УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5733 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
9 610 7

Росіяни вдарили чотирма ракетами по Дніпру, пошкоджено приватне підприємство (оновлено)

ракета

Ввечері 28 листопада російські окупанти вдарили по Дніпру, ворожі ракети поцілили у місцеве підприємство.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни ударили по Дніпру. Скерували на нічне місто кілька ракет. Поцілили у приватне підприємство", - йдеться в повідомленні.

За словами Резніченка, на місці ракетних ударів зайнялася пожежа, знищені виробничі приміщення.

Наразі служби ліквідовують наслідки обстрілу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вночі обстріляли із "Градів" та важкої артилерії три громади Нікопольщини, прилетіло понад 30 снарядів

Пізніше Резніченко додав: "За уточненою інформацією, росіяни атакували Дніпро чотирма ракетами. Серйозні руйнування і пожежа, яку вогнеборці уже загасили. Минулося без загиблих та поранених".

Автор: 

Дніпро (3322) обстріл (29540) Резніченко Валентин (518)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Приватне підприємство в Дніпрі?
показати весь коментар
29.11.2022 08:48 Відповісти
А в чому питання? В Дніпрі не може бути приватних підприємств?
показати весь коментар
29.11.2022 10:34 Відповісти
Так вони майже всі приватні. Від маленької СТО до трубних заводів...
показати весь коментар
29.11.2022 11:03 Відповісти
Під водою?
показати весь коментар
29.11.2022 12:29 Відповісти
Петросян?
показати весь коментар
29.11.2022 13:23 Відповісти
Какая-то гнида навела. 4мя ракетами били, чтобы наверняка уничтожить
показати весь коментар
29.11.2022 08:53 Відповісти
 
 