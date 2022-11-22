Чергову прихильницю "русского мира" викрито на Львівщині, - Нацполіція

У Червоноградському районі Львівської області поліцейські відкрили кримінальне провадження за публічні висловлювання місцевої мешканки на користь ворога

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку поліції Львівської області.

"Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому невідома жінка публічно висловлювала антиукраїнські позиції та виправдовувала політику країни-агресора проти України. Невдовзі оперативники Червоноградського районного відділу поліції спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України у Львівській області встановили особу колаборантки, 58-річної мешканки міста Сокаль", - йдеться в повідомленні.

Тепер прихильниці "русского мира" загрожує до п’яти років обмеження волі. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.161 (Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності) Кримінального кодексу України.

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