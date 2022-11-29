Рашисти поновили розбір завалів маріупольського драмтеатру, - Андрющенко
Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі розбирають завали драмтеатру.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти поновили роботи з розбору завалів Драматичного театру. Наші джерела вказують на наявність інформації про залишки тіл загиблих, які терміново намагаються знайти та прибрати до "великого відновлення".
Окрім того, де-факто гауляйтер "Оленевод" на черговій нараді наголосив, що відновлення ДрамТеатру в приоритеті номер один та має "стати символом відбудови росії російського Маріуполя". Огида", - зазначив він.
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Нациська Німеччина принаймні не ховалась "єта нє ми" а відверто казали про свої вчинки.... а ці рюззкіє найогіднійше що світ бачив за останні 150 років як мінімум.