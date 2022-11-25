УКР
Київ наразі забезпечений електроенергією на 30% від потреби, - ДТЕК

Київ наразі забезпечено електроенергію лише на 30% від потреби.

Про це повідомив генеральний директор компанії "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.

"Іншими словами, 4 години буде світло, а вісім годин не буде", - сказав Фоменко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, поточні темпи відновлення дозволяють сподіватися, що столиця увійде в графік планових відключень до понеділка.

Також читайте: В Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія, - Шмигаль

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко пояснив у Facebook, що рік тому Київ у цей час споживав 1500 МВт, тоді як 23 листопада з нуля після атак йому дали 430 МВт, а 24 та 25 листопада – межа 690 МВт щодня.

За його словами, спочатку електропостачання дається критичній інфраструктурі: водоканалам, теплогенераційним об'єктам, лікарням, ДСНС та іншим, які як у мирний час, так і зараз споживають близько 375 МВт. "Тобто, вчора і сьогодні на побутових споживачів, на наші будинки залишалося 315 МВт. Замість 1125 МВт", - підсумував Коваленко.

Він додав, що зараз після тривалих відключень при підключенні будинку споживають 170% того, що споживали зазвичай. "Тому за фактом мережі включають лише певну кількість черг у межах однієї із трьох груп. Ще раз нагадую, що жодні графіки не діють", – пояснив голова YASNO.

Водночас він зазначив, що крок за кроком система виходить із цієї кризи, оскільки атомну генерацію потроху включають до мережі.

Також читайте: У Києві даватимуть світло на 2-3 години до стабілізації мережі, - ДТЕК

Київ (20191) енергетика (2696) електроенергія (6363) ДТЕК (2002)
якось нема довіри бандіту ахмэтову. він може вимкнути світло і по пріколу, і по дзвінку з крємля.
25.11.2022 20:42 Відповісти
давайте от без претензій. сьогодні не було 8 годин світла, дали тільки на 2 години, через дорогу будинки отримали світло як ми, але у них весь час світило.
нє, все зрозуміло, роздовбали ваньки у нас багато, відновлення займе час. але коли бачиш ось таку ситуацію, коли півбудинку світить як ялинка, а інша половина на ліхтариках - якось немає довіри про слова щодо недостачі, дефіциту.
Лінії, які можна включать - видає Укренерго, тобто держава. і відповідно до цього включає ДТЕК.
Довіра то тане
25.11.2022 21:04 Відповісти
Так якщо 4 години зі світлом, а 8 ні - так нам повинні були вже включити! А так, дзуськи - нема світла. В одних він горить сутками, а іншим, що рилом не вийшли? Моя адреса проспект Перемоги 148/1. На що сподіватися?
25.11.2022 22:04 Відповісти
На урядову гарячу лінію 1545 телефонуйте, якщо в "Київенерго" та "Укренерго" слухавку не беруть. Скарги на урядову гарячу лінію, як правило, дуже дієві... Знаю про це з власного досвіду.
25.11.2022 23:46 Відповісти
Дві доби не було світла! Зараз дали! Це просто якесь свято

Ну і блекаут для мене стався під час операції! Слава Богу, що ми у відділенні обговорювали подібний сценарій і знали порядок дій! Все обійшлося! На питання про генератори відповідаю -- від моменту блекауту до запуску генераторів тощо проходить певний час.
25.11.2022 22:29 Відповісти
 
 