Киев пока обеспечен электроэнергией на 30% от потребности, - ДТЭК

Киев в настоящее время обеспечен электроэнергий лишь на 30% от потребности.

Об том сообщил генеральный директор компании "ДТЭК СЕТИ" Александр Фоменко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Другими словами, 4 часа будет свет, а восемь часов не будет", – сказал Фоменко в эфире национального телемарафона.

По его словам, текущие темпы восстановления позволяют надеяться, что столица войдет в графике плановых отключений к понедельнику.

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко объяснил в Facebook, что год назад Киев в это время потреблял 1500 МВт, в то время как 23 ноября с нуля после атак ему дали 430 МВт, а 24 и 25 ноября – предел 690 МВт ежедневно.

По его словам, первоначально электроснабжение дается критической инфраструктуре: водоканалам, теплогенерационным объектам, больницам, ГСЧС и другим, которые как в мирное время, так и сейчас потребляют около 375 МВт. "То есть, вчера и сегодня для бытовых потребителей, на наши дома оставалось 315 МВт. Вместо 1125 МВт", – подытожил Коваленко.

Он добавил, что сейчас после длительных отключений при подключении дома потребляют 170% потребляемого обычно. "Поэтому по факту сети включают лишь определенное количество очередей в пределах одной из трех групп. Еще раз напоминаю, что никакие графики не действуют", – пояснил глава YASNO.

В то же время, он отметил, что шаг за шагом система выходит из этого кризиса, поскольку атомную генерацию понемногу включают в сеть.

