Масовані удари можна очікувати будь-коли, Росія не полишає намірів залишити нас у блекауті, - Повітряні сили

Нових масованих ударів від росіян можна чекати будь-коли. Втім, тут є важливим нюансом виробництво достатньої кількості ракет, яке потребує від одного до двох тижнів.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог не полишив спроб схилити Україну до якихось переговорів, перемир'я, щоб використати для себе, аби перегрупуватися та наростити потенціал і вдарити знову. Удари можна очікувати будь-коли, бо також РФ не полишає й намірів залишити нас у блекауті", - каже Ігнат.

На питання журналіста чи може РФ завдати нового масованого удару сьогодні-завтра, він відповів: "Якщо вони будуть кожного дня завдавати таких масованих ударів, то у них ракет точно не залишиться".

"Тому вони щось десь накопичують, на виробництвах своїх підтягують. У РФ є "Іскандери", але вже в достатньо малій кількості, а от "Калібри" і ракети Х-101 росіяни продовжують виготовляти", - пояснює Ігнат.

Він акцентував, що виробництво ракет може забезпечити їхнє масове виготовлення.

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"Тому ще це високотехнологічна зброя і вона не робиться за два дні, треба тиждень-два, щоб хоч якусь кількість накопичити і щоб в "закромах родины" не було пусто...Тому вони власне і накопичують, щоб в деякий час вдарити більшою кількістю ракет з "Шахедами" тощо", - підсумував Ігнат.

Нагадаємо, 15 листопада Росія вкотре завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахедів" збито всі.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що 15 листопада відбувся наймасовіший удар по критичній інфраструктурі України.

Також повідомлялося, що СБУ відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами вчорашньої ракетної атаки на Україну.