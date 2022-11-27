РУС
Вследствие взрыва боеприпасов два человека ранены в Харьковской области, - Нацполиция

граната,розтяжка

В Харьковской области 27 ноября два человека получили ранения вследствие взрывов боеприпасов, им оказана медицинская помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

"Около 14:30 56-летний житель села Кочубеевка получил травму ноги. Мужчина в собственном дворе наступил на предмет, который внешне похож на мину", - сообщили в полиции Харьковской области.

Ранение также получил 62-летний мужчина. По словам полицейских, он был ранен при попытке самостоятельно демонтировать "растяжку" в лесопосадке возле села Николаевка.

Смотрите также: В Киевской области умер мужчина, пытавшийся разобрать танковый снаряд. ФОТОрепортаж

боеприпасы (2420) Харьковщина (5577)
кацап, ти тупий? тебе вже три рази ***** послали, а ти ще тут.
27.11.2022 22:25 Ответить
видели - твой брат свинорыл вот валяется....
27.11.2022 22:43 Ответить
йди ***** з своєю тєлєгою матрьошок і лаптєй.
27.11.2022 22:38 Ответить
Мда... Разминировать нам после этих ********* срашистских еще очень много лет...
показать весь комментарий
27.11.2022 23:36 Ответить
 
 