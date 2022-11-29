Військові РФ перебільшують свої здобутки поблизу Бахмута, - ISW
Американські аналітики переконані, що нещодавні заяви окупантів про просування поблизу Бахмута не свідчать про неминуче оточення міста російськими військами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
За повідомленням інституту, геолокаційні знімки вказують, що противник, ймовірно, захопив село Озаріанівку, яке розташовується за 15 км на південний захід від Бахмута.
Водночас аналітики ISW наголосили, що наразі у відкритих джерелах немає жодних доказів, які б підтверджували заяви окупантів про захоплення Курдюмівки, Кліщіївки, Андріївки, Зеленопілля, Підгороднього та Спірного з наміром оточити Бахмут з півдня і сходу.
В інституті зазначили, що російські джерела в межах тривалої інформаційної операції поширюють неправдиві заяви про просування навколо Бахмута, а тому нещодавні повідомлення про чергові успіхи можуть бути частиною цієї інформоперації.
Однак, запевнили в ISW, навіть якщо російським військам дійсно вдалося взяти під контроль населені пункти на південь від Бахмута, то їхні здобутки все одно не загрожують критично важливим трасам Т0513 (Бахмут-Сіверськ) та Т0504 (Бахмут-Костянтинівка), які слугують для українських військових підрозділів основними наземними шляхами сполучення з містом. Існує також мережа менших сільських доріг, які з'єднують з Бахмутом через північний захід міста.
Аналітики інституту зауважили, що найближчі до Бахмута російські позиції в Кліщіївці та Підгородньому ведуть безпосередньо до підготовлених українських оборонних укріплень у місті та його західних і північних селах-сателітах. Російські війська, щоб просунутися далі, повинні будуть перетнути три кілометри полів, які майже не мають прикриття і укриття, а тому, найімовірніше, вони не зможуть швидко виконати це завдання.
Таким чином, підсумували аналітики, просування російських військ навколо Бахмута протягом 27 і 28 листопада навряд чи матиме ефект на оперативному рівні та не буде швидким.
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А "як завжди" - це як зрозуміть? "В період від 26 листопада 2022 року по сьогодні"? Добре ж ти з моєю присутністю тут "ознайомився"
Це псевдоiнформацiя? Хахаха.
Тодi й Глiбов € брехун?
В молодості була в мене одна знайома Бажаючи похвалить свого хлопця, вона гордо заявила, що він у неї "очень импотентный" Кажу: "Лена! Может, "импозантный"? " У відповідь: "А какая разница?!"
Так і в тебе - я бачу, що тобі без різниці - що "цивільний", що "цивілізований"
Замість того, щоб тут "вумнічать" - займись самоосвітою Набери в Гуглі: "цивільний тлумачення слова" і прочитай А потім те саме зроби з словом "цивілізований" Прочитавши, подумай: а чи варто тобі тут свій "розум" показувать?
Читай. Бiльшicть термiнiв мають кiлька значень. Й тобi це вiдомо, але ма€ш рису принижувати людину, бо тобi браку€ вихованiсть та цивiльнiсть - саме те, що вiдрiзня€ людину вiд тварини.
Тлумачення, значення слова «цивільний»:
ЦИВІ́ЛЬНИЙ, а, е.
1. Який стосується правових відносин громадян між собою і з державними органами та організаціями. Радянське цивільне законодавство покликане зміцнювати соціалістичну систему господарства і соціалістичну власність, охороняти інтереси державних, кооперативних і громадських організацій, захищати майнові права громадян, їх честь і гідність (Наука і життя, 1, 1964, 34); Суд розглядає різні цивільні позови і відновлює торжество закону, усуває порушення закону, захищає законні права громадян (Радянський суд охороняє права.., 1954, 15).
▲ Цивільне право див. http://sum.in.ua/s/pravo право ; Цивільний кодекс - закон, який містить розташовані за певною системою основні норми правових відносин громадян тієї держави, на території якої він діє. Цивільний і Шлюбний кодекси Аргентіни закріплюють панування чоловіка в сім'ї, позбавляють жінку права на майно, придбане за час спільного життя (Радянський суд на охороні прав.., 1954, 10).
2. Який не належить до війська, не стосується військових справ; невійськовий. Більше двадцяти видів робіт виконує цивільна авіація у сільському господарстві (Знання та праця, 3, 1966, 2); Він бачив, як цивільні люди самовіддано й організовано допомагали бійцям (Дмитро Ткач, Крута хвиля, 1956, 66); Петро Степанович формально став цивільним співробітником військової газети, а по суті - ще ближче зійшовся з військовими (Василь Кучер, Голод, 1961, 201); [Сергій:] Ми усі любимо після бою про цивільне життя говорити (Олександр Корнійчук, П'єси, 1947, 359); - Всі ці питання, Хаєцький, будуть розв'язані органами нової цивільної влади. Я певен, що тут обійдеться без вашого втручання (Олесь Гончар, III, 1959, 324); До фронту він був студентом інституту цивільних інженерів (Юрій Смолич, III, 1959, 68);
// у знач. ім. цивільне, ного, сер. Невійськовий одяг. Представники влади, троє в цивільному і один жандарм, намагалися заговорити до Павла, але він не розумів ні французької, ні англійської, а тим більше турецької мови (Василь Кучер, Голод, 1961, 344); В навстіж відчинених дверях молодих зустрів генерал-лейтенант Григорій Григорович Глазунов. Він був в цивільному, що робило його схожим на вченого (Олександр Довженко, I, 1958, 332);
// у знач. ім. цивільний, ного, чол. Особа, що не належить до війська. На косогорі між густими деревами вже сиділи купками цивільні. Це були робітники з ближчої шахти й селяни (Петро Панч, I, 1956, 608).
За цивільною звичкою див. http://sum.in.ua/s/zvychka звичка .
▲ Цивільна оборона - система загальнодержавних оборонних заходів для захисту населення та об'єктів народного господарства від ракетно-ядерної, хімічної, бактеріологічної та інших видів ******** зброї.
3. Нецерковний, недуховний; світський. - А наші конфесійні закони! Наші цивільні шлюби!.. Панове, се справа дуже важна! (Іван Франко, III, 1950, 217); Для боротьби з католицькою церквою, яка підтримувала контрреволюцію, Конвент закрив церкви і ввів цивільні обряди - хрестини, весілля, похорон (Нова історія. Підручник для 8 кл., 1956, 75).
http://sum.in.ua/p/11/208/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 11, 1980. - Стор. 208.
Дурню! Я юрист за освітою!
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні станом на вівторок, 29 листопада.За даними Генштабу, було завдано удару по району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ у місті.За попередньою інформацією, втрати окупантів становлять до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 пораненими.
«Це було бридко й місяці до того, але ці удари спрямовані лише на одне - поставити українців на коліна, бо він не може поставити Збройні сили України на коліна», - заявив Кірбіhttps://twitter.com/i/broadcasts/1YqJDorNnoAGV?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1597317540597751809%7Ctwgr%5Eac329dceb704ad103c2fbf8240adf36774ff0cd3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcharter97.org%2Fru%2Fnews%2F2022%2F11%2F29%2F526100%2F
Фото з тк Тараса Березовця:
Бахмут. Незламність.
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