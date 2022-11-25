Киев пока обеспечен электроэнергией на 30% от потребности, - ДТЭК
Киев в настоящее время обеспечен электроэнергий лишь на 30% от потребности.
Об том сообщил генеральный директор компании "ДТЭК СЕТИ" Александр Фоменко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Другими словами, 4 часа будет свет, а восемь часов не будет", – сказал Фоменко в эфире национального телемарафона.
По его словам, текущие темпы восстановления позволяют надеяться, что столица войдет в графике плановых отключений к понедельнику.
Гендиректор YASNO Сергей Коваленко объяснил в Facebook, что год назад Киев в это время потреблял 1500 МВт, в то время как 23 ноября с нуля после атак ему дали 430 МВт, а 24 и 25 ноября – предел 690 МВт ежедневно.
По его словам, первоначально электроснабжение дается критической инфраструктуре: водоканалам, теплогенерационным объектам, больницам, ГСЧС и другим, которые как в мирное время, так и сейчас потребляют около 375 МВт. "То есть, вчера и сегодня для бытовых потребителей, на наши дома оставалось 315 МВт. Вместо 1125 МВт", – подытожил Коваленко.
Он добавил, что сейчас после длительных отключений при подключении дома потребляют 170% потребляемого обычно. "Поэтому по факту сети включают лишь определенное количество очередей в пределах одной из трех групп. Еще раз напоминаю, что никакие графики не действуют", – пояснил глава YASNO.
В то же время, он отметил, что шаг за шагом система выходит из этого кризиса, поскольку атомную генерацию понемногу включают в сеть.
нє, все зрозуміло, роздовбали ваньки у нас багато, відновлення займе час. але коли бачиш ось таку ситуацію, коли півбудинку світить як ялинка, а інша половина на ліхтариках - якось немає довіри про слова щодо недостачі, дефіциту.
Лінії, які можна включать - видає Укренерго, тобто держава. і відповідно до цього включає ДТЕК.
Довіра то тане
Ну і блекаут для мене стався під час операції! Слава Богу, що ми у відділенні обговорювали подібний сценарій і знали порядок дій! Все обійшлося! На питання про генератори відповідаю -- від моменту блекауту до запуску генераторів тощо проходить певний час.