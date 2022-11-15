Массированным обстрелом Россия продолжает свой унизительный выход из Херсона, - посол Великобритании Симмонс
Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но продолжает унизительный выход из Херсона.
Об этом в Twitter сообщила посол Великобритании Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.
"Как ночь сменяется днем, так Россия продолжает унизительный выход из Херсона ракетными ударами по энергетической инфраструктуре в Киеве и других местах. Великобритания пережидает вместе с украинцами", - говорится в сообщении.
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+6 Да-это-я
показать весь комментарий15.11.2022 18:20 Ссылка
+6 Сергей Гусаченко #510887
показать весь комментарий15.11.2022 18:26 Ссылка
+4 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий15.11.2022 18:17 Ссылка
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Мы можем наблюдать баллистический жилет Руин-3 с керамическими пластинами NIJ IV и шлем NIJ II, оба произведены 🇮🇷 Milad Industrial.
Єдина можлива відповідь суспільства - передати Україні балістичні (так, у першу чергу балістичні, середньої дальності) ракети, та дозволити діяти у відповідь!
Так і ніяк інакше, з дальністтю до мААскви!
Крутой розворот Европы в Украине 🔱❤️🖤🔱