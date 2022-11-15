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Вследствие попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов, - ОП

ракета,рф,ракети

Враг выпустил по Украине более 90 ракет, 70 из них ПВО сбила.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Враг выпустил по Украине более 90 ракет. Наша ПВО сбила 70!!!" - говорится в сообщении.

Тимошенко отметил, что есть попадание – повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры.

Как отмечается, сейчас продолжаются аварийные отключения абонентов с целью стабилизации работы системы.

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Автор: 

крылатые ракеты (886) обстрел (27672) ПВО (2818) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+16
ППО Боги! Молодці!
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15.11.2022 19:22
+15
ППО молодці . !! . Відмінний результат .
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15.11.2022 19:21
+13
"заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко". Я цьому крадію гуманітарки не вірю. Чому саме це чмо озвучує ці цифри?!
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15.11.2022 19:28
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ППО молодці . !! . Відмінний результат .
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15.11.2022 19:21 Ответить
До чого тут 73%. Тоб-то винувата не влада , яка ні чого не крала ціми руками за 30 років і майже всі любі друзі опинилися в Монако у своїх маєтках з награбованими мільярдами , а народ який захищає країну.
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15.11.2022 19:56 Ответить
тому що народ вибрав владу яка знаючи впевнено що ворог готує напад та одержуючи достовірні розвіддані від партнерів будувала дороги замість ракет та ППО, розмінували напрямки головного удару ворога та багато інших як зараз вони самі визнали "про..бів"
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15.11.2022 20:15 Ответить
Тоб-то винуваті не прзиденти,без винятку які ні чого не крали ціми руками і яких вибирали для служіння не собі , а країні, а нарід , який захищає країну..
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15.11.2022 20:34 Ответить
Українською, будь ласка!
Єслі б ти говорив українською, Україна б була іншою!
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15.11.2022 19:23 Ответить
а если он ещё водку пьет, кушает пильмени и читает Толстого так вообще можно в шпионы записывать?
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15.11.2022 19:40 Ответить
мова - ідентифікатор ментальності, і в тому числі пропаганди!!!! ВСІ кацапорилі пропагують кацапску ментальність, бо виросли в атмосфері кацапскоі ментальності, а все украІнкоє, це - "ат нєграматных сэлюков"!!!! Тому і читає - талстога!!!! ВСІ кацапорилі, це - "чУхраІнцы" і манкурти, які навіть гірші за кацапів, бо кацапи насаджують СВОЮ ментальнісь і культуру, а кацапорилі чУхраінцЫ - ЧУЖУ!!!!.......

.. "вмєстє с львом талстим" ©
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15.11.2022 20:07 Ответить
я правильно понимаю, что у русни вечные проблемы из-за того что у них абама комуналку постоянно повышает, а у нас проблемы из-за того что кто-то в быту пользуется не государственным языком? походу вы так сильно боролись с драконом, что сами стали в него превращаться.
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15.11.2022 20:31 Ответить
Причем тут дороги,неумный комментатор? Во всем мире с дорогами и без дорог 80 процентов сбитых ракет это прекрасный результат. А 100 процентов бывает лишь когда выпущена 1-2 ракеты.
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15.11.2022 19:25 Ответить
Ну, не 80%, а 70%, примерно. Результат хороший. Только он почему то немного хуже, чем до Насамсов. Как так?
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15.11.2022 19:33 Ответить
на самообучаемости орков я смотрю вы совсем крест поставили? ))
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15.11.2022 19:37 Ответить
Уже давно)
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15.11.2022 19:43 Ответить
Справедливости ради, стоит отметить, что и ракет было выпущено больше, чем в прошлый раз
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15.11.2022 19:46 Ответить
Так их всего несколько установок
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15.11.2022 19:40 Ответить
Два комплекса. Это дофига. Хотя конечно, мало, в масштабе страны
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15.11.2022 19:45 Ответить
Не 90, а понад 90. Тобто, ближче до 100
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15.11.2022 20:04 Ответить
А дороги при тому. що якби їх збудували на половину менше, а виготовили ракети. то ситуація булаби зовсім інша. А далі усе правильно. Відмінний показник збиття.
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15.11.2022 19:43 Ответить
А ти ще далі, подолякобот зеленкуватий.
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15.11.2022 19:46 Ответить
При Порохе и не напали бы

Потому что уверен что были бы ракеты доя ответа

А на Юге "линия Маннергейма" вместо пустых полей и дорог

Мосты бы также лежали бы сразу

Антоновский и т.п. особенно
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15.11.2022 19:54 Ответить
ППО Боги! Молодці!
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15.11.2022 19:22 Ответить
Гореть вам в аду, кремлёвские демоны!
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15.11.2022 19:23 Ответить
Треба розуміти,що москалі свідомо запускають більше,бо розрахунок якраз ,що велика частина не дійде до цілей.
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15.11.2022 19:23 Ответить
Ви ще молитесь московським попам по Києво - Печерських Лаврах?!
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15.11.2022 19:24 Ответить
Треба вдаватися доасиметричної відповіді.Жахнути по військовим об'є4там у білорусі
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15.11.2022 19:25 Ответить
Цікаво, як потім це пояснити зарубіжним союзникам? Адже левова частка *********** та зброї саме з Заходу.
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15.11.2022 19:32 Ответить
Борис Джонсон казав, що це наше невід'ємне право і обов'язок під час війни..
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15.11.2022 20:15 Ответить
Ми заїищаємося як можемо. Крапка.
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15.11.2022 23:18 Ответить
А у відповідь, "ну то захищайтесь чим маєте", теж без коми.

І давай всі жбурляти по ракетах асфальтом з великого крадівництва. Так собі перспектива.
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16.11.2022 20:03 Ответить
Доки московські попи будуть безнаказано проводити підривну діяльність в Україні?!
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15.11.2022 19:26 Ответить
Hawk потрібні дуже дуже сильно у товарній кількості. А біля кожного енергетичного об'єкта повинно бути по 6 пускові установок, як мінімум. І потрібні останні версії з радаром сентінел і ракети модернізовані по програмі ILM. Бо ніяких інших ППО і ПРО у світі немає у потрібній нам кількості і знятих з чергування у США. А ці можуть вирішити наші проблеми і закрити усі прогалини в нашій системі.
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15.11.2022 19:27 Ответить
Без ударів у відповідь ніяке ППО не вирішить наші проблеми...
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15.11.2022 19:28 Ответить
ППО нам можуть надати, hawk, теоретично у необмеженій кількості, а засоби ураження дальньої дії, для ударів по росії ніхто нам не надасть зараз, можете навіть не фантазувати про це. А наші дилетанти швидко не зможуть навіть профінансувати і попросити виготовити швидко відповідні наші компанії. Про укроборонпром навіть казати не варто. Вони ось ті беспвлотники, які анонсували, з дальністю 1000 км у товарній кількості будуть роками робити. Але нехай нас здтвують і покажуть, що ми помиляємося і вони сотні їх за пару місяців виготовляють....
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15.11.2022 19:53 Ответить
200 запустили 199 збили... Але чомусь вся країна без світла...
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15.11.2022 19:27 Ответить
написано же под 90 и 70 сбито. или чукча не читатель? свет у меня есть, и у тебя походу тоже есть, а не у всей страны. к чему такой высер?
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15.11.2022 19:34 Ответить
Достаточно сбивают

Если бы все попали (и раньше) то уже нечего было чинить

Просто все в хлам лежало бы
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15.11.2022 19:34 Ответить
Вот, в точку. Надо об этом помнить
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15.11.2022 19:49 Ответить
"заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко". Я цьому крадію гуманітарки не вірю. Чому саме це чмо озвучує ці цифри?!
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15.11.2022 19:28 Ответить
Чому ця гнида взагалі шось озвучує, а не сидить у камері за крадіжки?
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15.11.2022 19:58 Ответить
Тому що в 2019-му наголосували. Хіба не очевидно?
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16.11.2022 20:04 Ответить
Кірілка, а чого в бєлгарадє нічого не пошкоджено?
А то путєн нападьот?
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15.11.2022 19:28 Ответить
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15.11.2022 19:34 Ответить
чан с кипящей смолой ждет мерзкую злобную плешастую гадину
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15.11.2022 19:36 Ответить
База від Ходжеса.
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15.11.2022 19:37 Ответить
Столтенбергу и Милли надо задать вопрос:
"Этого налета на гражданские объекты энерго-структуры достаточно для ответного налета на ЧФ РФ?".
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15.11.2022 19:42 Ответить
Может пора уже мацкве поддувало прочистить?
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15.11.2022 19:50 Ответить
А тепер математика. Причиною того, що Київ пішов в блекаут 2 тижні тому були 4 ракети з 70. На наших телеграм-каналах стрибали від радощів, що то фігня - витратили 105 млн доларів заради того, щоб Київ посидів 2 години без світла. А згодом Кличко визнав, що збитки тільки для енергетики Києва становили близько 1 млрд доларів.
105 млн проти 1 млрд....

Відповідь повинна бути дзеркальною - треба залишати без світла міста по той бік. Сусід Харкова - то взагалі, там himars не треба, тільки точні снаряди для 777.

Коли обласні центри в них підуть в блекаут, то може і спаде їм на думку, чи бити по нашої енерго інфраструктурі, чи ні.

Інакше всі ці ремонти - немає сенсу. Та і обладнання стільки нема про запас.
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15.11.2022 19:54 Ответить
Вот когда в Москву прилетит хоть раз конкретно тогда да

На Белгород там всем плевать
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15.11.2022 20:10 Ответить
Що там робить Залужний, коли в нас є ви?
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16.11.2022 20:06 Ответить
Вследствие попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов . А точнее зелёные? 14 столбов 380в и 1 ШРП? Размазня,придурковатая а не инфо
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15.11.2022 20:02 Ответить
Глупо наверное рассказывать что сломано подробно

Врагам для корректировки что ли?
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15.11.2022 20:08 Ответить
Какая корректировка?? Ты телевышку видишь? Тебе что ещё для корректировки надо? Но можно сказать, что попали во все ТЕЦ Киева и области. Они поверят,! Так будет умно. Пусть стреляют дальше с такой же точностью
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15.11.2022 20:19 Ответить
Телемарафон мочит крыс путлера аж Гай шумить...ЗеЛенин рулить правильно...
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15.11.2022 20:05 Ответить
Що б ви виздихали кацапи ,чи є щось мерзеніше і огидніше цього терористичного нациського кацастану ?
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15.11.2022 20:24 Ответить
А що у нас міністра енергетики немає?
Чому все коментує жОПа?
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15.11.2022 20:35 Ответить
акакаяразніца? все те і є жОПа
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16.11.2022 02:42 Ответить
Нагадайте мені, а то я вже забув, хто з наших А Х У Є Н Н И Х спеціалістів запевняв що на росіїї вже закінчился ракети?
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15.11.2022 22:16 Ответить
Якщо забув, зайди на Ютуб... Там аж рябіє від всіляких Абдрістовічів, Жданових, ******** Фєйгіних Пйонтковських та іншого подібного лайна.
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16.11.2022 20:08 Ответить
Моя подяка не має меж. На знак подяки пропоную ознайомитися з таким поняттям як іронія.
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17.11.2022 00:10 Ответить
 
 