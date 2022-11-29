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Львовский облсовет запретил деятельность УПЦ МП на территории области

упц,мп,львів

Депутаты Львовского областного совета во время заседания 29 ноября приняли решение о "необходимости запрета деятельности религиозных организаций (объединений) Украинской православной церкви (Московского патриархата)" на территории Львовской области.

Как сообщила пресс-служба облсовета, в своем решении депутаты также обращаются в Верховную Раду Украины о внесении соответствующих законодательных изменений для "запрета деятельности религиозных организаций УПЦ МП, руководящий центр которой расположен в государстве, которое совершило военную агрессию против Украины и оккупировало часть ее территории", передает Цензор.НЕТ.

Также областной совет рекомендует органам местного самоуправления Львовщины способствовать изменению подчиненности громад УПЦ МП в канонических и организационных вопросах путем организации и проведения общего собрания религиозных громад и внесения соответствующих изменений и дополнений в уставы (положения) религиозных громад.

Кроме того, депутаты решили обратиться в правоохранительные органы и Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины относительно обеспечения сохранности имущества, культурных ценностей религиозных организаций, которые решили перейти к другим конфессиям", - говорится в сообщении.

Читайте также: Деятельность церкви Московского патриархата запретили в Звенигородке на Черкасщине

Автор: 

облсовет (538) УПЦ МП (1567) Львовская область (2952)


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Топ комментарии
+52
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29.11.2022 22:17 Ответить
+48
С почином!...
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29.11.2022 22:15 Ответить
+48
Аплодирую стоя. Всем пример. Смерть кацапской мрази и их подстилкам в рясах.
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29.11.2022 22:18 Ответить
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С почином!...
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29.11.2022 22:15 Ответить
А почалося з такого собі приїзду директора ЦРУ...

Сергій Климовський:

"Директор ЦРУ Уильям Бёрнс отчасти волшебник. После его первого и тайного визита в Киев в Украине стали происходить разные чудеса. В Днепре нашли коррупционеров в верхах, чего с 2019 г. не было, арестовали директора "Мотор Січ", у Коломойского забрали не только украинский паспорт, а СБУ стало вести беседы о спасении души с пастырями из РПЦ/УПЦ МП. По их итогам некоторые пастыри получили справки о коллаборации и врата рая перед ними захлопнулись. "
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29.11.2022 22:52 Ответить
его первый и тайный визит в Киев был ровно год назад. Уговаривал выполнить капитуляцию по минску. И всё остальное Сергій Климовський нафантазировал.
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30.11.2022 00:06 Ответить
Молодци ‼️Валите 😈мракобеси на паРашу‼️
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29.11.2022 23:22 Ответить
В Україну прибула далекобійна РСЗВ LRU. Це французька модернізація американської РСЗВ M270
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29.11.2022 22:17 Ответить
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29.11.2022 22:17 Ответить
Аплодирую стоя. Всем пример. Смерть кацапской мрази и их подстилкам в рясах.
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29.11.2022 22:18 Ответить
Я бачу ти з Адольфом Ейхманом радився щоб це пукнути
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29.11.2022 22:23 Ответить
Церква відокремлена від держави. Але РПЦ КГБ - не церква, а агентурна мережа ворога. І тому держава зобов'язана її ліквідувати.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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29.11.2022 22:24 Ответить
тому не обласна рада повинна ліквідувати, а СБУ, прокуратура чи суд.
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29.11.2022 22:45 Ответить
Пішов на хер сраний кацапе !!!
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29.11.2022 22:34 Ответить
Якщо тобі так болить за мпц, їдь до рязані відтягувати їхній кінець.
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29.11.2022 22:36 Ответить
Віруючи МПЦ - це любителі руцького миру.
А кубло ряжених (фсбшнників у рясах) треба негайно видворити з країни, а деяких на нари. В них від церковного тільки спідниця.
Потвори - збоченці .
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29.11.2022 22:51 Ответить
кацапське лайно
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29.11.2022 23:44 Ответить
Яку роботу? Розстрілювати?
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29.11.2022 23:52 Ответить
Треба ще антиукраїнську діяльність зелених мародерів заборонити
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29.11.2022 22:22 Ответить
Спустя 9 лет запретили одно, еще через 9 лет запретят и это
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29.11.2022 22:25 Ответить
првильно 29
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29.11.2022 22:40 Ответить
29 сложно. Многих коснется, а им сейчас так не хочется это вспоминать.
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29.11.2022 22:44 Ответить
УПЦ (МП) = РПЦ
Протягом століть православ'я від інших релігій в першу чергу відрізнялося тим, що попи завжди допомогали світській владі, насамперед, щоб підтримувати людей у ​​смиренності до влади (також це стосується нинішньої раші с царем та фсб-шниками у рясі на чолі з патріархом Кірілом).
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29.11.2022 22:24 Ответить
Вони дійсно перекручують Біблійне вчення про те, як треба шанувати владу http://www.bible-for-you.org/Issleduem/zar.php
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29.11.2022 22:41 Ответить
У попів Біблією і не пахне
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29.11.2022 22:47 Ответить
Львівська облрада заборонила діяльність "УПЦ МП" на території області
=================
московітським неканонічним сектантам примазанцям до християнства з їхньою лжерелігією не місце в Україні та українських святинях які вони окупували! Геть ******* з українських Лавр!!
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29.11.2022 22:24 Ответить
Ога, вы еще из них мучеников за веру гонимых сделайте, дебилы.
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29.11.2022 22:26 Ответить
Хай мучаються.
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29.11.2022 22:29 Ответить
ты хочешь помолится иконке товарисча...?\вопрос риторический...\
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29.11.2022 23:21 Ответить
Слава Богу. Геть збоченців і сатаністів.
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29.11.2022 22:28 Ответить
В кацапстані є хоч одна церква ПЦУ? Нє? Так якого хера в Україні РПЦ має бути!
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29.11.2022 22:31 Ответить
Подойди, я покажу тебе, как будет наказана великая блудница, сидящая на многих водах. 2 С ней развратничали цари земли, и жители земли упивались вином ее разврата.

Откровение 17.1
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29.11.2022 22:37 Ответить
Львівська облрада красунчики 😘 головне почати,далі вся Україна!!!
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29.11.2022 22:37 Ответить
МП це отрута. Але її українці деякі вживають.
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29.11.2022 22:38 Ответить
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29.11.2022 22:45 Ответить
ну нарешті!!!!!!!!!!
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29.11.2022 22:46 Ответить
,,А вот это уже ближе к телу---как говорил Ги де Мопассан,,---- Остап Бендер. Давно пора и время вдалое, и тема перезрела и новинского на костер---как еретика.
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29.11.2022 22:48 Ответить
Эту козломордую, фсбэшную секту нужно запретить по всей Украине и пох...й на Оманского Осла!!!
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29.11.2022 22:49 Ответить
гарне рішення - от тільки де ЛОР знайшла на Львівщині установи упц мп - і саме в році 2022-му??

дуже цікаве питання)))
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29.11.2022 22:50 Ответить
В християн засновником віри є Ісус , а в московських попів, Лаврєнтій Бєрія - атєц радной, аснаватєль.
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29.11.2022 22:56 Ответить
Не думаю, что прямо завтра ВР примет решение о запрете рпц в Украине.

Но прямо завтра можно и нужно дальние и ближние пещеры Киево-Печерской Лавры, а также верхние храмы закрыть и поставить на сигнализацию и под охрану. А попы пусть скромно пока молятся в нижних храмах.
И закрыть половину жилых (кельи) и иных помещений, которыми они распоряжаются. В общем то показать кто в доме хозяин. А через пару месяцев рассмотреть возможность совсем выселить.

Монахов не имеющих украинское гражданство, в течение 24 часов, депортировать по месту гражданства. А то они переметнутся в другие монастыри.
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29.11.2022 23:18 Ответить
Еще добавлю, что о передаче Лавры ПЦУ речь пока не должна идти. ФСБшным попам говорить, что Лавра переходит в статус музея.

Подобное и с Почаевской Лаврой. Они очень потеряют в глазах верующих, если лишить их главных святынь.
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29.11.2022 23:27 Ответить
Добре, що Порошенко дав можливість українцям мати свою, українську Церкву і молитись за свою державу в своїй церкві... Хоча для декого цей дозвіл був лише "термосом "...
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29.11.2022 23:19 Ответить
А УПЦ КП не при ділах?
Якби її не було то хрін хто б дарував томос.
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29.11.2022 23:37 Ответить
Томос не дарується, Томос вистражданий українським народом під гнітом кацапні. Точніше повернута справедливість від втраченої незаконно Київської митрополії.
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30.11.2022 12:16 Ответить
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29.11.2022 23:20 Ответить
И чем мы тогда отличаемся от России, если политическая целесообразность оправдывает нарушение украинских законов? И зачем нам еще конфликт между украинскими гражданами на религиозной почве , может мы ставим целью множить число колаборатнов?
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29.11.2022 23:20 Ответить
ты станешь колаборантом...?
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29.11.2022 23:23 Ответить
Житель Николаева стал сотрудничать с оккупантом, после того, как в нарушение украинских законов,Николаевский госовет запретил изучение русского языка в школе. Никто не знает ,что и для кого станет последней каплей. Создавать такие поводы, точно не нужно. И не забывайте, нам нужно реинтегрировать население освобожденных территорий. Как вы считаете,лучше всего начать со сноса памятников и закрытия храмов?
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30.11.2022 00:05 Ответить
иди на путина гавно...\таких как ты нужно в паРашу высылать...\
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30.11.2022 00:09 Ответить
Да я смотрю, ты просто интеллектуал. Жаль в Исландию выслан. Понимаю почему ты боишься писать под своим именем и фото.
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30.11.2022 00:14 Ответить
ты гандон кацапский много понимаешь...
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30.11.2022 00:17 Ответить
нах*й потрібен цей дибільний, апсолютно штучний діалект/суржик/еспіранто під назвою сруцькій язік в Україні ??? хочеш сруцькій иязік - чемодан, вокзал, мацковія !!!
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30.11.2022 01:27 Ответить
Что за вопрос. Не знаешь чем мы от них отличаемся? Или притворяешься? Кто на кого напал?
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29.11.2022 23:39 Ответить
Если действуем как россияне, то мало чем. Рыцарь убивший дракона сам становится драконов. Пьеса Шварца, надеюсь, вам знакома? всегда можно найти тысячи оправданий, а нужно просто действовать по закону.
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30.11.2022 00:07 Ответить
Во-первых не политическая целесообразность , а вопрос выживания страны. Во-вторых мы имеем закон о коллаборантах. И в данной ситуации конфликт не на религиозной почве.
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29.11.2022 23:41 Ответить
Конфликт будет. И я не помню, чтобы закон о коллаборантах, предусматривал коллективную ответсвенность. Есть колаборанты? Их нужно судить, в какой бы церкве они не служили, и какой бы национальности они не были. А коллективная отвественность-это в духе товарища Сталина, поступившего так же с крымскими татарами.
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30.11.2022 00:10 Ответить
Огарус! Іди молись московській сатані за кацапським корабльом.
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29.11.2022 23:30 Ответить
Давно вже пора помножити на нуль це фсбешне утворення. Від зеленої партії регіонів цього не дочекаємося; усі зрячі та розумні вже давно помітили, що та партія "працює" не на інтереси Країни.
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29.11.2022 23:36 Ответить
Головне фсбпопам задати копняками прискорений рух у вірному напрямку, за їхнім скрєпним карабльом А то зелена влада може їх прилаштувать в тепленькі місця, "сваї жє люді"
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29.11.2022 23:36 Ответить
"А так можно было?"
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29.11.2022 23:43 Ответить
Первым делом РПЦ должна быть признана иностранным агентом, а русские девушки-транвеститы в рясах потом. Вот тогда снизойдёт благодатный огонь на Госдуру и бороду Гундяя.
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29.11.2022 23:59 Ответить
«Изумительное и ужасное совершается в сей земле: Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это»
(Иеремия 5:30-31)

"Да нечева у вас и послушать доброму человеку: все говорите, как продавать, как куповать, как есть, как пить, как баб блудить, как робят в олтаре за афедрон хватать".
(прот. Аввакум. Беседа пятая, "О внешней мудрости")
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30.11.2022 00:21 Ответить
Чи під слідствов штимп який згадується в раніше опублікованій статті?
Головне управління Служби безпеки України у Київській області просить представників місцевого самоврядування провести роз'яснювальну роботу серед громадськості щодо недопущення участі у зборах релігійних громад для переходу від УПЦ до ПЦУ керівників територіальних громад чи представників місцевої влади. Це, на думку СБУ, "створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Києві та регіоні".

Як інформує про це йдеться у листі заступника начальника Головного управління СБУ у м. Києві і Київської області Юрія Палагнюка від 7 вересня на адресу Дарницької райдержадміністрації, що є у розпорядженні https://lb.ua/society/2022/09/15/529508_sbu_vbachaie_perehodah_gromad_vid_upts.html LB.ua. Джерело:
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30.11.2022 00:48 Ответить
Правильне рішення…штаб квартиру фсб Московії треба заборонити ..
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30.11.2022 01:26 Ответить
Нарешт!і .... не минуло і року ...тобто 8 років війни з Московією....
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30.11.2022 08:16 Ответить
Майдан в Китае набрал обороты... теперь товаристч Си точно спасет рабZeю от распада....🦍🦍🦍🤣
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30.11.2022 08:45 Ответить
Добру справу зробили львівські депутати і це має робити Верховна Рада, щоб раз і назавжди закрити ФСБешну секту, яка діє в 11 тьсячах українських храмах, не виплачуючи за газ, електроенерію та інше, що випрачують українці. Ця секта забруднює мізки громадян і пітримує, вирощує "русский мир", збираючи мільярди на ракети проти нас. Але як Боневтік закриє УПЦ МП, коли це його потенційні виборці, вони ж не будуть голосувати за політика, який допомагав отримати справедливість і Томос?
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30.11.2022 12:20 Ответить
 
 