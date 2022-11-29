Россияне ударили четырьмя ракетами по Днепру, повреждено частное предприятие (обновлено)
Вечером 28 ноября российские оккупанты ударили по Днепру, вражеские ракеты попали в местное предприятие.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне ударили по Днепру. Направили в ночной город несколько ракет. Попали в частное предприятие", - говорится в сообщении.
По словам Резниченко, на месте ракетных ударов начался пожар, уничтожены производственные помещения.
В настоящее время службы ликвидируют последствия обстрелов.
Позже Резниченко добавил: "По уточненной информации, россияне атаковали Днепр четырьмя ракетами. Серьезные разрушения и пожар, который огнеборцы уже потушили. Прошло без погибших и раненых".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 копійок
показать весь комментарий29.11.2022 08:48 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Дамир Терентьев
показать весь комментарий29.11.2022 10:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
юрий Шмалько #512164
показать весь комментарий29.11.2022 11:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
5 копійок
показать весь комментарий29.11.2022 12:29 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
юрий Шмалько #512164
показать весь комментарий29.11.2022 13:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Benjie Lucic #475977
показать весь комментарий29.11.2022 08:53 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль