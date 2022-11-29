Военные РФ преувеличивают свои достижения вблизи Бахмута, - ISW
Американские аналитики убеждены, что недавние заявления оккупантов о продвижении близ Бахмута не свидетельствуют о неизбежном окружении города российскими войсками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
По сообщению института, геолокационные снимки указывают, что противник, вероятно, захватил деревню Озариановку, которая располагается в 15 км юго-западнее Бахмута.
В то же время аналитики ISW подчеркнули, что в настоящее время в открытых источниках нет никаких доказательств, подтверждающих заявления оккупантов о захвате Курдюмовки, Клещеевки, Андреевки, Зеленополья, Подгородного и Спорного с намерением окружить Бахмут с юга и востока.
В институте отметили, что российские источники в рамках продолжительной информационной операции распространяют ложные заявления о продвижении вокруг Бахмута, поэтому недавние сообщения об очередных успехах могут быть частью этой информоперации.
Однако, заверили в ISW, даже если российским войскам действительно удалось взять под контроль населенные пункты к югу от Бахмута, то их достижения все равно не угрожают критически важным трассам Т0513 (Бахмут-Северск) и Т0504 (Бахмут-Константиновка), служащим украинским военных подразделений основными наземными путями сообщения с городом. Существует также сеть меньших деревенских дорог, которые соединяют с Бахмутом через северо-запад города.
Аналитики института отметили, что ближайшие к Бахмуту российские позиции в Клищеевке и Подгороднем ведут непосредственно к подготовленным украинским оборонным укреплениям в городе и западных и северных селах-сателлитах. Российские войска, чтобы продвинуться дальше, должны будут пересечь три километра полей, почти не имеющих прикрытия и укрытия, а потому, вероятнее всего, они не смогут быстро выполнить эту задачу.
Таким образом, подытожили аналитики, продвижение российских войск вокруг Бахмута в течение 27 и 28 ноября вряд ли окажет эффект на оперативном уровне и не будет быстрым.
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А "як завжди" - це як зрозуміть? "В період від 26 листопада 2022 року по сьогодні"? Добре ж ти з моєю присутністю тут "ознайомився"
Це псевдоiнформацiя? Хахаха.
Тодi й Глiбов € брехун?
В молодості була в мене одна знайома Бажаючи похвалить свого хлопця, вона гордо заявила, що він у неї "очень импотентный" Кажу: "Лена! Может, "импозантный"? " У відповідь: "А какая разница?!"
Так і в тебе - я бачу, що тобі без різниці - що "цивільний", що "цивілізований"
Замість того, щоб тут "вумнічать" - займись самоосвітою Набери в Гуглі: "цивільний тлумачення слова" і прочитай А потім те саме зроби з словом "цивілізований" Прочитавши, подумай: а чи варто тобі тут свій "розум" показувать?
Читай. Бiльшicть термiнiв мають кiлька значень. Й тобi це вiдомо, але ма€ш рису принижувати людину, бо тобi браку€ вихованiсть та цивiльнiсть - саме те, що вiдрiзня€ людину вiд тварини.
Тлумачення, значення слова «цивільний»:
ЦИВІ́ЛЬНИЙ, а, е.
1. Який стосується правових відносин громадян між собою і з державними органами та організаціями. Радянське цивільне законодавство покликане зміцнювати соціалістичну систему господарства і соціалістичну власність, охороняти інтереси державних, кооперативних і громадських організацій, захищати майнові права громадян, їх честь і гідність (Наука і життя, 1, 1964, 34); Суд розглядає різні цивільні позови і відновлює торжество закону, усуває порушення закону, захищає законні права громадян (Радянський суд охороняє права.., 1954, 15).
▲ Цивільне право див. http://sum.in.ua/s/pravo право ; Цивільний кодекс - закон, який містить розташовані за певною системою основні норми правових відносин громадян тієї держави, на території якої він діє. Цивільний і Шлюбний кодекси Аргентіни закріплюють панування чоловіка в сім'ї, позбавляють жінку права на майно, придбане за час спільного життя (Радянський суд на охороні прав.., 1954, 10).
2. Який не належить до війська, не стосується військових справ; невійськовий. Більше двадцяти видів робіт виконує цивільна авіація у сільському господарстві (Знання та праця, 3, 1966, 2); Він бачив, як цивільні люди самовіддано й організовано допомагали бійцям (Дмитро Ткач, Крута хвиля, 1956, 66); Петро Степанович формально став цивільним співробітником військової газети, а по суті - ще ближче зійшовся з військовими (Василь Кучер, Голод, 1961, 201); [Сергій:] Ми усі любимо після бою про цивільне життя говорити (Олександр Корнійчук, П'єси, 1947, 359); - Всі ці питання, Хаєцький, будуть розв'язані органами нової цивільної влади. Я певен, що тут обійдеться без вашого втручання (Олесь Гончар, III, 1959, 324); До фронту він був студентом інституту цивільних інженерів (Юрій Смолич, III, 1959, 68);
// у знач. ім. цивільне, ного, сер. Невійськовий одяг. Представники влади, троє в цивільному і один жандарм, намагалися заговорити до Павла, але він не розумів ні французької, ні англійської, а тим більше турецької мови (Василь Кучер, Голод, 1961, 344); В навстіж відчинених дверях молодих зустрів генерал-лейтенант Григорій Григорович Глазунов. Він був в цивільному, що робило його схожим на вченого (Олександр Довженко, I, 1958, 332);
// у знач. ім. цивільний, ного, чол. Особа, що не належить до війська. На косогорі між густими деревами вже сиділи купками цивільні. Це були робітники з ближчої шахти й селяни (Петро Панч, I, 1956, 608).
За цивільною звичкою див. http://sum.in.ua/s/zvychka звичка .
▲ Цивільна оборона - система загальнодержавних оборонних заходів для захисту населення та об'єктів народного господарства від ракетно-ядерної, хімічної, бактеріологічної та інших видів ******** зброї.
3. Нецерковний, недуховний; світський. - А наші конфесійні закони! Наші цивільні шлюби!.. Панове, се справа дуже важна! (Іван Франко, III, 1950, 217); Для боротьби з католицькою церквою, яка підтримувала контрреволюцію, Конвент закрив церкви і ввів цивільні обряди - хрестини, весілля, похорон (Нова історія. Підручник для 8 кл., 1956, 75).
http://sum.in.ua/p/11/208/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 11, 1980. - Стор. 208.
Дурню! Я юрист за освітою!
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні станом на вівторок, 29 листопада.За даними Генштабу, було завдано удару по району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ у місті.За попередньою інформацією, втрати окупантів становлять до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 пораненими.
«Це було бридко й місяці до того, але ці удари спрямовані лише на одне - поставити українців на коліна, бо він не може поставити Збройні сили України на коліна», - заявив Кірбіhttps://twitter.com/i/broadcasts/1YqJDorNnoAGV?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1597317540597751809%7Ctwgr%5Eac329dceb704ad103c2fbf8240adf36774ff0cd3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcharter97.org%2Fru%2Fnews%2F2022%2F11%2F29%2F526100%2F
Фото з тк Тараса Березовця:
Бахмут. Незламність.
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