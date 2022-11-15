Вследствие попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов, - ОП
Враг выпустил по Украине более 90 ракет, 70 из них ПВО сбила.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Враг выпустил по Украине более 90 ракет. Наша ПВО сбила 70!!!" - говорится в сообщении.
Тимошенко отметил, что есть попадание – повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры.
Как отмечается, сейчас продолжаются аварийные отключения абонентов с целью стабилизации работы системы.
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+16 Бандерівець
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+15 Maksim Perepelitca
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+13 drowsy_cat
показать весь комментарий15.11.2022 19:28 Ссылка
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Єслі б ти говорив українською, Україна б була іншою!
.. "вмєстє с львом талстим" ©
Потому что уверен что были бы ракеты доя ответа
А на Юге "линия Маннергейма" вместо пустых полей и дорог
Мосты бы также лежали бы сразу
Антоновский и т.п. особенно
І давай всі жбурляти по ракетах асфальтом з великого крадівництва. Так собі перспектива.
Если бы все попали (и раньше) то уже нечего было чинить
Просто все в хлам лежало бы
А то путєн нападьот?
"Этого налета на гражданские объекты энерго-структуры достаточно для ответного налета на ЧФ РФ?".
105 млн проти 1 млрд....
Відповідь повинна бути дзеркальною - треба залишати без світла міста по той бік. Сусід Харкова - то взагалі, там himars не треба, тільки точні снаряди для 777.
Коли обласні центри в них підуть в блекаут, то може і спаде їм на думку, чи бити по нашої енерго інфраструктурі, чи ні.
Інакше всі ці ремонти - немає сенсу. Та і обладнання стільки нема про запас.
На Белгород там всем плевать
Врагам для корректировки что ли?
Чому все коментує жОПа?