Внаслідок вибуху боєприпасів двоє людей поранено у Харківський області, - Нацполіція

граната,розтяжка

У Харківській області 27 листопада, двоє людей отримали поранення внаслідок вибухів боєприпасів, їм надано медичну допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Харківській області.

"Близько 14:30 56-річний житель села Кочубеївка отримав травму ноги. Чоловік у власному дворі наступив на предмет, який зовні схожий на міну", - повідомили в поліції Харківської області.

Поранення також отримав 62-річний чоловік. За словами поліцейських, його було поранено при спробі самостійно демонтувати "розтяжку" в лісопосадці біля села Миколаївка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Київщині помер чоловік, який намагався розібрати танковий снаряд. ФОТОрепортаж

Автор: 

боєприпаси (2361) Харківщина (6054)
кацап, ти тупий? тебе вже три рази ***** послали, а ти ще тут.
показати весь коментар
27.11.2022 22:25 Відповісти
видели - твой брат свинорыл вот валяется....
показати весь коментар
27.11.2022 22:43 Відповісти
йди ***** з своєю тєлєгою матрьошок і лаптєй.
показати весь коментар
27.11.2022 22:38 Відповісти
Мда... Разминировать нам после этих ********* срашистских еще очень много лет...
показати весь коментар
27.11.2022 23:36 Відповісти
 
 