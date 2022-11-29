Росіяни везуть на окуповану Херсонщину ОМОН з Дагестану: хочуть мобілізувати українців
Окупанти готують на захоплених територіях в Херсонській області мобілізацію українських чоловіків.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Підрозділи ОМОН з Дагестану прибули на лівий берег Херсонщини, разом з працівниками воєнних комісаріатів з "лнр" та "днр". Зокрема відомо про їх розташування в селі Красне (Каховський район)", - ідеться у повідомленні.
ОМОНівців збираються залучити в грудні до проведення незаконного призову мешканців окупованого регіону.
Перш за все росіяни спробують відправити на фронт тих, у кого вже є паспорти РФ. Але в Центрі національного спротиву не виключають, що під "мобілізацію" можуть потрапити взагалі всі чоловіки, а не лише власники паспортів ворога.
Центр національного спротиву закликав мешканців окупованих територій "залишити регіон й не ставати ресурсом для ворога".
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"Та яка різниця за кого воювати, під яким пам'ятником та якою мовою?" -
аби дороги були хорошими і добре освітлені
По-моєму, для цього довелося б до кожного незгодного приставити декількох "згодних" з пістолетами.
головне для орди - забрати, зігнати докупи людей, а там - когось вб'ють "для науки" інших, когось погонять "розміновувати" проходи, когось - "мішенями" виявляти вогневі точки, хтось буде просто копати траншеї на передку, хтось - стане просто живим щитом, не стану виключати, що блдський кацапський народ здорових хлопців розбере "на органи" ..
у пдрів-кацапів багато ідей їхньої "воєнной хітрості" та позатваринної жорстокості, бо кацапи - не люди, а сміття, рак Цивілізації