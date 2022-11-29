Уночі окупанти обстріляли з "Ураганів" та важкої артилерії Нікопольщину
Російські окупаційні війська обстріляли Червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Ніч була гучною у Дніпрі та на Нікопольщині…
Нікопольський район російські окупаційні війська обстріляли з "Ураганів" та важкої артилерії.
Під ворожий приціл потрапила Червоногригорівська громада. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в інших районах лунали сирени, але обійшлося без атак, і на цю хвилину спокійно.
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Люба Леонидовна
показати весь коментар29.11.2022 16:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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