УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5825 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 810 21

Вчора був наймасовіший удар по критичній інфраструктурі України. ППО показала відмінний результат, - Повітряні сили

ппо

Масований ракетний обстріл України, вчинений російськими окупантами у вівторок, є найбільш масштабною атакою на українські об’єкти критичної інфраструктури.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це можна назвати найбільш масовим ударом по критичній інфраструктурі. Але удари були і більш масштабні - 24 лютого, і в інші дні, коли Росія використала чимало ракет", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону у середу.

За його словами, у вівторок російські окупанти випустили по Україні майже 90 ракет, а з урахуванням БПЛА кількість повітряних цілей, які брали участь в атаці на українську інфраструктуру, перевищує 100.

Водночас Ігнат уточнив, що підрозділи протиповітряної оборони України збили всі ворожі БПЛА та 73 ракети.

"У жовтні приблизно схожий обстріл був у нас 10-го числа. 84 ракети противник тоді випустив саме по об'єктах критичної інфраструктури. 45 із них збили. Бачимо, що на сьогодні цей показник зріс: 73 ракети з більше ніж 90. Плюс 100% "Шахедів" – 10 із 10 збито. Це досить хороша робота, відмінний результат", - наголосив він.

Також читайте: Росія спланувала масштабну ракетну атаку на Україну в очікуванні виступу Зеленського на G20, - ISW

Ігнат додав, що підвищення ефективності української ППО досягається за рахунок досвіду та професійності української армії, а також отримання західних систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі.

Автор: 

ППО (3262) ракети (4057) росія (65925) Ігнат Юрій (800)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Новина про масову атаку застала на робочому місці. Кожні 5 хвилин поверталася до новин, потім Польща, рев гелікоптерів, тиша від рідних. О 3 ночі брат написав,що місто відбилося. ППО, якого б виробництва ви не були,вами керували руки,очі і голови українців. ДЯКУЮ і так тримати
показати весь коментар
16.11.2022 10:08
+7
Тим часом по всій Україні знову повітряна тривога
показати весь коментар
16.11.2022 10:05
+7
кравчуки, кучми, фокіни і навіть Баба юля передавали українські балістичні ракети на раZZію ....
за "знижку" на газ для пінчуків та фірташів...
показати весь коментар
16.11.2022 10:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тим часом по всій Україні знову повітряна тривога
показати весь коментар
16.11.2022 10:05 Відповісти
А зараз що? Все червоне знову (
показати весь коментар
16.11.2022 10:07 Відповісти
Новина про масову атаку застала на робочому місці. Кожні 5 хвилин поверталася до новин, потім Польща, рев гелікоптерів, тиша від рідних. О 3 ночі брат написав,що місто відбилося. ППО, якого б виробництва ви не були,вами керували руки,очі і голови українців. ДЯКУЮ і так тримати
показати весь коментар
16.11.2022 10:08 Відповісти
можливість: Через небезпеку російських ракет. Польща повинна прикривати повітряний простір біля українського кордону, хоча при цьому може захищати Львів.
показати весь коментар
16.11.2022 11:33 Відповісти
Знову вся Україна червона. Тримаймося. 🙏
показати весь коментар
16.11.2022 10:11 Відповісти
звідки в рашкє стільки ракет, це ж нескінченна історія, вони їх будуть виробляти завжди в будь-якої кількості й ніякі санкції їм не заважають....
показати весь коментар
16.11.2022 10:19 Відповісти
кравчуки, кучми, фокіни і навіть Баба юля передавали українські балістичні ракети на раZZію ....
за "знижку" на газ для пінчуків та фірташів...
показати весь коментар
16.11.2022 10:28 Відповісти
А детальніше не можеш, яким чином "баба юля", перебуваючи на посаді прем*єра КМУ два роки, мала відношення до керівництва ЗСУ та торгівлі і маніпуляцій з українською зброєю?
Хоча чого це я? Така вже "анатомія хребта" (с) диких юлєфобів. Бреши далі.
показати весь коментар
16.11.2022 10:38 Відповісти
по моїх даних баба юля АКТИВНО ПРОШТОВХУВАЛА руSSкій газ...роблячи Українську газовидобувну(в Полтавській та Франківській обл., в Дрогобичі...) галузь НЕ рентабельною...
показати весь коментар
16.11.2022 10:52 Відповісти
Дякуємо, рідненькі.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
показати весь коментар
16.11.2022 10:20 Відповісти
Нажаль, на даний момент це все що ми можемо робити: підвищувати спроможність ППО. Проте впевнений, що м працюємо над вирішенням цієї проблеми більш глобально: "далекої руки" відплати. Що це буде дрони, 🚀 = неважливо. Головне результат. В іншому випадку вони повільно сточать нагу інфраструктуру, навіть коли ми будемо збивати 95%
показати весь коментар
16.11.2022 10:20 Відповісти
Жопа у їхнього ***** злипнеться, а не знищення нашої інфраструктури.
показати весь коментар
16.11.2022 10:32 Відповісти
З точки зору так званої "економіки війни" всі ці масовані удари кацапів зовсім неефективні. Вчорашні ракети та БПЛА обійшлись кацапам в 900 млн. дол. А результат?
показати весь коментар
16.11.2022 10:30 Відповісти
Для них эти 900 000 000 семечки , террористы руссофашисты счастливы , что отключили свет !
показати весь коментар
16.11.2022 10:41 Відповісти
Эти 900 млн заплачены давны давно, возможно ещё в совке. По сути рашка утилизирует свои старые ракеты серии Х. Так что не надо сильно этими миллионами аргументировать.
показати весь коментар
16.11.2022 11:00 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2022 10:32 Відповісти
Думала про критичну інфраструктуру і читала коменти українців. Без світла води,тепла,але і без орків-приймають,як можливість. На який процент забезпечує себе Україна? Наскільки вона залежить від донорів? Хтось написав,при 40% знищеної інфраструктури країна перестає існування. Не вірю,бо Україна довела,що не існує обмеження для Віри,Перемоги і Свободи
показати весь коментар
16.11.2022 10:34 Відповісти
Можливо,десь в розніженій інфантильній Европі така формула й спрацювала б.Але Україна весь час жила не в парникових умовах,а економіка взагалі існувала по своїх,якихось не зрозумілих нікому "законах".Тому не вийде у пуйла з того рая нічого.Чим більше обстрілів,тим більша ненависть до мордору
показати весь коментар
16.11.2022 10:41 Відповісти
Из 90 ракет, штук 60 могли быть просто ложными целями, пустышками запущенными именно с целью опустошения пусковых установок, для прохода боевых ракет во время перезарядки
показати весь коментар
16.11.2022 10:47 Відповісти
ОДЕССА с отплением... но... пол-города без света
показати весь коментар
16.11.2022 10:48 Відповісти
говорити про підвищення ефективності поки заран
показати весь коментар
16.11.2022 12:24 Відповісти
 
 