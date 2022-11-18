Чергового прихильника комунізму, який діяв в інтересах окупантів викрито у Рівненській області, - СБУ. ФОТО
Чоловік поширював антиукраїнський контент в забороненій соцмережі та прославляв комуністичну партію в регіоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління СБ України в Рівненській області.
За даними спецслужби, чоловік, використовуючи матеріали з проросійських груп, поширював в забороненій соцмережі "Однокласники" антиукраїнський контент та прославляв комуністичну партію в регіоні.
"Правоохоронцями встановлено факт популяризації вказаним громадянином України комуністичного тоталітарного режиму серед своїх знайомих та поширення в мережі інтернет забороненої в Україні символіки. У ході проведених санкціонованих обшуків правоохоронцями вилучено електронні пристрої, які будуть скеровані для проведення комп’ютерно-технічної експертизи", - розповіли в СБУ.
Наразі вирішується питання про оголошення прихильнику "русского мира" підозри у виготовленні, поширенні комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ст. 436-1 КК України). За скоєне йому загрожує до 5 років тюрми.
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