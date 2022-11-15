Массированным обстрелом Россия продолжает свой унизительный выход из Херсона, - посол Великобритании Симмонс

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но продолжает унизительный выход из Херсона.

Об этом в Twitter сообщила посол Великобритании Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.

"Как ночь сменяется днем, так Россия продолжает унизительный выход из Херсона ракетными ударами по энергетической инфраструктуре в Киеве и других местах. Великобритания пережидает вместе с украинцами", - говорится в сообщении.

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