Новости
Киев пока обеспечен электроэнергией на 30% от потребности, - ДТЭК

київ,блекаут

Киев в настоящее время обеспечен электроэнергий лишь на 30% от потребности.

Об том сообщил генеральный директор компании "ДТЭК СЕТИ" Александр Фоменко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Другими словами, 4 часа будет свет, а восемь часов не будет", – сказал Фоменко в эфире национального телемарафона.

По его словам, текущие темпы восстановления позволяют надеяться, что столица войдет в графике плановых отключений к понедельнику.

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко объяснил в Facebook, что год назад Киев в это время потреблял 1500 МВт, в то время как 23 ноября с нуля после атак ему дали 430 МВт, а 24 и 25 ноября – предел 690 МВт ежедневно.

По его словам, первоначально электроснабжение дается критической инфраструктуре: водоканалам, теплогенерационным объектам, больницам, ГСЧС и другим, которые как в мирное время, так и сейчас потребляют около 375 МВт. "То есть, вчера и сегодня для бытовых потребителей, на наши дома оставалось 315 МВт. Вместо 1125 МВт", – подытожил Коваленко.

Он добавил, что сейчас после длительных отключений при подключении дома потребляют 170% потребляемого обычно. "Поэтому по факту сети включают лишь определенное количество очередей в пределах одной из трех групп. Еще раз напоминаю, что никакие графики не действуют", – пояснил глава YASNO.

В то же время, он отметил, что шаг за шагом система выходит из этого кризиса, поскольку атомную генерацию понемногу включают в сеть.

Читайте также: 50% жилищного фонда Киева работает в режиме аварийного отключения электроэнергии, - КГГА

Киев (26142) энергетика (2617) Тарифы на электроэнергию (2198) ДТЭК (531)
якось нема довіри бандіту ахмэтову. він може вимкнути світло і по пріколу, і по дзвінку з крємля.
25.11.2022 20:42 Ответить
давайте от без претензій. сьогодні не було 8 годин світла, дали тільки на 2 години, через дорогу будинки отримали світло як ми, але у них весь час світило.
нє, все зрозуміло, роздовбали ваньки у нас багато, відновлення займе час. але коли бачиш ось таку ситуацію, коли півбудинку світить як ялинка, а інша половина на ліхтариках - якось немає довіри про слова щодо недостачі, дефіциту.
Лінії, які можна включать - видає Укренерго, тобто держава. і відповідно до цього включає ДТЕК.
Довіра то тане
25.11.2022 21:04 Ответить
Так якщо 4 години зі світлом, а 8 ні - так нам повинні були вже включити! А так, дзуськи - нема світла. В одних він горить сутками, а іншим, що рилом не вийшли? Моя адреса проспект Перемоги 148/1. На що сподіватися?
25.11.2022 22:04 Ответить
На урядову гарячу лінію 1545 телефонуйте, якщо в "Київенерго" та "Укренерго" слухавку не беруть. Скарги на урядову гарячу лінію, як правило, дуже дієві... Знаю про це з власного досвіду.
25.11.2022 23:46 Ответить
Дві доби не було світла! Зараз дали! Це просто якесь свято

Ну і блекаут для мене стався під час операції! Слава Богу, що ми у відділенні обговорювали подібний сценарій і знали порядок дій! Все обійшлося! На питання про генератори відповідаю -- від моменту блекауту до запуску генераторів тощо проходить певний час.
25.11.2022 22:29 Ответить
 
 