повсюди,гівна тут також вистачає
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22.11.2022 18:59 Ответить
Дик,а який сенс їм жити у тих місцях, де скрізь розмовляють українською, якої вони так не **********? Це ідйні вороги, або прості запроданці?
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22.11.2022 21:19 Ответить
Дивись пост 7 від Степана рУСИНА.....
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22.11.2022 18:45 Ответить
Невже Верещучку замели нероздивившись
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22.11.2022 19:43 Ответить
Тарас Чорновіл

Зоя Касанжи:

По-іншому не буде. Більше того, я думаю, буде гірше. Після війни. І після Перемоги.

Мене рве на частини, коли я читаю: от прийдуть хлопці з фронту, то вони швидко наведуть тут лад.

"Хлопцям і дівчатам", які прийдуть з війни, точно буде не до того, щоб робити роботу, яку мали і повинні зробити ми. Вони прийдуть змученими, травмованими - в фізичному і психологічному сенсі. Прийдуть туди, де не всіх чекають чи дочекаються. Туди, де не всі будинки вціліли. Туди, де не всі друзі живі або на місці. Туди, де немає роботи і, відповідно, грошей.

А ми? Що ми? Замість того, щоб чистити наші конюшні, ми чекаємо «хлопців і дівчат з фронту». Чекаємо, що вони мають:

• розібратися з церквою московії, яку ми боїмося чіпати, бо ж збуримо людей, а люди у нас ніжні, вони можуть не винести виніс московських попів з наших Лавр;

• запитати Татарова, заступника голови ОП, скільки він ще планує заробити на біді і на війні, щоб назавжди покинути нас? І як там Микитась, чиїм «дахом», подільником він був чи і є?

• з'ясувати у Резніченка, голови Дніпропетровської ОДА, як йому вдалось так ощасливити коханку - аж на 2 мільярди гривень? І що він такого сказав президенту, що той після медійного скандалу забрав його у свою свиту і привіз у визволений Херсон?

• спитати у прикордонної служби, як братам Суркісам вдалось вивезти за кордон майже 20 мільйонів доларів? І не тільки Суркісам. Як всі ті хлопи виїжджають і стають монакськими «комбатантами»?

• приїхати до Запоріжської міськради і спитати, як можна привласнити вагони міжнародної гуманітарної допомоги і спокійно собі жити і керувати далі?

• спитати Єрмака: а як там телеканал, який, ще не отримавши ліцензії, вже ввійшов в єдиний телемарафон? Як там люди Єрмака, які змінили людей олігархів в державних підприємствах і перейшли під контроль Єрмака?

• спитати у Кирила Тимошенка, ще одного заступника в ОП, чи вистачить йому 24 мільйонів гривень, які отримала фірма його родини, виробляючи контент для того ж єдиного телемарафону?

• спитати у Олександра Ткаченка, міністра культури, а що там з музейними цінностями, які нам пропонували іноземні партнери вивезти ПЕРЕД війною? А що там з землями під Довженко-центром?

• спитати у Шмигаля, прем'єр-міністра країни, яка воює, навіщо «націоналізували» розбиті підприємства, повідомивши, що «потім їх повернуть»? Після того, як Коломойському і компанії полагодять те, що росіяни розрушили і знищили?

• спитати у Фонду держмайна, а як вони так змогли - продати три спиртзаводи по 3 мільйони доларів кожний? Практично, так коштували будинки під Києвом до війни. Як могли спалити концепцію створення біопаливної компанії на базі спиртзаводів? Чи покупців цікавили виключно ліцензії?

Я можу ще написати сотню питань. Про «велике будівництва», «ремонт і реконструкція доріг», відсутність стратегічних запасів на початок війни, відсутність зимової військової форми, про яку волонтери кричали з травня, але дякувати партнерам - привезли з усього світу. Про корупцію і заробітки людей при владі. Про те, як продовжують призначати членів ОПЗЖ і далі. Свіжий приклад - радник Янушевича, голови Херсонської ОДА, який був радником Сальдо.

Поки «хлопці і дівчата" воюють там - ми маємо воювати тут. Бо все оце випливе і далі буде керувати. Не сумнівайтеся.

І ще всі почують - «ми вас туди не посилали». І забудуть про згорьованих і одиноких старих батьків. І про дітей, чиї тата і мами не повернуться. І про загиблих. І про живих.

Бо коли буде знищено зовнішнього ворога, може виявитись, що внутрішній вкорінився і розрісся назавжди.

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22.11.2022 19:58 Ответить
 
 