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Рашисты возобновили разбор завалов мариупольского драмтеатра, - Андрющенко

драмтеатр

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе разбирают завалы драмтеатра.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты возобновили работы по разбору завалов Драматического театра. Наши источники указывают на наличие информации об останках тел погибших, которые срочно пытаются найти и убрать до "великого восстановления".

Кроме того, де-факто гауляйтер "Оленевод" на очередном совещании отметил, что восстановление ДрамТеатра в приоритете номер один и должно "стать символом восстановления Россией российского Мариуполя". Отвращение", - отметил он.

Смотрите: 1356 многоэтажек в Мариуполе уже разрушены. Оккупанты планируют демонтировать еще более 900 домов. ФОТОрепортаж

Мариуполь (5737) Андрющенко Петр (587)


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Цінічнійше й огиднійше рашиської мразоти світ не знав!
Нациська Німеччина принаймні не ховалась "єта нє ми" а відверто казали про свої вчинки.... а ці рюззкіє найогіднійше що світ бачив за останні 150 років як мінімум.
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29.11.2022 11:16 Ответить
 
 