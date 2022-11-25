Київ наразі забезпечений електроенергією на 30% від потреби, - ДТЕК
Київ наразі забезпечено електроенергію лише на 30% від потреби.
Про це повідомив генеральний директор компанії "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.
"Іншими словами, 4 години буде світло, а вісім годин не буде", - сказав Фоменко в ефірі національного телемарафону.
За його словами, поточні темпи відновлення дозволяють сподіватися, що столиця увійде в графік планових відключень до понеділка.
Гендиректор YASNO Сергій Коваленко пояснив у Facebook, що рік тому Київ у цей час споживав 1500 МВт, тоді як 23 листопада з нуля після атак йому дали 430 МВт, а 24 та 25 листопада – межа 690 МВт щодня.
За його словами, спочатку електропостачання дається критичній інфраструктурі: водоканалам, теплогенераційним об'єктам, лікарням, ДСНС та іншим, які як у мирний час, так і зараз споживають близько 375 МВт. "Тобто, вчора і сьогодні на побутових споживачів, на наші будинки залишалося 315 МВт. Замість 1125 МВт", - підсумував Коваленко.
Він додав, що зараз після тривалих відключень при підключенні будинку споживають 170% того, що споживали зазвичай. "Тому за фактом мережі включають лише певну кількість черг у межах однієї із трьох груп. Ще раз нагадую, що жодні графіки не діють", – пояснив голова YASNO.
Водночас він зазначив, що крок за кроком система виходить із цієї кризи, оскільки атомну генерацію потроху включають до мережі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нє, все зрозуміло, роздовбали ваньки у нас багато, відновлення займе час. але коли бачиш ось таку ситуацію, коли півбудинку світить як ялинка, а інша половина на ліхтариках - якось немає довіри про слова щодо недостачі, дефіциту.
Лінії, які можна включать - видає Укренерго, тобто держава. і відповідно до цього включає ДТЕК.
Довіра то тане
Ну і блекаут для мене стався під час операції! Слава Богу, що ми у відділенні обговорювали подібний сценарій і знали порядок дій! Все обійшлося! На питання про генератори відповідаю -- від моменту блекауту до запуску генераторів тощо проходить певний час.