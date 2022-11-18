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Чергового прихильника комунізму, який діяв в інтересах окупантів викрито у Рівненській області, - СБУ. ФОТО

сбу,рівненщина

Чоловік поширював антиукраїнський контент в забороненій соцмережі та прославляв комуністичну партію в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління СБ України в Рівненській області.

За даними спецслужби, чоловік, використовуючи матеріали з проросійських груп, поширював в забороненій соцмережі "Однокласники" антиукраїнський контент та прославляв комуністичну партію в регіоні.

"Правоохоронцями встановлено факт популяризації вказаним громадянином України комуністичного тоталітарного режиму серед своїх знайомих та поширення в мережі інтернет забороненої в Україні символіки. У ході проведених санкціонованих обшуків правоохоронцями вилучено електронні пристрої, які будуть скеровані для проведення комп’ютерно-технічної експертизи", - розповіли в СБУ.

Наразі вирішується питання про оголошення прихильнику "русского мира" підозри у виготовленні, поширенні комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ст. 436-1 КК України). За скоєне йому загрожує до 5 років тюрми.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Виправдовував збройну агресію РФ проти України: на Закарпатті СБУ викрила пропагандиста "русского мира". ФОТОрепортаж

Чергового прихильника комунізму, який діяв в інтересах окупантів викрито у Рівненській області, - СБУ 01
Чергового прихильника комунізму, який діяв в інтересах окупантів викрито у Рівненській області, - СБУ 02

Автор: 

пропаганда (2822) СБУ (12954) русский мир (463) Рівненська область (1190)


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Топ коментарі
+6
Хочу бачити пику цього недобитка історії. Може я його знаю.
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18.11.2022 12:06 Відповісти
+6
Хворі на голову люди. Ну віруючих в шось там на небесах, ще можна якось зрозуміти. А віруючих в коммунізм на росії, де намішано все : ленін, сралін, микола ІІ, петро І , жуков та інше отрібья, тільки примусове лікування і стерілізація
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18.11.2022 12:17 Відповісти
+5
"прославляв комуністичну партію в регіоні". Виходить, в "регіоні" діє кпрс? Чи кпу? А може е вкп(б)?
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18.11.2022 12:14 Відповісти
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Хочу бачити пику цього недобитка історії. Може я його знаю.
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18.11.2022 12:06 Відповісти
Таких комуняк по всій Україні дуже багато, но СБУ їх не чіпає.
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18.11.2022 12:09 Відповісти
"прославляв комуністичну партію в регіоні". Виходить, в "регіоні" діє кпрс? Чи кпу? А може е вкп(б)?
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18.11.2022 12:14 Відповісти
В голове у совка всегда будет КПСС.
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18.11.2022 12:28 Відповісти
Хворі на голову люди. Ну віруючих в шось там на небесах, ще можна якось зрозуміти. А віруючих в коммунізм на росії, де намішано все : ленін, сралін, микола ІІ, петро І , жуков та інше отрібья, тільки примусове лікування і стерілізація
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18.11.2022 12:17 Відповісти
Камунизм это то чего для народа никогда не было и не будет. Вот для номенклатуры самое то.
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18.11.2022 12:35 Відповісти
Ну тоді комунізм таки побудували - ще й тисячі років до Маркса просто не знали як це назвати.
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18.11.2022 13:54 Відповісти
Тогда все знали, кто раб, кто господин. Кремляди создали лживое общество якобы для народа, но есть нюанс - с тоталитарной властью кровавых бандитов и воров.
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19.11.2022 00:38 Відповісти
комунізм, нацизм, фашизм, слава кпss, хайль Гітлер! - синоми і нероздільні брати. Заслуговують виключно на знищення.
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18.11.2022 13:20 Відповісти
Садить не стоит, старый, и не поможет. От руки переписать 40 раз, энеиду Котляревского, все новеллы в. Стефаника, каменяри, и. Франко, и конечно кобзарь--- но сто раз. И тетрадки купить за его счёт. Как перепишет--- так и домой. С тетрадками. Через 10 дней проверить где тетрадки, если нет, по новой все.
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18.11.2022 15:06 Відповісти
Старе пердло
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18.11.2022 15:34 Відповісти
 
 