Россияне везут на оккупированную Херсонщину ОМОН из Дагестана: хотят мобилизовать украинцев
оккупанты готовят на захваченных территориях в Херсонской области мобилизацию украинских мужчин.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Подразделения ОМОН из Дагестана прибыли на левый берег Херсонщины, вместе с работниками военных комиссариатов из "ЛНР" и "ДНР". В частности известно об их расположении в селе Красное (Каховский район)", - говорится в сообщении.
ОМОНовцев собираются привлечь в декабре к проведению незаконного призыва жителей оккупированного региона.
Прежде всего, россияне попытаются отправить на фронт тех, у кого уже есть паспорта РФ. Но в Центре национального сопротивления не исключают, что под мобилизацию могут попасть вообще все мужчины, а не только владельцы паспортов врага.
Центр национального сопротивления призвал жителей оккупированных территорий "оставить регион и не становиться ресурсом для врага".
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"Та яка різниця за кого воювати, під яким пам'ятником та якою мовою?" -
аби дороги були хорошими і добре освітлені
По-моєму, для цього довелося б до кожного незгодного приставити декількох "згодних" з пістолетами.
головне для орди - забрати, зігнати докупи людей, а там - когось вб'ють "для науки" інших, когось погонять "розміновувати" проходи, когось - "мішенями" виявляти вогневі точки, хтось буде просто копати траншеї на передку, хтось - стане просто живим щитом, не стану виключати, що блдський кацапський народ здорових хлопців розбере "на органи" ..
у пдрів-кацапів багато ідей їхньої "воєнной хітрості" та позатваринної жорстокості, бо кацапи - не люди, а сміття, рак Цивілізації