Массированные удары можно ожидать в любое время, Россия не оставляет намерений оставить нас в блэкауте, - Воздушные силы

Новых массированных ударов от россиян можно ждать в любое время. Впрочем, здесь является важным нюансом производство достаточного количества ракет, которое требует от одного до двух недель.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг не оставил попыток склонить Украину к каким-то переговорам, перемирию, чтобы использовать для себя, чтобы перегруппироваться и нарастить потенциал и ударить снова. Удары можно ожидать никогда, потому что также РФ не оставляет и намерений оставить нас в блэкауте", - говорит Игнат.

На вопрос журналиста, может ли РФ нанести новый массированный удар сегодня-завтра, он ответил: "Если они будут каждый день наносить такие массированные удары, то у них ракет точно не останется".

"Поэтому они что-то где-то накапливают, на производствах своих подтягивают. В РФ есть "Искандеры", но уже в достаточно малом количестве, а вот "Калибры" и ракеты Х-101 россияне продолжают производить", - объясняет Игнат.

Он подчеркнул, что производство ракет может обеспечить их массовое изготовление.

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"Поэтому еще это высокотехнологичное оружие и оно не делается за два дня, надо неделю-две, чтобы хоть какое-то количество накопить и чтобы в "закромах Родины" не было пусто... Поэтому они собственно и накапливают, чтобы в какое-то время ударить большим количеством ракет с "Шахедами" и т.д.", - подытожил Игнат.

Напомним, 15 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В результате попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов. По данным Воздушных сил, из более 90 выпущенных оккупантами ракет сбиты 73, из 10 "Шахедов" сбиты все.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что 15 ноября произошел самый массовый удар по критической инфраструктуре Украины.

Также сообщалось, что СБУ открыла 17 уголовных производств по фактам вчерашней ракетной атаки на Украину.