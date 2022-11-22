Ракетними ударами пошкоджено майже всі ТЕС і великі ГЕС в Україні, - глава "Укренерго" Кудрицький

Масованими повітряними ударами, найпотужніший з яких стався 15 листопада, російські загарбники пошкодили практично всі тепло- та великі гідроелектростанції в Україні

Про це повідомив глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Після останньої атаки у нас практично не залишилося непошкоджених теплових та гідроелектростанцій. Тобто для того, щоб ви розуміли масштаб і те, з чим нам доводиться працювати, практично вся теплова та гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі об'єкти, зазнавала ракетних ударів", - сказав Кудрицький.

Він також наголосив на тому, що майже не залишилося непошкоджених вузлових підстанцій "Укренерго".

"Тобто на кожну важливу підстанцію щось прилітало, на деякі навіть по кілька разів, по три, по п'ять і навіть по вісім разів. Тому масштаб руйнувань колосальний", - зазначив голова "Укренерго".

Він наголосив, що після кожної масованої атаки потрібен певний час, щоби заживити більшість споживачів, а ще від одного до трьох днів, щоб перевести відключення з аварійного в плановий режим. Водночас він звернув увагу на те, що переведення на погодинні графіки відбувається вже з суботи, що означає дуже ефективну роботу енергетиків.

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Нагадаємо, 15 листопада Росія вкотре завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахедів" збито всі.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що 15 листопада відбувся наймасовіший удар по критичній інфраструктурі України.

Також повідомлялося, що СБУ відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами вчорашньої ракетної атаки на Україну.