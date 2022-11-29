Львовский облсовет запретил деятельность УПЦ МП на территории области
Депутаты Львовского областного совета во время заседания 29 ноября приняли решение о "необходимости запрета деятельности религиозных организаций (объединений) Украинской православной церкви (Московского патриархата)" на территории Львовской области.
Как сообщила пресс-служба облсовета, в своем решении депутаты также обращаются в Верховную Раду Украины о внесении соответствующих законодательных изменений для "запрета деятельности религиозных организаций УПЦ МП, руководящий центр которой расположен в государстве, которое совершило военную агрессию против Украины и оккупировало часть ее территории", передает Цензор.НЕТ.
Также областной совет рекомендует органам местного самоуправления Львовщины способствовать изменению подчиненности громад УПЦ МП в канонических и организационных вопросах путем организации и проведения общего собрания религиозных громад и внесения соответствующих изменений и дополнений в уставы (положения) религиозных громад.
Кроме того, депутаты решили обратиться в правоохранительные органы и Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины относительно обеспечения сохранности имущества, культурных ценностей религиозных организаций, которые решили перейти к другим конфессиям", - говорится в сообщении.
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Сергій Климовський:
"Директор ЦРУ Уильям Бёрнс отчасти волшебник. После его первого и тайного визита в Киев в Украине стали происходить разные чудеса. В Днепре нашли коррупционеров в верхах, чего с 2019 г. не было, арестовали директора "Мотор Січ", у Коломойского забрали не только украинский паспорт, а СБУ стало вести беседы о спасении души с пастырями из РПЦ/УПЦ МП. По их итогам некоторые пастыри получили справки о коллаборации и врата рая перед ними захлопнулись. "
Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
А кубло ряжених (фсбшнників у рясах) треба негайно видворити з країни, а деяких на нари. В них від церковного тільки спідниця.
Потвори - збоченці .
Протягом століть православ'я від інших релігій в першу чергу відрізнялося тим, що попи завжди допомогали світській владі, насамперед, щоб підтримувати людей у смиренності до влади (також це стосується нинішньої раші с царем та фсб-шниками у рясі на чолі з патріархом Кірілом).
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московітським неканонічним сектантам примазанцям до християнства з їхньою лжерелігією не місце в Україні та українських святинях які вони окупували! Геть ******* з українських Лавр!!
Откровение 17.1
дуже цікаве питання)))
Но прямо завтра можно и нужно дальние и ближние пещеры Киево-Печерской Лавры, а также верхние храмы закрыть и поставить на сигнализацию и под охрану. А попы пусть скромно пока молятся в нижних храмах.
И закрыть половину жилых (кельи) и иных помещений, которыми они распоряжаются. В общем то показать кто в доме хозяин. А через пару месяцев рассмотреть возможность совсем выселить.
Монахов не имеющих украинское гражданство, в течение 24 часов, депортировать по месту гражданства. А то они переметнутся в другие монастыри.
Подобное и с Почаевской Лаврой. Они очень потеряют в глазах верующих, если лишить их главных святынь.
Якби її не було то хрін хто б дарував томос.
(Иеремия 5:30-31)
"Да нечева у вас и послушать доброму человеку: все говорите, как продавать, как куповать, как есть, как пить, как баб блудить, как робят в олтаре за афедрон хватать".
(прот. Аввакум. Беседа пятая, "О внешней мудрости")
Головне управління Служби безпеки України у Київській області просить представників місцевого самоврядування провести роз'яснювальну роботу серед громадськості щодо недопущення участі у зборах релігійних громад для переходу від УПЦ до ПЦУ керівників територіальних громад чи представників місцевої влади. Це, на думку СБУ, "створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Києві та регіоні".
Як інформує про це йдеться у листі заступника начальника Головного управління СБУ у м. Києві і Київської області Юрія Палагнюка від 7 вересня на адресу Дарницької райдержадміністрації, що є у розпорядженні https://lb.ua/society/2022/09/15/529508_sbu_vbachaie_perehodah_gromad_vid_upts.html LB.ua. Джерело: