Россияне везут на оккупированную Херсонщину ОМОН из Дагестана: хотят мобилизовать украинцев

оккупанты готовят на захваченных территориях в Херсонской области мобилизацию украинских мужчин.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Подразделения ОМОН из Дагестана прибыли на левый берег Херсонщины, вместе с работниками военных комиссариатов из "ЛНР" и "ДНР". В частности известно об их расположении в селе Красное (Каховский район)", - говорится в сообщении.

ОМОНовцев собираются привлечь в декабре к проведению незаконного призыва жителей оккупированного региона.

Прежде всего, россияне попытаются отправить на фронт тех, у кого уже есть паспорта РФ. Но в Центре национального сопротивления не исключают, что под мобилизацию могут попасть вообще все мужчины, а не только владельцы паспортов врага.

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Центр национального сопротивления призвал жителей оккупированных территорий "оставить регион и не становиться ресурсом для врага".