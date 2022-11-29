Рашисти поновили розбір завалів маріупольського драмтеатру, - Андрющенко

Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі розбирають завали драмтеатру.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти поновили роботи з розбору завалів Драматичного театру. Наші джерела вказують на наявність інформації про залишки тіл загиблих, які терміново намагаються знайти та прибрати до "великого відновлення".

Окрім того, де-факто гауляйтер "Оленевод" на черговій нараді наголосив, що відновлення ДрамТеатру в приоритеті номер один та має "стати символом відбудови росії російського Маріуполя". Огида", - зазначив він.

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