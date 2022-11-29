Россияне ударили четырьмя ракетами по Днепру, повреждено частное предприятие (обновлено)

Вечером 28 ноября российские оккупанты ударили по Днепру, вражеские ракеты попали в местное предприятие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне ударили по Днепру. Направили в ночной город несколько ракет. Попали в частное предприятие", - говорится в сообщении.

По словам Резниченко, на месте ракетных ударов начался пожар, уничтожены производственные помещения.

В настоящее время службы ликвидируют последствия обстрелов.

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Позже Резниченко добавил: "По уточненной информации, россияне атаковали Днепр четырьмя ракетами. Серьезные разрушения и пожар, который огнеборцы уже потушили. Прошло без погибших и раненых".