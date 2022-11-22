Ракетними ударами пошкоджено майже всі ТЕС і великі ГЕС в Україні, - глава "Укренерго" Кудрицький
Масованими повітряними ударами, найпотужніший з яких стався 15 листопада, російські загарбники пошкодили практично всі тепло- та великі гідроелектростанції в Україні
Про це повідомив глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Після останньої атаки у нас практично не залишилося непошкоджених теплових та гідроелектростанцій. Тобто для того, щоб ви розуміли масштаб і те, з чим нам доводиться працювати, практично вся теплова та гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі об'єкти, зазнавала ракетних ударів", - сказав Кудрицький.
Він також наголосив на тому, що майже не залишилося непошкоджених вузлових підстанцій "Укренерго".
"Тобто на кожну важливу підстанцію щось прилітало, на деякі навіть по кілька разів, по три, по п'ять і навіть по вісім разів. Тому масштаб руйнувань колосальний", - зазначив голова "Укренерго".
Він наголосив, що після кожної масованої атаки потрібен певний час, щоби заживити більшість споживачів, а ще від одного до трьох днів, щоб перевести відключення з аварійного в плановий режим. Водночас він звернув увагу на те, що переведення на погодинні графіки відбувається вже з суботи, що означає дуже ефективну роботу енергетиків.
Нагадаємо, 15 листопада Росія вкотре завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахедів" збито всі.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що 15 листопада відбувся наймасовіший удар по критичній інфраструктурі України.
Також повідомлялося, що СБУ відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами вчорашньої ракетної атаки на Україну.
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загарбники пошкодили практично всі тепло- та великі гідроелектростанції в...
Щоб покласти всю енергетику вистарчило 17 ракет, які влучно попали?
Плюс від втрати одного обладнання може вийти з ладу інше
а сруцкиймир - это токо светлое будущее...а про темное настоящее лучше расскажут херои-марадеры, срущие в дыру, прорубаную рядом с местом, где был унитаз... и гордящиеся сваим вяличием, спиз*** по нашим селам стиралки и бойлеры...и впервые увидившие микроволновки и мультиварки, и требующие от них код, думая шо то сейфы))) а знаете почему они не прихватывали пылесосы-роботы?))) ибо они шибко на мины похожи, однако))))
они хотят нас вбомбить в прошлый век.... а сами еще не выползли из каменного века... неандертальцы хреновые !!!
Первое правило некомпетентного назначенца: "Избегай конкретики и цифр. Говори только общими фразами".
Я что-то не видел на work.ua сотни вакансий электрики, инженеры, монтажники, наладчики и т.п. в компании, связанные с электроэнергетикой. Зато "обоснование для повышения тарифов" появилось почти мгновенно.
І сорі, але піднімати тарифи треба до реальних ринкових показників, а не тримати постійно цей недосоціалізм, а краще ринок електроенергії на прикладі європейського з "миттєвими" цінами.
» піднімати тарифи треба до реальних ринкових показників, а не тримати постійно цей недосоціалізм,«???
Высокие тарифы НЕ создают рынковых умов.
Открытый рынок делается не тарифами.
Цивилизованный рынок делается изменением условий в экономики. Общих условий- конкуренция , верховенство закона, отсутствие коррупции, Олигархов, свободной работы прессы и др.
Эти условия создает только демократическое общество.
Без него ничего не будет- ни свобод, ни экономики.
Зри в корень. А не в уровень тарифов.
Тарифы это только один маленький показатель…
Откуда он знает "хватает или не хватает оборудования"? Ну так наверное от туда же.
Тактика проста,дайте нам бабла побольше...
На сегодня с февраля в Украину передано всякого разного добра пришло только из США 116 ярдов долларов...ни одна страна Мира столько не получала... даже Британия с времён Черчилля и по сегодня...
Странно...правда .где баблосы Зин...
Країною править єрмак, всі структури влади під єрмаковським наглядом, це значить, що Україну здали би , якби не ВСУ у перші дні нападу. Зараз готують теж підгрунтя для здачі України, намагаючись розсварити нас з цивілізованим світом.
Зеленський шут, паяц, клоун. Зараз грає роль президента.
Сподіваюсь, що наш багатостраждальний народ набереться розуму.
Информирует врага? Что бы тот лучше планировал свои бомбежки ?
Кто его за язык тянет?
Это же вредительство и пособничество врагу.