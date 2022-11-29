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Новини Окуповані території Війна
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Росіяни везуть на окуповану Херсонщину ОМОН з Дагестану: хочуть мобілізувати українців

омон

Окупанти готують на захоплених територіях в Херсонській області мобілізацію українських чоловіків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи ОМОН з Дагестану прибули на лівий берег Херсонщини, разом з працівниками воєнних комісаріатів з "лнр" та "днр". Зокрема відомо про їх розташування в селі Красне (Каховський район)", - ідеться у повідомленні.

ОМОНівців збираються залучити в грудні до проведення незаконного призову мешканців окупованого регіону.

Перш за все росіяни спробують відправити на фронт тих, у кого вже є паспорти РФ. Але в Центрі національного спротиву не виключають, що під "мобілізацію" можуть потрапити взагалі всі чоловіки, а не лише власники паспортів ворога.

Також дивіться: Полонений окупант розповів про підготовку мобілізованих в армії РФ: "Проходили учения, но туда еб#нул HIMARS, и мы не доучились". ВIДЕО

Центр національного спротиву закликав мешканців окупованих територій "залишити регіон й не ставати ресурсом для ворога".

Автор: 

Дагестан (78) окупація (6766) ОМОН (66) мобілізація (3141) Херсонська область (5947)


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Топ коментарі
+24
Перефразуючи відомий вислів Наполеона про те, що "Хто не хоче годувать свою армію, буде годувать чужу" можна сказать так: "Ті, хто не схотів воювать, захищаючи свою Батьківщину, будуть змушені воювать у рядах армії окупанта"
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29.11.2022 09:11 Відповісти
+24
Для майбутніх мобілізованих московитами херсонців у мене є слова втіхи -

"Та яка різниця за кого воювати, під яким пам'ятником та якою мовою?" -

аби дороги були хорошими і добре освітлені
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29.11.2022 09:15 Відповісти
+22
Вже бачили той ОМОН.
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29.11.2022 09:12 Відповісти
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ось бачите, як гордий дагестанський народ допомагає путіну ((:
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29.11.2022 09:10 Відповісти
Перефразуючи відомий вислів Наполеона про те, що "Хто не хоче годувать свою армію, буде годувать чужу" можна сказать так: "Ті, хто не схотів воювать, захищаючи свою Батьківщину, будуть змушені воювать у рядах армії окупанта"
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29.11.2022 09:11 Відповісти
Вже бачили той ОМОН.
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29.11.2022 09:12 Відповісти
Для майбутніх мобілізованих московитами херсонців у мене є слова втіхи -

"Та яка різниця за кого воювати, під яким пам'ятником та якою мовою?" -

аби дороги були хорошими і добре освітлені
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29.11.2022 09:15 Відповісти
100% 👍👍👍
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29.11.2022 09:18 Відповісти
Не розумію, як можна змусити воювати незгодних.
По-моєму, для цього довелося б до кожного незгодного приставити декількох "згодних" з пістолетами.
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29.11.2022 09:17 Відповісти
Іди воюи -- а ми тут за твоєю сімєю прослідкуєм -- шоб ні чого не сталось .
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29.11.2022 09:23 Відповісти
...навряд чи худоба сама згодна йти на м'ясокомбінат, але таке відбувається..(
головне для орди - забрати, зігнати докупи людей, а там - когось вб'ють "для науки" інших, когось погонять "розміновувати" проходи, когось - "мішенями" виявляти вогневі точки, хтось буде просто копати траншеї на передку, хтось - стане просто живим щитом, не стану виключати, що блдський кацапський народ здорових хлопців розбере "на органи" ..
у пдрів-кацапів багато ідей їхньої "воєнной хітрості" та позатваринної жорстокості, бо кацапи - не люди, а сміття, рак Цивілізації
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29.11.2022 09:45 Відповісти
Життя -- або смерть або 20 р . тюрми .
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29.11.2022 09:17 Відповісти
ЧМОбики мавзолейные закончились...🦍🦍🦍💀💀💀 наберут предателей из украинцев...Рабы не бывают воинами...🐓🐔просто мясо...
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29.11.2022 09:20 Відповісти
Грузовик с дагами а в прицепе овечки.
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29.11.2022 09:21 Відповісти
якщо вистачило розуму, патріотичності і навіть елементарної передбачливості отримати російський паспорт, то органічне добриво - найкраща подальша кар'єра такої людини.
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29.11.2022 09:23 Відповісти
Украинцы не будут мобилизованы - они сразу выпустят кишки ОМОН-ам. А если против Украины пойдут воевать манкурты с украинской пятой графой, то их могилизация благо украинской нации.
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29.11.2022 09:33 Відповісти
Гарна казочка для дагів, самі ж і поповнять ряди "втарой нєпапєдімой"
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29.11.2022 09:45 Відповісти
Виникає один здогад, як власнику двуголової курки уникнути мобілізації. Це через автобус дагоомону. Шлях тернистий,непростий.... Але хіба зупинять тіх щасливців якісь труднощі?!
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29.11.2022 10:09 Відповісти
Власне за що боролися-на те і напоролися. Ті що так хотіли російський паспорт нехай тепер доказують рашці свою відданість.
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29.11.2022 10:32 Відповісти
Вагітним, дітям і людям з нестійкою психікою не читати! Випадково попав на м'ясокомбінат. Бачив, як в загоні, перед забійним цехом, стояли здоровенні бики і плакали, а з пащ сочилася кров, бо мясники вкрали(вирізали), ще з живих, дефіцитні язики
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29.11.2022 10:43 Відповісти
нужно уезжать оттуда всеми способами за любые деньги через Крым или через Росию неважно ，потому что парни попадут под нож !
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29.11.2022 13:36 Відповісти
Невже херсонці візьмуть зброю в руки і підуть вбивати українців???
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29.11.2022 14:10 Відповісти
ДАГОМОН )))
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29.11.2022 22:43 Відповісти
 
 