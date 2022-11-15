Вследствие попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов, - ОП

Враг выпустил по Украине более 90 ракет, 70 из них ПВО сбила.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Враг выпустил по Украине более 90 ракет. Наша ПВО сбила 70!!!" - говорится в сообщении.

Тимошенко отметил, что есть попадание – повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры.

Как отмечается, сейчас продолжаются аварийные отключения абонентов с целью стабилизации работы системы.

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