Вчора був наймасовіший удар по критичній інфраструктурі України. ППО показала відмінний результат, - Повітряні сили

Масований ракетний обстріл України, вчинений російськими окупантами у вівторок, є найбільш масштабною атакою на українські об’єкти критичної інфраструктури.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це можна назвати найбільш масовим ударом по критичній інфраструктурі. Але удари були і більш масштабні - 24 лютого, і в інші дні, коли Росія використала чимало ракет", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону у середу.

За його словами, у вівторок російські окупанти випустили по Україні майже 90 ракет, а з урахуванням БПЛА кількість повітряних цілей, які брали участь в атаці на українську інфраструктуру, перевищує 100.

Водночас Ігнат уточнив, що підрозділи протиповітряної оборони України збили всі ворожі БПЛА та 73 ракети.

"У жовтні приблизно схожий обстріл був у нас 10-го числа. 84 ракети противник тоді випустив саме по об'єктах критичної інфраструктури. 45 із них збили. Бачимо, що на сьогодні цей показник зріс: 73 ракети з більше ніж 90. Плюс 100% "Шахедів" – 10 із 10 збито. Це досить хороша робота, відмінний результат", - наголосив він.

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Ігнат додав, що підвищення ефективності української ППО досягається за рахунок досвіду та професійності української армії, а також отримання західних систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі.