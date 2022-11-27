Вследствие взрыва боеприпасов два человека ранены в Харьковской области, - Нацполиция
В Харьковской области 27 ноября два человека получили ранения вследствие взрывов боеприпасов, им оказана медицинская помощь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
"Около 14:30 56-летний житель села Кочубеевка получил травму ноги. Мужчина в собственном дворе наступил на предмет, который внешне похож на мину", - сообщили в полиции Харьковской области.
Ранение также получил 62-летний мужчина. По словам полицейских, он был ранен при попытке самостоятельно демонтировать "растяжку" в лесопосадке возле села Николаевка.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
✘
Urs
показать весь комментарий27.11.2022 22:25 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Великая Исландия
показать весь комментарий27.11.2022 22:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Urs
показать весь комментарий27.11.2022 22:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Dyukov
показать весь комментарий27.11.2022 23:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль