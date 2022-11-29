Росіяни вдарили чотирма ракетами по Дніпру, пошкоджено приватне підприємство (оновлено)
Ввечері 28 листопада російські окупанти вдарили по Дніпру, ворожі ракети поцілили у місцеве підприємство.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни ударили по Дніпру. Скерували на нічне місто кілька ракет. Поцілили у приватне підприємство", - йдеться в повідомленні.
За словами Резніченка, на місці ракетних ударів зайнялася пожежа, знищені виробничі приміщення.
Наразі служби ліквідовують наслідки обстрілу.
Пізніше Резніченко додав: "За уточненою інформацією, росіяни атакували Дніпро чотирма ракетами. Серйозні руйнування і пожежа, яку вогнеборці уже загасили. Минулося без загиблих та поранених".
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Дамир Терентьев
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