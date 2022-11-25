В Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які не обстріляла б Росія.
Про це він сказав на засіданні уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"23 листопада відбувся сьомий масований удар ворога по енергетичній інфраструктурі. Сьогодні в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка б не була обстріляна ворогом. А найбільша в Європі атомна електростанція залишається окупованою", – сказав Шмигаль.
Внаслідок останнього ракетного удару в енергосистемі сталася важка системна аварія, після якої в Україні залишається значний дефіцит потужності.
Через це енергетики змушені примусово обмежувати споживання на всій території України – приблизно на 200 000 до 400 000 споживачів у кожній області.
"Жодна країна світу не має такого досвіду – виводити систему в роботу після семи ракетних ударів", – додав Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чого ви чекаєте, копняка в дупу?
Поэтому выбирать нужно в президенты своего претендента с проверенной репутацией, а не жыдовскую тварь, торгующую налево и направо всем до чего рученки дотягиваются.