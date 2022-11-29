Военные РФ преувеличивают свои достижения вблизи Бахмута, - ISW

Американские аналитики убеждены, что недавние заявления оккупантов о продвижении близ Бахмута не свидетельствуют о неизбежном окружении города российскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

По сообщению института, геолокационные снимки указывают, что противник, вероятно, захватил деревню Озариановку, которая располагается в 15 км юго-западнее Бахмута.

В то же время аналитики ISW подчеркнули, что в настоящее время в открытых источниках нет никаких доказательств, подтверждающих заявления оккупантов о захвате Курдюмовки, Клещеевки, Андреевки, Зеленополья, Подгородного и Спорного с намерением окружить Бахмут с юга и востока.

В институте отметили, что российские источники в рамках продолжительной информационной операции распространяют ложные заявления о продвижении вокруг Бахмута, поэтому недавние сообщения об очередных успехах могут быть частью этой информоперации.

Однако, заверили в ISW, даже если российским войскам действительно удалось взять под контроль населенные пункты к югу от Бахмута, то их достижения все равно не угрожают критически важным трассам Т0513 (Бахмут-Северск) и Т0504 (Бахмут-Константиновка), служащим украинским военных подразделений основными наземными путями сообщения с городом. Существует также сеть меньших деревенских дорог, которые соединяют с Бахмутом через северо-запад города.

Аналитики института отметили, что ближайшие к Бахмуту российские позиции в Клищеевке и Подгороднем ведут непосредственно к подготовленным украинским оборонным укреплениям в городе и западных и северных селах-сателлитах. Российские войска, чтобы продвинуться дальше, должны будут пересечь три километра полей, почти не имеющих прикрытия и укрытия, а потому, вероятнее всего, они не смогут быстро выполнить эту задачу.

Таким образом, подытожили аналитики, продвижение российских войск вокруг Бахмута в течение 27 и 28 ноября вряд ли окажет эффект на оперативном уровне и не будет быстрым.

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