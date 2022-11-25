Київ наразі забезпечений електроенергією на 30% від потреби, - ДТЕК

Київ наразі забезпечено електроенергію лише на 30% від потреби.

Про це повідомив генеральний директор компанії "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.

"Іншими словами, 4 години буде світло, а вісім годин не буде", - сказав Фоменко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, поточні темпи відновлення дозволяють сподіватися, що столиця увійде в графік планових відключень до понеділка.

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко пояснив у Facebook, що рік тому Київ у цей час споживав 1500 МВт, тоді як 23 листопада з нуля після атак йому дали 430 МВт, а 24 та 25 листопада – межа 690 МВт щодня.

За його словами, спочатку електропостачання дається критичній інфраструктурі: водоканалам, теплогенераційним об'єктам, лікарням, ДСНС та іншим, які як у мирний час, так і зараз споживають близько 375 МВт. "Тобто, вчора і сьогодні на побутових споживачів, на наші будинки залишалося 315 МВт. Замість 1125 МВт", - підсумував Коваленко.

Він додав, що зараз після тривалих відключень при підключенні будинку споживають 170% того, що споживали зазвичай. "Тому за фактом мережі включають лише певну кількість черг у межах однієї із трьох груп. Ще раз нагадую, що жодні графіки не діють", – пояснив голова YASNO.

Водночас він зазначив, що крок за кроком система виходить із цієї кризи, оскільки атомну генерацію потроху включають до мережі.

