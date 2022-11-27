Вследствие взрыва боеприпасов два человека ранены в Харьковской области, - Нацполиция

В Харьковской области 27 ноября два человека получили ранения вследствие взрывов боеприпасов, им оказана медицинская помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

"Около 14:30 56-летний житель села Кочубеевка получил травму ноги. Мужчина в собственном дворе наступил на предмет, который внешне похож на мину", - сообщили в полиции Харьковской области.

Ранение также получил 62-летний мужчина. По словам полицейских, он был ранен при попытке самостоятельно демонтировать "растяжку" в лесопосадке возле села Николаевка.

