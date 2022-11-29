Ночью оккупанты обстреляли из "Ураганов" и тяжелой артиллерии Никопольщину

Российские оккупационные войска обстреляли Красногригорьевскую громаду на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь была громкой в Днепре и Никопольщине…

Никопольский район российские оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" и тяжелой артиллерии.

Во вражеский прицел попала Красногригорьевская громада. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в других районах звучали сирены, но обошлось без атак, и в эту минуту спокойно.

Читайте: Россияне ночью обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии три громады Никопольщины, прилетело более 30 снарядов