Рашисты возобновили разбор завалов мариупольского драмтеатра, - Андрющенко

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе разбирают завалы драмтеатра.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты возобновили работы по разбору завалов Драматического театра. Наши источники указывают на наличие информации об останках тел погибших, которые срочно пытаются найти и убрать до "великого восстановления".

Кроме того, де-факто гауляйтер "Оленевод" на очередном совещании отметил, что восстановление ДрамТеатра в приоритете номер один и должно "стать символом восстановления Россией российского Мариуполя". Отвращение", - отметил он.

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