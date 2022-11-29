Львовский облсовет запретил деятельность УПЦ МП на территории области

Депутаты Львовского областного совета во время заседания 29 ноября приняли решение о "необходимости запрета деятельности религиозных организаций (объединений) Украинской православной церкви (Московского патриархата)" на территории Львовской области.

Как сообщила пресс-служба облсовета, в своем решении депутаты также обращаются в Верховную Раду Украины о внесении соответствующих законодательных изменений для "запрета деятельности религиозных организаций УПЦ МП, руководящий центр которой расположен в государстве, которое совершило военную агрессию против Украины и оккупировало часть ее территории", передает Цензор.НЕТ.

Также областной совет рекомендует органам местного самоуправления Львовщины способствовать изменению подчиненности громад УПЦ МП в канонических и организационных вопросах путем организации и проведения общего собрания религиозных громад и внесения соответствующих изменений и дополнений в уставы (положения) религиозных громад.

Кроме того, депутаты решили обратиться в правоохранительные органы и Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины относительно обеспечения сохранности имущества, культурных ценностей религиозных организаций, которые решили перейти к другим конфессиям", - говорится в сообщении.

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