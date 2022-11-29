Минцифры планирует закупить еще несколько тысяч терминалов Starlink

Министерство цифровой трансформации Украины планирует закупить еще несколько тысяч терминалов спутниковой связи Starlink.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна, об этом сообщил вицепремьер-министр цифровой трансофрмации Михаил Федоров.

"Мы говорим о возможности купить новую большую партию из тысяч Starlink для Украины. Я очень быстро получаю обратную связь. Вижу, что они (SpaceX. – Ред.) хотят нам помочь и помогают", - сообщил Федоров.

Он отметил, что при содействии его команды в Украину было завезено суммарно более 22 тыс. Starlink.

"У нас прямая коммуникация с компанией SpaceX и прямая коммуникация с Илоном Маском... Несмотря на публичные дискуссии по финансированию, Маск и публично, и в нашей коммуникации заверил, что в любой ситуации Starlink будет работать даже несмотря на финансовые вопросы", - подчеркнул Федоров.

Кроме того, по его словам, некоторые проблемы с работой Starlink, ранее наблюдавшиеся на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, уже устранены.

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