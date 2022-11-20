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Новости Война
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Массированные удары можно ожидать в любое время, Россия не оставляет намерений оставить нас в блэкауте, - Воздушные силы

ракета

Новых массированных ударов от россиян можно ждать в любое время. Впрочем, здесь является важным нюансом производство достаточного количества ракет, которое требует от одного до двух недель.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг не оставил попыток склонить Украину к каким-то переговорам, перемирию, чтобы использовать для себя, чтобы перегруппироваться и нарастить потенциал и ударить снова. Удары можно ожидать никогда, потому что также РФ не оставляет и намерений оставить нас в блэкауте", - говорит Игнат.

На вопрос журналиста, может ли РФ нанести новый массированный удар сегодня-завтра, он ответил: "Если они будут каждый день наносить такие массированные удары, то у них ракет точно не останется".

"Поэтому они что-то где-то накапливают, на производствах своих подтягивают. В РФ есть "Искандеры", но уже в достаточно малом количестве, а вот "Калибры" и ракеты Х-101 россияне продолжают производить", - объясняет Игнат.

Он подчеркнул, что производство ракет может обеспечить их массовое изготовление.

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"Поэтому еще это высокотехнологичное оружие и оно не делается за два дня, надо неделю-две, чтобы хоть какое-то количество накопить и чтобы в "закромах Родины" не было пусто... Поэтому они собственно и накапливают, чтобы в какое-то время ударить большим количеством ракет с "Шахедами" и т.д.", - подытожил Игнат.

Напомним, 15 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В результате попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов. По данным Воздушных сил, из более 90 выпущенных оккупантами ракет сбиты 73, из 10 "Шахедов" сбиты все.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что 15 ноября произошел самый массовый удар по критической инфраструктуре Украины.

Также сообщалось, что СБУ открыла 17 уголовных производств по фактам вчерашней ракетной атаки на Украину.

Автор: 

армия РФ (19682) крылатые ракеты (889) ракеты (3615) Игнат Юрий (608)


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Топ комментарии
+14
А вони нікуди і не спішать. Різниця в тому, що у них заводи працюють, а в нас їх знищують ракетами.
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20.11.2022 15:55 Ответить
+14
Зелені за рік війни так і не запустили власне виробництво. Хоча і гроші є, і домовитись можна десь на територію ЄС перевезти потужності, і фахівців у нас достатньо. Де наші ракети Вова? Їбанути по газогіну щоб москва на місяць без газу лишилася, і сказати що наступна ракета буде по мавзолею - оце був би ультиматум, а не це блеяння "закрийте нам небо, закрийте нам небо...".
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20.11.2022 16:13 Ответить
+11
Нагадування доцільне.Не розслабляємося.Витримаємо негаразди ,віримо в ЗСУ.
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20.11.2022 15:54 Ответить
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Нагадування доцільне.Не розслабляємося.Витримаємо негаразди ,віримо в ЗСУ.
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20.11.2022 15:54 Ответить
Що там доцільного? Від цивільних нічого не залежить. А кожен день каркати що ти помреш, тільки гробити людям нерви...
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20.11.2022 16:01 Ответить
Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. (с)
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20.11.2022 16:12 Ответить
Перепрошую, а для чого "вірити" в ЗСУ? Вони існують, я їх бачив!

От підтримувати ЗСУ всім можливим - це інша справа
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20.11.2022 16:38 Ответить
А вони нікуди і не спішать. Різниця в тому, що у них заводи працюють, а в нас їх знищують ракетами.
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20.11.2022 15:55 Ответить
І на@уя цей висер? Це зрозуміло й так, чи просто лишній раз народ в стрес вганять?
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20.11.2022 15:56 Ответить
Скоріше це сигнал русні, що в нас ще щось залишилось, то можна пуляти ще.
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20.11.2022 16:22 Ответить
Коли вже дочекаємось, що повітряні сили скажуть : "завтра ми мордору зробимо блек аут???" якійсь БДСМ , а не новини
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20.11.2022 16:02 Ответить
Зелені за рік війни так і не запустили власне виробництво. Хоча і гроші є, і домовитись можна десь на територію ЄС перевезти потужності, і фахівців у нас достатньо. Де наші ракети Вова? Їбанути по газогіну щоб москва на місяць без газу лишилася, і сказати що наступна ракета буде по мавзолею - оце був би ультиматум, а не це блеяння "закрийте нам небо, закрийте нам небо...".
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20.11.2022 16:13 Ответить
Д'єрмак не дозволяє!
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20.11.2022 16:23 Ответить
Ракет українських вже виготовлено повно, але мериканці не дозволяють лупити по Белгороду, бо неначасі. От коли буде повні блекаут та темрява, тоді почнуть розносити кацапщину.
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20.11.2022 17:50 Ответить
Наврятли, целей полно и на оккупированных территориях. Но цели эти не поражены.
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20.11.2022 22:02 Ответить
А что, Кацапия все цели поразила? Мозги включи.
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20.11.2022 22:38 Ответить
Тримаємось. В нас є ще одна щока.
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20.11.2022 16:31 Ответить
100%. Люся про це ще в березні розповідав.
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20.11.2022 17:08 Ответить
І Данілов - теж.
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20.11.2022 17:24 Ответить
Ще раз нагадайте: скільки у них ракет крилатих залишилося? А? Вже ось-ось?
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20.11.2022 17:24 Ответить
І не залишить, бо ми тільки утираємося і нічим не можемо відповісти.
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20.11.2022 17:25 Ответить
У ***** ще вся зима попереду, ще встигне нас заморозити та знищити, поки весь світ занепокоєно спостерігає , як українці хочуть жити .
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20.11.2022 17:33 Ответить
А чому влада нічого не робить,а зарплату отримує і чи малу?
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20.11.2022 20:11 Ответить
Задрал этот Гнат.Интересно,эти спикеры догадываются,что именно они призваны всеми правдами и неправдами защищать эту самую инфраструктуру и страну вообще. Это ответственность огромная. Вместо этого каждый раз доклад,что русские будут нас бомбить,но со своей стороны мы вам ничего не обещаем...
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20.11.2022 20:36 Ответить
 
 