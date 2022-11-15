Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів, - ОП

Ворог випустив по Україні понад 90 ракет, 70 з них ППО збили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Ворог випустив по Україні понад 90 ракет. Наші ППО збили 70!!!", - ідеться в повідомленні.

Тимошенко зауважив, що є влучання – пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури.

Як зазначається, зараз тривають аварійні відключення абонентів з метою стабілізації роботи системи.

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