2 709 18

В Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія, - Шмигаль

обстріл

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які не обстріляла б Росія.

Про це він сказав на засіданні уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"23 листопада відбувся сьомий масований удар ворога по енергетичній інфраструктурі. Сьогодні в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка б не була обстріляна ворогом. А найбільша в Європі атомна електростанція залишається окупованою", – сказав Шмигаль.

Внаслідок останнього ракетного удару в енергосистемі сталася важка системна аварія, після якої в Україні залишається значний дефіцит потужності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетними ударами пошкоджено майже всі ТЕС і великі ГЕС в Україні, - глава "Укренерго" Кудрицький

Через це енергетики змушені примусово обмежувати споживання на всій території України – приблизно на 200 000 до 400 000 споживачів у кожній області.

"Жодна країна світу не має такого досвіду – виводити систему в роботу після семи ракетних ударів", – додав Шмигаль.

Автор: 

ГЕС (214) обстріл (30991) ТЕС (922) енергетика (2696) Шмигаль Денис (4822)
+8
Зебилы,надо было не дороги строить для кацапских танков,а ракеты для ЗСУ. И этого бы не было. Любители майских шашлыков ***** квартальные.
25.11.2022 17:52 Відповісти
25.11.2022 17:52 Відповісти
+7
а його туди поставили, щоб воно це коментувало, чи як? Що воно зробило, бамагу хоч якусь прийняли щоб цього не трапилось?
25.11.2022 17:41 Відповісти
25.11.2022 17:41 Відповісти
+6
Так повертайте ГРЕС і ТЕС у державну власність разом з енергорозподільчим та енергопостачальним устаткуванням і відновлюйте їх працездатність.
Чого ви чекаєте, копняка в дупу?
25.11.2022 17:42 Відповісти
25.11.2022 17:42 Відповісти
А им похер. У них давно куплены билеты в страны, где есть всё. Свет, вода, газ и тепло круглый год, и денег до хера. Поэтому всё, что они могут, так это осведломлять народ о проблемах, перекладывая их со своих конченых мощных плечей на хрупкие плечи обнищалого народа. Суки.
25.11.2022 17:51 Відповісти
25.11.2022 17:51 Відповісти
Ну да, у них все хорошо, и в тепле и на хорошо покушать есть, и бабосы на теплые бунгало в теплых странах...
Поэтому выбирать нужно в президенты своего претендента с проверенной репутацией, а не жыдовскую тварь, торгующую налево и направо всем до чего рученки дотягиваются.
25.11.2022 18:01 Відповісти
25.11.2022 18:01 Відповісти
Коли ми скажемо те саме про країну нуль?
показати весь коментар
25.11.2022 17:48 Відповісти
А скільки в рашці залишилось необстріляних ТЕС, ГЕС хоча б на території Боярської, Бєлгородської, Ростовської і іже с німі губерній, ілі єта другоє, ась мразь зеленодупа Вибрали на свою голову сцикливого клоуняру 73 % дебілів, - тепер хавайте та іранськими дронами зажерайте, дивіться тільки в темряві виделками очі одне одному не повибирайте, - тьфу на вас 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
25.11.2022 17:51 Відповісти
25.11.2022 17:51 Відповісти
А ми будемо їсти ложками)) Було б тільки що їсти. Й кому.
25.11.2022 17:53 Відповісти
25.11.2022 17:53 Відповісти
поэтому россию признали страной спонсором тероризма, нам нельзя обстреливать росийскую энергосистему, мы ж не терористы
25.11.2022 17:54 Відповісти
25.11.2022 17:54 Відповісти
а трубу відрізати можна?
25.11.2022 17:56 Відповісти
25.11.2022 17:56 Відповісти
это надо сначала спросить у стран ЕС которые нам вооружение предоставляют, или ты их хочеш оставить без газа?
25.11.2022 17:59 Відповісти
25.11.2022 17:59 Відповісти
Да, это очень плохо, но в связи с этим у меня возникает вопрос к этому лакею ахметова, - а вот то, Дорожно-Асфальтный комплекс ПВО, который и ты создавал с 2019 года, он, что, не защищает инфраструктуру? нет? А почему?
25.11.2022 17:53 Відповісти
25.11.2022 17:53 Відповісти
25.11.2022 17:57 Відповісти
25.11.2022 17:57 Відповісти
А хіба може лишитись не поламаним або не обісраним хоч щось, до чого дотяглась расєя своїми паскудними криворучками?
25.11.2022 18:24 Відповісти
25.11.2022 18:24 Відповісти
Хоть бы бы асфальтиком бы прикрыли
25.11.2022 18:25 Відповісти
25.11.2022 18:25 Відповісти
Нарешті Шмигаль хоч щось знає
25.11.2022 21:41 Відповісти
25.11.2022 21:41 Відповісти
Немаю змоги писати багато, ось притомне відео є кому цікаво дивіться та думайте: https://www.youtube.com/watch?v=Pc1CJn8GXCY
25.11.2022 09:36 Відповісти
26.11.2022 09:36 Відповісти
Зате залишилися такі, як ви.
05.03.2023 22:03 Відповісти
05.03.2023 22:03 Відповісти
 
 