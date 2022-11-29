Уночі окупанти обстріляли з "Ураганів" та важкої артилерії Нікопольщину

Російські окупаційні війська обстріляли Червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч була гучною у Дніпрі та на Нікопольщині…



Нікопольський район російські окупаційні війська обстріляли з "Ураганів" та важкої артилерії.



Під ворожий приціл потрапила Червоногригорівська громада. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, в інших районах лунали сирени, але обійшлося без атак, і на цю хвилину спокійно.

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