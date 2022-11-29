Ночью оккупанты обстреляли из "Ураганов" и тяжелой артиллерии Никопольщину
Российские оккупационные войска обстреляли Красногригорьевскую громаду на Днепропетровщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь была громкой в Днепре и Никопольщине…
Никопольский район российские оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" и тяжелой артиллерии.
Во вражеский прицел попала Красногригорьевская громада. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в других районах звучали сирены, но обошлось без атак, и в эту минуту спокойно.
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Люба Леонидовна
показать весь комментарий29.11.2022 16:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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