РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10549 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 610 7

Россияне ударили четырьмя ракетами по Днепру, повреждено частное предприятие (обновлено)

ракета

Вечером 28 ноября российские оккупанты ударили по Днепру, вражеские ракеты попали в местное предприятие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне ударили по Днепру. Направили в ночной город несколько ракет. Попали в частное предприятие", - говорится в сообщении.

По словам Резниченко, на месте ракетных ударов начался пожар, уничтожены производственные помещения.

В настоящее время службы ликвидируют последствия обстрелов.

Читайте: Украина должна готовиться к дальнейшим обстрелам энергетической инфраструктуры, - Столтенберг

Позже Резниченко добавил: "По уточненной информации, россияне атаковали Днепр четырьмя ракетами. Серьезные разрушения и пожар, который огнеборцы уже потушили. Прошло без погибших и раненых".

Днепр (4465) обстрел (28274) Резниченко Валентин (475)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Приватне підприємство в Дніпрі?
показать весь комментарий
29.11.2022 08:48 Ответить
А в чому питання? В Дніпрі не може бути приватних підприємств?
показать весь комментарий
29.11.2022 10:34 Ответить
Так вони майже всі приватні. Від маленької СТО до трубних заводів...
показать весь комментарий
29.11.2022 11:03 Ответить
Під водою?
показать весь комментарий
29.11.2022 12:29 Ответить
Петросян?
показать весь комментарий
29.11.2022 13:23 Ответить
Какая-то гнида навела. 4мя ракетами били, чтобы наверняка уничтожить
показать весь комментарий
29.11.2022 08:53 Ответить
 
 