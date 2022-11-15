РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12110 посетителей онлайн
Новости Война
4 080 14

Массированным обстрелом Россия продолжает свой унизительный выход из Херсона, - посол Великобритании Симмонс

путін

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но продолжает унизительный выход из Херсона.

Об этом в Twitter сообщила посол Великобритании Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.

"Как ночь сменяется днем, так Россия продолжает унизительный выход из Херсона ракетными ударами по энергетической инфраструктуре в Киеве и других местах. Великобритания пережидает вместе с украинцами", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украинцы умеют бороться зимой, паузы на фронте может и не быть, - посол Великобритании Симмонс

Автор: 

обстрел (27672) россия (96038) Херсон (2873) Симмонс Мелинда (103)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
масованими обстрілами інфраструктури параша доводить те, що вона продлвжує тиснути на міжнародне суспільство через біженців з України!
Єдина можлива відповідь суспільства - передати Україні балістичні (так, у першу чергу балістичні, середньої дальності) ракети, та дозволити діяти у відповідь!
Так і ніяк інакше, з дальністтю до мААскви!
показать весь комментарий
15.11.2022 18:20
+6
путлер спятил окончательно. Этими ударами он ничего кроме невинных жертв он не добился. Оно тупе и протухлое. Я прогнозировал что после окончания саммита G20 эта потвора нанесет удар, но у дедули окончательно сорвало лысую крышу и он начал еще до окончания.
показать весь комментарий
15.11.2022 18:26
+4
Помимо иранских боеприпасов, #Россия, очевидно, также закупила иранские бронежилеты - этот комплект получили некоторые мобилизованные войска.

Мы можем наблюдать баллистический жилет Руин-3 с керамическими пластинами NIJ IV и шлем NIJ II, оба произведены 🇮🇷 Milad Industrial.


показать весь комментарий
15.11.2022 18:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Помимо иранских боеприпасов, #Россия, очевидно, также закупила иранские бронежилеты - этот комплект получили некоторые мобилизованные войска.

Мы можем наблюдать баллистический жилет Руин-3 с керамическими пластинами NIJ IV и шлем NIJ II, оба произведены 🇮🇷 Milad Industrial.


показать весь комментарий
15.11.2022 18:17 Ответить
масованими обстрілами інфраструктури параша доводить те, що вона продлвжує тиснути на міжнародне суспільство через біженців з України!
Єдина можлива відповідь суспільства - передати Україні балістичні (так, у першу чергу балістичні, середньої дальності) ракети, та дозволити діяти у відповідь!
Так і ніяк інакше, з дальністтю до мААскви!
показать весь комментарий
15.11.2022 18:20 Ответить
саме на часі ВИМАГАТИ такої допомоги!
показать весь комментарий
15.11.2022 18:23 Ответить
Україна має мати власні такі ракети. Тоді може і отримає схожі. Це як з Нептунами, рашисти ніколи не знатимуть, що то було, Нептун, чи Гарпун.
показать весь комментарий
15.11.2022 22:50 Ответить
путлер спятил окончательно. Этими ударами он ничего кроме невинных жертв он не добился. Оно тупе и протухлое. Я прогнозировал что после окончания саммита G20 эта потвора нанесет удар, но у дедули окончательно сорвало лысую крышу и он начал еще до окончания.
показать весь комментарий
15.11.2022 18:26 Ответить
То може пора вже далекобійні ракети дати! Чи "не на часі"? Ескалація буде, *уйло нападе.
показать весь комментарий
15.11.2022 18:28 Ответить
А ми думали, це ракція на виступ,Господи прости,нашого президента. Що Ви так всю тактичну лінію охвісу зломили!
показать весь комментарий
15.11.2022 18:28 Ответить
https://youtu.be/gnvDaPa6FPU ....

Крутой розворот Европы в Украине 🔱❤️🖤🔱
показать весь комментарий
15.11.2022 18:32 Ответить
Пару Иранских шахедов на московию с ядерными запалами пора отправлять
показать весь комментарий
15.11.2022 19:10 Ответить
Рашка просто продовжує на @УЮ вертіти весь світ! Не більше і не менше
показать весь комментарий
15.11.2022 20:45 Ответить
Тупой-лысый гандон...(пардон) Кондом.
показать весь комментарий
15.11.2022 21:29 Ответить
Вшивая Раша пиз*юлины получает от второй армии мира-ВСУ,потому тупорылый карлик воюет с бабушками ,да сопливой детворой.
показать весь комментарий
15.11.2022 21:30 Ответить
Та ні просто путін звичайне бздєловате *****.Як і весь його тупорилий зазомбований плебс.
показать весь комментарий
15.11.2022 21:13 Ответить
 
 