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Новини
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Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів, - ОП

ракета,рф,ракети

Ворог випустив по Україні понад 90 ракет, 70 з них ППО збили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Ворог випустив по Україні понад 90 ракет. Наші ППО збили 70!!!", - ідеться в повідомленні.

Тимошенко зауважив, що є влучання – пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури.

Як зазначається, зараз тривають аварійні відключення абонентів з метою стабілізації роботи системи.

Також читайте: Масованим обстрілом Росія продовжує свій принизливий вихід з Херсона, - посол Великої Британії Сіммонс

Автор: 

крилаті ракети (1076) обстріл (28993) ППО (3258) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+16
ППО Боги! Молодці!
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15.11.2022 19:22
+15
ППО молодці . !! . Відмінний результат .
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15.11.2022 19:21
+13
"заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко". Я цьому крадію гуманітарки не вірю. Чому саме це чмо озвучує ці цифри?!
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15.11.2022 19:28
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ППО молодці . !! . Відмінний результат .
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15.11.2022 19:21 Відповісти
До чого тут 73%. Тоб-то винувата не влада , яка ні чого не крала ціми руками за 30 років і майже всі любі друзі опинилися в Монако у своїх маєтках з награбованими мільярдами , а народ який захищає країну.
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15.11.2022 19:56 Відповісти
тому що народ вибрав владу яка знаючи впевнено що ворог готує напад та одержуючи достовірні розвіддані від партнерів будувала дороги замість ракет та ППО, розмінували напрямки головного удару ворога та багато інших як зараз вони самі визнали "про..бів"
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15.11.2022 20:15 Відповісти
Тоб-то винуваті не прзиденти,без винятку які ні чого не крали ціми руками і яких вибирали для служіння не собі , а країні, а нарід , який захищає країну..
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15.11.2022 20:34 Відповісти
Українською, будь ласка!
Єслі б ти говорив українською, Україна б була іншою!
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15.11.2022 19:23 Відповісти
а если он ещё водку пьет, кушает пильмени и читает Толстого так вообще можно в шпионы записывать?
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15.11.2022 19:40 Відповісти
мова - ідентифікатор ментальності, і в тому числі пропаганди!!!! ВСІ кацапорилі пропагують кацапску ментальність, бо виросли в атмосфері кацапскоі ментальності, а все украІнкоє, це - "ат нєграматных сэлюков"!!!! Тому і читає - талстога!!!! ВСІ кацапорилі, це - "чУхраІнцы" і манкурти, які навіть гірші за кацапів, бо кацапи насаджують СВОЮ ментальнісь і культуру, а кацапорилі чУхраінцЫ - ЧУЖУ!!!!.......

.. "вмєстє с львом талстим" ©
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15.11.2022 20:07 Відповісти
я правильно понимаю, что у русни вечные проблемы из-за того что у них абама комуналку постоянно повышает, а у нас проблемы из-за того что кто-то в быту пользуется не государственным языком? походу вы так сильно боролись с драконом, что сами стали в него превращаться.
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15.11.2022 20:31 Відповісти
Причем тут дороги,неумный комментатор? Во всем мире с дорогами и без дорог 80 процентов сбитых ракет это прекрасный результат. А 100 процентов бывает лишь когда выпущена 1-2 ракеты.
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15.11.2022 19:25 Відповісти
Ну, не 80%, а 70%, примерно. Результат хороший. Только он почему то немного хуже, чем до Насамсов. Как так?
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15.11.2022 19:33 Відповісти
на самообучаемости орков я смотрю вы совсем крест поставили? ))
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15.11.2022 19:37 Відповісти
Уже давно)
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15.11.2022 19:43 Відповісти
Справедливости ради, стоит отметить, что и ракет было выпущено больше, чем в прошлый раз
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15.11.2022 19:46 Відповісти
Так их всего несколько установок
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15.11.2022 19:40 Відповісти
Два комплекса. Это дофига. Хотя конечно, мало, в масштабе страны
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15.11.2022 19:45 Відповісти
Не 90, а понад 90. Тобто, ближче до 100
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15.11.2022 20:04 Відповісти
А дороги при тому. що якби їх збудували на половину менше, а виготовили ракети. то ситуація булаби зовсім інша. А далі усе правильно. Відмінний показник збиття.
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15.11.2022 19:43 Відповісти
А ти ще далі, подолякобот зеленкуватий.
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15.11.2022 19:46 Відповісти
При Порохе и не напали бы

Потому что уверен что были бы ракеты доя ответа

А на Юге "линия Маннергейма" вместо пустых полей и дорог

Мосты бы также лежали бы сразу

Антоновский и т.п. особенно
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15.11.2022 19:54 Відповісти
ППО Боги! Молодці!
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15.11.2022 19:22 Відповісти
Гореть вам в аду, кремлёвские демоны!
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15.11.2022 19:23 Відповісти
Треба розуміти,що москалі свідомо запускають більше,бо розрахунок якраз ,що велика частина не дійде до цілей.
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15.11.2022 19:23 Відповісти
Ви ще молитесь московським попам по Києво - Печерських Лаврах?!
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15.11.2022 19:24 Відповісти
Треба вдаватися доасиметричної відповіді.Жахнути по військовим об'є4там у білорусі
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15.11.2022 19:25 Відповісти
Цікаво, як потім це пояснити зарубіжним союзникам? Адже левова частка *********** та зброї саме з Заходу.
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15.11.2022 19:32 Відповісти
Борис Джонсон казав, що це наше невід'ємне право і обов'язок під час війни..
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15.11.2022 20:15 Відповісти
Ми заїищаємося як можемо. Крапка.
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15.11.2022 23:18 Відповісти
А у відповідь, "ну то захищайтесь чим маєте", теж без коми.

І давай всі жбурляти по ракетах асфальтом з великого крадівництва. Так собі перспектива.
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16.11.2022 20:03 Відповісти
Доки московські попи будуть безнаказано проводити підривну діяльність в Україні?!
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15.11.2022 19:26 Відповісти
Hawk потрібні дуже дуже сильно у товарній кількості. А біля кожного енергетичного об'єкта повинно бути по 6 пускові установок, як мінімум. І потрібні останні версії з радаром сентінел і ракети модернізовані по програмі ILM. Бо ніяких інших ППО і ПРО у світі немає у потрібній нам кількості і знятих з чергування у США. А ці можуть вирішити наші проблеми і закрити усі прогалини в нашій системі.
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15.11.2022 19:27 Відповісти
Без ударів у відповідь ніяке ППО не вирішить наші проблеми...
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15.11.2022 19:28 Відповісти
ППО нам можуть надати, hawk, теоретично у необмеженій кількості, а засоби ураження дальньої дії, для ударів по росії ніхто нам не надасть зараз, можете навіть не фантазувати про це. А наші дилетанти швидко не зможуть навіть профінансувати і попросити виготовити швидко відповідні наші компанії. Про укроборонпром навіть казати не варто. Вони ось ті беспвлотники, які анонсували, з дальністю 1000 км у товарній кількості будуть роками робити. Але нехай нас здтвують і покажуть, що ми помиляємося і вони сотні їх за пару місяців виготовляють....
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15.11.2022 19:53 Відповісти
200 запустили 199 збили... Але чомусь вся країна без світла...
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15.11.2022 19:27 Відповісти
написано же под 90 и 70 сбито. или чукча не читатель? свет у меня есть, и у тебя походу тоже есть, а не у всей страны. к чему такой высер?
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15.11.2022 19:34 Відповісти
Достаточно сбивают

Если бы все попали (и раньше) то уже нечего было чинить

Просто все в хлам лежало бы
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15.11.2022 19:34 Відповісти
Вот, в точку. Надо об этом помнить
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15.11.2022 19:49 Відповісти
"заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко". Я цьому крадію гуманітарки не вірю. Чому саме це чмо озвучує ці цифри?!
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15.11.2022 19:28 Відповісти
Чому ця гнида взагалі шось озвучує, а не сидить у камері за крадіжки?
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15.11.2022 19:58 Відповісти
Тому що в 2019-му наголосували. Хіба не очевидно?
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16.11.2022 20:04 Відповісти
Кірілка, а чого в бєлгарадє нічого не пошкоджено?
А то путєн нападьот?
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15.11.2022 19:28 Відповісти
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15.11.2022 19:34 Відповісти
чан с кипящей смолой ждет мерзкую злобную плешастую гадину
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15.11.2022 19:36 Відповісти
База від Ходжеса.
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15.11.2022 19:37 Відповісти
Столтенбергу и Милли надо задать вопрос:
"Этого налета на гражданские объекты энерго-структуры достаточно для ответного налета на ЧФ РФ?".
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15.11.2022 19:42 Відповісти
Может пора уже мацкве поддувало прочистить?
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15.11.2022 19:50 Відповісти
А тепер математика. Причиною того, що Київ пішов в блекаут 2 тижні тому були 4 ракети з 70. На наших телеграм-каналах стрибали від радощів, що то фігня - витратили 105 млн доларів заради того, щоб Київ посидів 2 години без світла. А згодом Кличко визнав, що збитки тільки для енергетики Києва становили близько 1 млрд доларів.
105 млн проти 1 млрд....

Відповідь повинна бути дзеркальною - треба залишати без світла міста по той бік. Сусід Харкова - то взагалі, там himars не треба, тільки точні снаряди для 777.

Коли обласні центри в них підуть в блекаут, то може і спаде їм на думку, чи бити по нашої енерго інфраструктурі, чи ні.

Інакше всі ці ремонти - немає сенсу. Та і обладнання стільки нема про запас.
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15.11.2022 19:54 Відповісти
Вот когда в Москву прилетит хоть раз конкретно тогда да

На Белгород там всем плевать
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15.11.2022 20:10 Відповісти
Що там робить Залужний, коли в нас є ви?
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16.11.2022 20:06 Відповісти
Вследствие попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов . А точнее зелёные? 14 столбов 380в и 1 ШРП? Размазня,придурковатая а не инфо
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15.11.2022 20:02 Відповісти
Глупо наверное рассказывать что сломано подробно

Врагам для корректировки что ли?
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15.11.2022 20:08 Відповісти
Какая корректировка?? Ты телевышку видишь? Тебе что ещё для корректировки надо? Но можно сказать, что попали во все ТЕЦ Киева и области. Они поверят,! Так будет умно. Пусть стреляют дальше с такой же точностью
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15.11.2022 20:19 Відповісти
Телемарафон мочит крыс путлера аж Гай шумить...ЗеЛенин рулить правильно...
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15.11.2022 20:05 Відповісти
Що б ви виздихали кацапи ,чи є щось мерзеніше і огидніше цього терористичного нациського кацастану ?
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15.11.2022 20:24 Відповісти
А що у нас міністра енергетики немає?
Чому все коментує жОПа?
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15.11.2022 20:35 Відповісти
акакаяразніца? все те і є жОПа
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16.11.2022 02:42 Відповісти
Нагадайте мені, а то я вже забув, хто з наших А Х У Є Н Н И Х спеціалістів запевняв що на росіїї вже закінчился ракети?
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15.11.2022 22:16 Відповісти
Якщо забув, зайди на Ютуб... Там аж рябіє від всіляких Абдрістовічів, Жданових, ******** Фєйгіних Пйонтковських та іншого подібного лайна.
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16.11.2022 20:08 Відповісти
Моя подяка не має меж. На знак подяки пропоную ознайомитися з таким поняттям як іронія.
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17.11.2022 00:10 Відповісти
 
 