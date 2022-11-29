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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Россияне везут на оккупированную Херсонщину ОМОН из Дагестана: хотят мобилизовать украинцев

омон

оккупанты готовят на захваченных территориях в Херсонской области мобилизацию украинских мужчин.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Подразделения ОМОН из Дагестана прибыли на левый берег Херсонщины, вместе с работниками военных комиссариатов из "ЛНР" и "ДНР". В частности известно об их расположении в селе Красное (Каховский район)", - говорится в сообщении.

ОМОНовцев собираются привлечь в декабре к проведению незаконного призыва жителей оккупированного региона.

Прежде всего, россияне попытаются отправить на фронт тех, у кого уже есть паспорта РФ. Но в Центре национального сопротивления не исключают, что под мобилизацию могут попасть вообще все мужчины, а не только владельцы паспортов врага.

Читайте: Рашисты продолжают депортацию людей с левобережной части Херсонщины, - Соболевский

Центр национального сопротивления призвал жителей оккупированных территорий "оставить регион и не становиться ресурсом для врага".

Дагестан (145) оккупация (10214) ОМОН (112) мобилизация (2832) Херсонская область (4964)


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Топ комментарии
+24
Перефразуючи відомий вислів Наполеона про те, що "Хто не хоче годувать свою армію, буде годувать чужу" можна сказать так: "Ті, хто не схотів воювать, захищаючи свою Батьківщину, будуть змушені воювать у рядах армії окупанта"
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29.11.2022 09:11 Ответить
+24
Для майбутніх мобілізованих московитами херсонців у мене є слова втіхи -

"Та яка різниця за кого воювати, під яким пам'ятником та якою мовою?" -

аби дороги були хорошими і добре освітлені
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29.11.2022 09:15 Ответить
+22
Вже бачили той ОМОН.
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29.11.2022 09:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ось бачите, як гордий дагестанський народ допомагає путіну ((:
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29.11.2022 09:10 Ответить
Перефразуючи відомий вислів Наполеона про те, що "Хто не хоче годувать свою армію, буде годувать чужу" можна сказать так: "Ті, хто не схотів воювать, захищаючи свою Батьківщину, будуть змушені воювать у рядах армії окупанта"
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29.11.2022 09:11 Ответить
Вже бачили той ОМОН.
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29.11.2022 09:12 Ответить
Для майбутніх мобілізованих московитами херсонців у мене є слова втіхи -

"Та яка різниця за кого воювати, під яким пам'ятником та якою мовою?" -

аби дороги були хорошими і добре освітлені
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29.11.2022 09:15 Ответить
100% 👍👍👍
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29.11.2022 09:18 Ответить
Не розумію, як можна змусити воювати незгодних.
По-моєму, для цього довелося б до кожного незгодного приставити декількох "згодних" з пістолетами.
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29.11.2022 09:17 Ответить
Іди воюи -- а ми тут за твоєю сімєю прослідкуєм -- шоб ні чого не сталось .
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29.11.2022 09:23 Ответить
...навряд чи худоба сама згодна йти на м'ясокомбінат, але таке відбувається..(
головне для орди - забрати, зігнати докупи людей, а там - когось вб'ють "для науки" інших, когось погонять "розміновувати" проходи, когось - "мішенями" виявляти вогневі точки, хтось буде просто копати траншеї на передку, хтось - стане просто живим щитом, не стану виключати, що блдський кацапський народ здорових хлопців розбере "на органи" ..
у пдрів-кацапів багато ідей їхньої "воєнной хітрості" та позатваринної жорстокості, бо кацапи - не люди, а сміття, рак Цивілізації
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29.11.2022 09:45 Ответить
Життя -- або смерть або 20 р . тюрми .
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29.11.2022 09:17 Ответить
ЧМОбики мавзолейные закончились...🦍🦍🦍💀💀💀 наберут предателей из украинцев...Рабы не бывают воинами...🐓🐔просто мясо...
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29.11.2022 09:20 Ответить
Грузовик с дагами а в прицепе овечки.
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29.11.2022 09:21 Ответить
якщо вистачило розуму, патріотичності і навіть елементарної передбачливості отримати російський паспорт, то органічне добриво - найкраща подальша кар'єра такої людини.
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29.11.2022 09:23 Ответить
Украинцы не будут мобилизованы - они сразу выпустят кишки ОМОН-ам. А если против Украины пойдут воевать манкурты с украинской пятой графой, то их могилизация благо украинской нации.
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29.11.2022 09:33 Ответить
Гарна казочка для дагів, самі ж і поповнять ряди "втарой нєпапєдімой"
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29.11.2022 09:45 Ответить
Виникає один здогад, як власнику двуголової курки уникнути мобілізації. Це через автобус дагоомону. Шлях тернистий,непростий.... Але хіба зупинять тіх щасливців якісь труднощі?!
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29.11.2022 10:09 Ответить
Власне за що боролися-на те і напоролися. Ті що так хотіли російський паспорт нехай тепер доказують рашці свою відданість.
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29.11.2022 10:32 Ответить
Вагітним, дітям і людям з нестійкою психікою не читати! Випадково попав на м'ясокомбінат. Бачив, як в загоні, перед забійним цехом, стояли здоровенні бики і плакали, а з пащ сочилася кров, бо мясники вкрали(вирізали), ще з живих, дефіцитні язики
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29.11.2022 10:43 Ответить
нужно уезжать оттуда всеми способами за любые деньги через Крым или через Росию неважно ，потому что парни попадут под нож !
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29.11.2022 13:36 Ответить
Невже херсонці візьмуть зброю в руки і підуть вбивати українців???
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29.11.2022 14:10 Ответить
ДАГОМОН )))
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29.11.2022 22:43 Ответить
 
 