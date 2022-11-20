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Новини Війна
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Масовані удари можна очікувати будь-коли, Росія не полишає намірів залишити нас у блекауті, - Повітряні сили

ракета

Нових масованих ударів від росіян можна чекати будь-коли. Втім, тут є важливим нюансом виробництво достатньої кількості ракет, яке потребує від одного до двох тижнів.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог не полишив спроб схилити Україну до якихось переговорів, перемир'я, щоб використати для себе, аби перегрупуватися та наростити потенціал і вдарити знову. Удари можна очікувати будь-коли, бо також РФ не полишає й намірів залишити нас у блекауті", - каже Ігнат.

На питання журналіста чи може РФ завдати нового масованого удару сьогодні-завтра, він відповів: "Якщо вони будуть кожного дня завдавати таких масованих ударів, то у них ракет точно не залишиться".

"Тому вони щось десь накопичують, на виробництвах своїх підтягують. У РФ є "Іскандери", але вже в достатньо малій кількості, а от "Калібри" і ракети Х-101 росіяни продовжують виготовляти", - пояснює Ігнат.

Він акцентував, що виробництво ракет може забезпечити їхнє масове виготовлення.

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"Тому ще це високотехнологічна зброя і вона не робиться за два дні, треба тиждень-два, щоб хоч якусь кількість накопичити і щоб в "закромах родины" не було пусто...Тому вони власне і накопичують, щоб в деякий час вдарити більшою кількістю ракет з "Шахедами" тощо", - підсумував Ігнат.

Нагадаємо, 15 листопада Росія вкотре завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахедів" збито всі.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що 15 листопада відбувся наймасовіший удар по критичній інфраструктурі України.

Також повідомлялося, що СБУ відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами вчорашньої ракетної атаки на Україну.

Автор: 

армія рф (17833) крилаті ракети (1081) ракети (4072) Ігнат Юрій (804)


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Топ коментарі
+14
А вони нікуди і не спішать. Різниця в тому, що у них заводи працюють, а в нас їх знищують ракетами.
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20.11.2022 15:55 Відповісти
+14
Зелені за рік війни так і не запустили власне виробництво. Хоча і гроші є, і домовитись можна десь на територію ЄС перевезти потужності, і фахівців у нас достатньо. Де наші ракети Вова? Їбанути по газогіну щоб москва на місяць без газу лишилася, і сказати що наступна ракета буде по мавзолею - оце був би ультиматум, а не це блеяння "закрийте нам небо, закрийте нам небо...".
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20.11.2022 16:13 Відповісти
+11
Нагадування доцільне.Не розслабляємося.Витримаємо негаразди ,віримо в ЗСУ.
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20.11.2022 15:54 Відповісти
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Нагадування доцільне.Не розслабляємося.Витримаємо негаразди ,віримо в ЗСУ.
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20.11.2022 15:54 Відповісти
Що там доцільного? Від цивільних нічого не залежить. А кожен день каркати що ти помреш, тільки гробити людям нерви...
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20.11.2022 16:01 Відповісти
Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. (с)
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20.11.2022 16:12 Відповісти
Перепрошую, а для чого "вірити" в ЗСУ? Вони існують, я їх бачив!

От підтримувати ЗСУ всім можливим - це інша справа
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20.11.2022 16:38 Відповісти
А вони нікуди і не спішать. Різниця в тому, що у них заводи працюють, а в нас їх знищують ракетами.
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20.11.2022 15:55 Відповісти
І на@уя цей висер? Це зрозуміло й так, чи просто лишній раз народ в стрес вганять?
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20.11.2022 15:56 Відповісти
Скоріше це сигнал русні, що в нас ще щось залишилось, то можна пуляти ще.
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20.11.2022 16:22 Відповісти
Коли вже дочекаємось, що повітряні сили скажуть : "завтра ми мордору зробимо блек аут???" якійсь БДСМ , а не новини
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20.11.2022 16:02 Відповісти
Зелені за рік війни так і не запустили власне виробництво. Хоча і гроші є, і домовитись можна десь на територію ЄС перевезти потужності, і фахівців у нас достатньо. Де наші ракети Вова? Їбанути по газогіну щоб москва на місяць без газу лишилася, і сказати що наступна ракета буде по мавзолею - оце був би ультиматум, а не це блеяння "закрийте нам небо, закрийте нам небо...".
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20.11.2022 16:13 Відповісти
Д'єрмак не дозволяє!
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20.11.2022 16:23 Відповісти
Ракет українських вже виготовлено повно, але мериканці не дозволяють лупити по Белгороду, бо неначасі. От коли буде повні блекаут та темрява, тоді почнуть розносити кацапщину.
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20.11.2022 17:50 Відповісти
Наврятли, целей полно и на оккупированных территориях. Но цели эти не поражены.
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20.11.2022 22:02 Відповісти
А что, Кацапия все цели поразила? Мозги включи.
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20.11.2022 22:38 Відповісти
Тримаємось. В нас є ще одна щока.
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20.11.2022 16:31 Відповісти
100%. Люся про це ще в березні розповідав.
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20.11.2022 17:08 Відповісти
І Данілов - теж.
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20.11.2022 17:24 Відповісти
Ще раз нагадайте: скільки у них ракет крилатих залишилося? А? Вже ось-ось?
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20.11.2022 17:24 Відповісти
І не залишить, бо ми тільки утираємося і нічим не можемо відповісти.
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20.11.2022 17:25 Відповісти
У ***** ще вся зима попереду, ще встигне нас заморозити та знищити, поки весь світ занепокоєно спостерігає , як українці хочуть жити .
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20.11.2022 17:33 Відповісти
А чому влада нічого не робить,а зарплату отримує і чи малу?
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20.11.2022 20:11 Відповісти
Задрал этот Гнат.Интересно,эти спикеры догадываются,что именно они призваны всеми правдами и неправдами защищать эту самую инфраструктуру и страну вообще. Это ответственность огромная. Вместо этого каждый раз доклад,что русские будут нас бомбить,но со своей стороны мы вам ничего не обещаем...
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20.11.2022 20:36 Відповісти
 
 