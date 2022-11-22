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Новини Війна
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Ракетними ударами пошкоджено майже всі ТЕС і великі ГЕС в Україні, - глава "Укренерго" Кудрицький

енергетика

Масованими повітряними ударами, найпотужніший з яких стався 15 листопада, російські загарбники пошкодили практично всі тепло- та великі гідроелектростанції в Україні

Про це повідомив глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Після останньої атаки у нас практично не залишилося непошкоджених теплових та гідроелектростанцій. Тобто для того, щоб ви розуміли масштаб і те, з чим нам доводиться працювати, практично вся теплова та гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі об'єкти, зазнавала ракетних ударів", - сказав Кудрицький.

Він також наголосив на тому, що майже не залишилося непошкоджених вузлових підстанцій "Укренерго".

"Тобто на кожну важливу підстанцію щось прилітало, на деякі навіть по кілька разів, по три, по п'ять і навіть по вісім разів. Тому масштаб руйнувань колосальний", - зазначив голова "Укренерго".

Він наголосив, що після кожної масованої атаки потрібен певний час, щоби заживити більшість споживачів, а ще від одного до трьох днів, щоб перевести відключення з аварійного в плановий режим. Водночас він звернув увагу на те, що переведення на погодинні графіки відбувається вже з суботи, що означає дуже ефективну роботу енергетиків.

Також читайте: Масовані удари можна очікувати будь-коли, Росія не полишає намірів залишити нас у блекауті, - Повітряні сили

Нагадаємо, 15 листопада Росія вкотре завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахедів" збито всі.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що 15 листопада відбувся наймасовіший удар по критичній інфраструктурі України.

Також повідомлялося, що СБУ відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами вчорашньої ракетної атаки на Україну.

Автор: 

ГЕС (211) крилаті ракети (1081) обстріл (29262) ракети (4075) ТЕС (917) електроенергія (6258) Укренерго (2724) Кудрицький Володимир (189)


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Топ коментарі
+12
Україна могла би тоже пару раз « промахнутись» по ТЕС І ГРЕС московітов . Там де похолодніше
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22.11.2022 14:19 Відповісти
+10
15 листопада 15 енергооб'єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет 73, із 10 "Шахедів" збито всі.
загарбники пошкодили практично всі тепло- та великі гідроелектростанції в...
Щоб покласти всю енергетику вистарчило 17 ракет, які влучно попали?
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22.11.2022 14:22 Відповісти
+7
Балабольство.
Первое правило некомпетентного назначенца: "Избегай конкретики и цифр. Говори только общими фразами".

Я что-то не видел на work.ua сотни вакансий электрики, инженеры, монтажники, наладчики и т.п. в компании, связанные с электроэнергетикой. Зато "обоснование для повышения тарифов" появилось почти мгновенно.
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22.11.2022 14:28 Відповісти
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Україна могла би тоже пару раз « промахнутись» по ТЕС І ГРЕС московітов . Там де похолодніше
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22.11.2022 14:19 Відповісти
Чим, пані Софіє, чим? Про асфальт вже казати не буду.
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22.11.2022 14:29 Відповісти
15 листопада 15 енергооб'єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет 73, із 10 "Шахедів" збито всі.
загарбники пошкодили практично всі тепло- та великі гідроелектростанції в...
Щоб покласти всю енергетику вистарчило 17 ракет, які влучно попали?
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22.11.2022 14:22 Відповісти
Попередні влучання наробили теж багато біди.
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22.11.2022 14:30 Відповісти
Бомбили і до 15 листопада. Не все можна поремонтувати чи відновити за короткий час.
Плюс від втрати одного обладнання може вийти з ладу інше
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22.11.2022 15:08 Відповісти
От! Заява п*здобола Кудрицького. Ці квартальні уроди тільки брехати можуть та гроші тирити
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22.11.2022 18:32 Відповісти
ну патамушта ани были бендеровскими.. и угрожали руцкомумиру...
а сруцкиймир - это токо светлое будущее...а про темное настоящее лучше расскажут херои-марадеры, срущие в дыру, прорубаную рядом с местом, где был унитаз... и гордящиеся сваим вяличием, спиз*** по нашим селам стиралки и бойлеры...и впервые увидившие микроволновки и мультиварки, и требующие от них код, думая шо то сейфы))) а знаете почему они не прихватывали пылесосы-роботы?))) ибо они шибко на мины похожи, однако))))
они хотят нас вбомбить в прошлый век.... а сами еще не выползли из каменного века... неандертальцы хреновые !!!
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22.11.2022 14:25 Відповісти
Вася, этим оркам закон не писан. Лучший ответ для них - пакет. И чем больше, тем лучше.
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22.11.2022 14:32 Відповісти
Для них і пакет- розкіш.
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22.11.2022 18:51 Відповісти
Балабольство.
Первое правило некомпетентного назначенца: "Избегай конкретики и цифр. Говори только общими фразами".

Я что-то не видел на work.ua сотни вакансий электрики, инженеры, монтажники, наладчики и т.п. в компании, связанные с электроэнергетикой. Зато "обоснование для повышения тарифов" появилось почти мгновенно.
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22.11.2022 14:28 Відповісти
Навіщо наймати купу людей, якщо їх вистачає, але не вистачає обладнання для ремонту?
І сорі, але піднімати тарифи треба до реальних ринкових показників, а не тримати постійно цей недосоціалізм, а краще ринок електроенергії на прикладі європейського з "миттєвими" цінами.
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22.11.2022 15:05 Відповісти
Женя, ты дурак?

» піднімати тарифи треба до реальних ринкових показників, а не тримати постійно цей недосоціалізм,«???

Высокие тарифы НЕ создают рынковых умов.
Открытый рынок делается не тарифами.

Цивилизованный рынок делается изменением условий в экономики. Общих условий- конкуренция , верховенство закона, отсутствие коррупции, Олигархов, свободной работы прессы и др.

Эти условия создает только демократическое общество.
Без него ничего не будет- ни свобод, ни экономики.

Зри в корень. А не в уровень тарифов.
Тарифы это только один маленький показатель…
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22.11.2022 15:22 Відповісти
Похоже Женя не просто "дурак", но еще и Ванга, т.к. точно знает, что "людей вистачає". Откуда он это знает? Ну так "единый марафон" смотрит.
Откуда он знает "хватает или не хватает оборудования"? Ну так наверное от туда же.
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22.11.2022 16:01 Відповісти
ЗеКодломские Чуваки хотят долларов из за бугра...
Тактика проста,дайте нам бабла побольше...
На сегодня с февраля в Украину передано всякого разного добра пришло только из США 116 ярдов долларов...ни одна страна Мира столько не получала... даже Британия с времён Черчилля и по сегодня...
Странно...правда .где баблосы Зин...
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22.11.2022 14:31 Відповісти
Сенаторпрекращайгнатьпургу-пейлучшепурген...
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22.11.2022 14:39 Відповісти
да ты хоть овёс изучай как конь Инцитат - тебе до него не дотянуться...\он не бредил как ты...\
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22.11.2022 15:01 Відповісти
" у нас нет коррупции. Все коррупционеры уехали с деньгами. Пусть не возвращаться" - хтось в це вірить. А гроші повернуть?
Країною править єрмак, всі структури влади під єрмаковським наглядом, це значить, що Україну здали би , якби не ВСУ у перші дні нападу. Зараз готують теж підгрунтя для здачі України, намагаючись розсварити нас з цивілізованим світом.
Зеленський шут, паяц, клоун. Зараз грає роль президента.
Сподіваюсь, що наш багатостраждальний народ набереться розуму.
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22.11.2022 14:53 Відповісти
Единая система газоснабжения россии
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22.11.2022 14:33 Відповісти
С 1 января министерство финансов США начнет полный аудит всех финансовых поступлений в Украину..с февраля... каже министр финансов США..а это значит... Зеля драпайте...
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22.11.2022 14:40 Відповісти
І це добре!
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22.11.2022 15:00 Відповісти
Для кого этот деятель подробно описывает все потери?!

Информирует врага? Что бы тот лучше планировал свои бомбежки ?

Кто его за язык тянет?
Это же вредительство и пособничество врагу.
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22.11.2022 15:07 Відповісти
Повір, від того, що йде інформування населення, планів ворога це суттєво не змінить. Ці обстріли планують з допомогою їхніх енергетиків (які як би не хотілось, але які-не-які професіонали) + більша частина української енергосистеми проектувалась і будувалась в часи СРСР (хоч і з часом оновлювалась потрохи)
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22.11.2022 15:12 Відповісти
что-то прилетало, на некоторые даже по несколько раз, по три, по пять и даже по восемь раз. Остаётся вопрос: что там прилетало восемь раз у торкнутого? Кокс вставил, что деятеля так понесло первый раз за всё время? Или ВСУ "предложили рассказать", как всё было?
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22.11.2022 19:20 Відповісти
Той, хто не знає ні себе, ні ворога, програє кожну баталію...
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22.11.2022 15:24 Відповісти
Україна - це сила.
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22.11.2022 15:25 Відповісти
ЦІПСО для кацапів! Мета незрозуміла, проте вона має бути!
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22.11.2022 15:30 Відповісти
Скільки об"єктів енергетики на Раші та Бєлораші пошкоджено Україною вогнем у відповідь? Чому про це всі сором"язливо мовчать? Чому мовчать всезнайки-балаболки Жданов,Арєстовіч.Ліза Богуцкая? Де Коля Котлета та Лещенко з його брекетами? Нічого не розумію....
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22.11.2022 15:49 Відповісти
Нуль
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22.11.2022 18:35 Відповісти
Никто не сомневается в том, что рашисты целят по нашим электростанциям и энергетической инфраструктуре, и к сожалению не получается их защитить на 100%, НО во первых - повреждённое и выведенное из строя это разные вещи, а во вторых - ежедневно проезжаю мимо ветровых электростанций и вижу, что часто их мощности используются лишь на 25 - 30%, а то и вообще все ветряки остановлены, хотя не повреждены. Так с чего бы их не использовать как прежде, ДО полномасштабного нападения Рашки, когда редко можно было увидеть их остановившимися, тем более когда необходимо разгрузить ТЭС для ремонта и их мощностей не хватает из-за полученных повреждений?! Это потому, что хочется кому то наказать ДТЕК которому они принадлежат, пусть даже ценой недополучения электроэнергии когда она в дефиците?! Опять сводим счёта с неугодными за счёт иных?!
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22.11.2022 15:59 Відповісти
ВЕС біля яких ви проїжжаєте не передають електроенергію просто по повітрю, вони були кудись під'єднані. А якщо ланка передачі розбомблена, то і електроенергія з цієї ВЕС нікуди не йде
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22.11.2022 17:14 Відповісти
Придет время, когда диктатор РФ путин ответит за все свои преступления против Украины. "Этот конфликт электричества и Путина завершится тем, что к стулу путина таки будет подведено 2700 вольт очень хорошего переменного тока. А поскольку мы знаем, что история очень любит показывать язык и гримасничать, нельзя исключать, что этот ток будет сделано на украинских ТЭС или АЭС"
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22.11.2022 16:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hrb6t8TQHzw
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22.11.2022 16:28 Відповісти
почему не проще? Суд арештував контрольні пакети акцій 5 українських обленерго, підконтрольних російським олігархам Гінеру, Бабакову та Воєводіну, - ЗМІ Джерело:
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22.11.2022 19:23 Відповісти
куріцкий чи як тебе там попроси вовочку хай тобі зліпе з асфальту с десяток дальнобійних ракет і вдарь по московії,шо кішка тонка.
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22.11.2022 20:11 Відповісти
 
 