Росіяни везуть на окуповану Херсонщину ОМОН з Дагестану: хочуть мобілізувати українців

Окупанти готують на захоплених територіях в Херсонській області мобілізацію українських чоловіків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи ОМОН з Дагестану прибули на лівий берег Херсонщини, разом з працівниками воєнних комісаріатів з "лнр" та "днр". Зокрема відомо про їх розташування в селі Красне (Каховський район)", - ідеться у повідомленні.

ОМОНівців збираються залучити в грудні до проведення незаконного призову мешканців окупованого регіону.

Перш за все росіяни спробують відправити на фронт тих, у кого вже є паспорти РФ. Але в Центрі національного спротиву не виключають, що під "мобілізацію" можуть потрапити взагалі всі чоловіки, а не лише власники паспортів ворога.

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Центр національного спротиву закликав мешканців окупованих територій "залишити регіон й не ставати ресурсом для ворога".