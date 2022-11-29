Львівська облрада заборонила діяльність "УПЦ МП" на території області
Депутати Львівської обласної ради під час засідання 29 листопада ухвалили рішення про "необхідність заборони діяльності релігійних організацій (об’єднань) Української православної церкви (московського патріархату)" на території Львівської області.
Як повідомила пресслужба облради, у своєму рішенні депутати також звертаються до Верховної Ради України щодо внесення відповідних законодавчих змін для "заборони діяльності релігійних організацій УПЦ (МП), керівний центр якої розташований у державі, яка здійснила військову агресію проти України та окупувала частину її території", передає Цензор.НЕТ.
"Також обласна рада рекомендує органам місцевого самоврядування Львівщини сприяти зміні підлеглості громад УПЦ (МП) в канонічних й організаційних питаннях шляхом організації та проведення загальних зборів релігійних громад і внесення відповідних змін та доповнень до статутів (положень) релігійних громад.
Окрім того, депутати вирішили звернутися до правоохоронних органів та Сил територіальної оборони Збройних сил України щодо забезпечення збереження майна, культурних цінностей релігійних організацій, які вирішили перейти до інших конфесій", - йдеться у повідомленні.
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Сергій Климовський:
"Директор ЦРУ Уильям Бёрнс отчасти волшебник. После его первого и тайного визита в Киев в Украине стали происходить разные чудеса. В Днепре нашли коррупционеров в верхах, чего с 2019 г. не было, арестовали директора "Мотор Січ", у Коломойского забрали не только украинский паспорт, а СБУ стало вести беседы о спасении души с пастырями из РПЦ/УПЦ МП. По их итогам некоторые пастыри получили справки о коллаборации и врата рая перед ними захлопнулись. "
Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
А кубло ряжених (фсбшнників у рясах) треба негайно видворити з країни, а деяких на нари. В них від церковного тільки спідниця.
Потвори - збоченці .
Протягом століть православ'я від інших релігій в першу чергу відрізнялося тим, що попи завжди допомогали світській владі, насамперед, щоб підтримувати людей у смиренності до влади (також це стосується нинішньої раші с царем та фсб-шниками у рясі на чолі з патріархом Кірілом).
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московітським неканонічним сектантам примазанцям до християнства з їхньою лжерелігією не місце в Україні та українських святинях які вони окупували! Геть ******* з українських Лавр!!
Откровение 17.1
дуже цікаве питання)))
Но прямо завтра можно и нужно дальние и ближние пещеры Киево-Печерской Лавры, а также верхние храмы закрыть и поставить на сигнализацию и под охрану. А попы пусть скромно пока молятся в нижних храмах.
И закрыть половину жилых (кельи) и иных помещений, которыми они распоряжаются. В общем то показать кто в доме хозяин. А через пару месяцев рассмотреть возможность совсем выселить.
Монахов не имеющих украинское гражданство, в течение 24 часов, депортировать по месту гражданства. А то они переметнутся в другие монастыри.
Подобное и с Почаевской Лаврой. Они очень потеряют в глазах верующих, если лишить их главных святынь.
Якби її не було то хрін хто б дарував томос.
(Иеремия 5:30-31)
"Да нечева у вас и послушать доброму человеку: все говорите, как продавать, как куповать, как есть, как пить, как баб блудить, как робят в олтаре за афедрон хватать".
(прот. Аввакум. Беседа пятая, "О внешней мудрости")
Головне управління Служби безпеки України у Київській області просить представників місцевого самоврядування провести роз'яснювальну роботу серед громадськості щодо недопущення участі у зборах релігійних громад для переходу від УПЦ до ПЦУ керівників територіальних громад чи представників місцевої влади. Це, на думку СБУ, "створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Києві та регіоні".
Як інформує про це йдеться у листі заступника начальника Головного управління СБУ у м. Києві і Київської області Юрія Палагнюка від 7 вересня на адресу Дарницької райдержадміністрації, що є у розпорядженні https://lb.ua/society/2022/09/15/529508_sbu_vbachaie_perehodah_gromad_vid_upts.html LB.ua. Джерело: