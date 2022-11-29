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Львівська облрада заборонила діяльність "УПЦ МП" на території області

упц,мп,львів

Депутати Львівської обласної ради під час засідання 29 листопада ухвалили рішення про "необхідність заборони діяльності релігійних організацій (об’єднань) Української православної церкви (московського патріархату)" на території Львівської області.

Як повідомила пресслужба облради, у своєму рішенні депутати також звертаються до Верховної Ради України щодо внесення відповідних законодавчих змін для "заборони діяльності релігійних організацій УПЦ (МП), керівний центр якої розташований у державі, яка здійснила військову агресію проти України та окупувала частину її території", передає Цензор.НЕТ.

"Також обласна рада рекомендує органам місцевого самоврядування Львівщини сприяти зміні підлеглості громад УПЦ (МП) в канонічних й організаційних питаннях шляхом організації та проведення загальних зборів релігійних громад і внесення відповідних змін та доповнень до статутів (положень) релігійних громад.

Окрім того, депутати вирішили звернутися до правоохоронних органів та Сил територіальної оборони Збройних сил України щодо забезпечення збереження майна, культурних цінностей релігійних організацій, які вирішили перейти до інших конфесій", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Діяльність церкви Московського патріархату заборонили у Звенигородці на Черкащині

Автор: 

облрада (283) УПЦ МП (1214) Львівська область (2481)


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Топ коментарі
+52
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29.11.2022 22:17 Відповісти
+48
С почином!...
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29.11.2022 22:15 Відповісти
+48
Аплодирую стоя. Всем пример. Смерть кацапской мрази и их подстилкам в рясах.
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29.11.2022 22:18 Відповісти
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С почином!...
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29.11.2022 22:15 Відповісти
А почалося з такого собі приїзду директора ЦРУ...

Сергій Климовський:

"Директор ЦРУ Уильям Бёрнс отчасти волшебник. После его первого и тайного визита в Киев в Украине стали происходить разные чудеса. В Днепре нашли коррупционеров в верхах, чего с 2019 г. не было, арестовали директора "Мотор Січ", у Коломойского забрали не только украинский паспорт, а СБУ стало вести беседы о спасении души с пастырями из РПЦ/УПЦ МП. По их итогам некоторые пастыри получили справки о коллаборации и врата рая перед ними захлопнулись. "
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29.11.2022 22:52 Відповісти
его первый и тайный визит в Киев был ровно год назад. Уговаривал выполнить капитуляцию по минску. И всё остальное Сергій Климовський нафантазировал.
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30.11.2022 00:06 Відповісти
Молодци ‼️Валите 😈мракобеси на паРашу‼️
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29.11.2022 23:22 Відповісти
В Україну прибула далекобійна РСЗВ LRU. Це французька модернізація американської РСЗВ M270
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29.11.2022 22:17 Відповісти
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29.11.2022 22:17 Відповісти
Аплодирую стоя. Всем пример. Смерть кацапской мрази и их подстилкам в рясах.
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29.11.2022 22:18 Відповісти
Я бачу ти з Адольфом Ейхманом радився щоб це пукнути
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29.11.2022 22:23 Відповісти
Церква відокремлена від держави. Але РПЦ КГБ - не церква, а агентурна мережа ворога. І тому держава зобов'язана її ліквідувати.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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29.11.2022 22:24 Відповісти
тому не обласна рада повинна ліквідувати, а СБУ, прокуратура чи суд.
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29.11.2022 22:45 Відповісти
Пішов на хер сраний кацапе !!!
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29.11.2022 22:34 Відповісти
Якщо тобі так болить за мпц, їдь до рязані відтягувати їхній кінець.
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29.11.2022 22:36 Відповісти
Віруючи МПЦ - це любителі руцького миру.
А кубло ряжених (фсбшнників у рясах) треба негайно видворити з країни, а деяких на нари. В них від церковного тільки спідниця.
Потвори - збоченці .
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29.11.2022 22:51 Відповісти
кацапське лайно
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29.11.2022 23:44 Відповісти
Яку роботу? Розстрілювати?
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29.11.2022 23:52 Відповісти
Треба ще антиукраїнську діяльність зелених мародерів заборонити
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29.11.2022 22:22 Відповісти
Спустя 9 лет запретили одно, еще через 9 лет запретят и это
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29.11.2022 22:25 Відповісти
првильно 29
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29.11.2022 22:40 Відповісти
29 сложно. Многих коснется, а им сейчас так не хочется это вспоминать.
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29.11.2022 22:44 Відповісти
УПЦ (МП) = РПЦ
Протягом століть православ'я від інших релігій в першу чергу відрізнялося тим, що попи завжди допомогали світській владі, насамперед, щоб підтримувати людей у ​​смиренності до влади (також це стосується нинішньої раші с царем та фсб-шниками у рясі на чолі з патріархом Кірілом).
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29.11.2022 22:24 Відповісти
Вони дійсно перекручують Біблійне вчення про те, як треба шанувати владу http://www.bible-for-you.org/Issleduem/zar.php
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29.11.2022 22:41 Відповісти
У попів Біблією і не пахне
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29.11.2022 22:47 Відповісти
Львівська облрада заборонила діяльність "УПЦ МП" на території області
=================
московітським неканонічним сектантам примазанцям до християнства з їхньою лжерелігією не місце в Україні та українських святинях які вони окупували! Геть ******* з українських Лавр!!
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29.11.2022 22:24 Відповісти
Ога, вы еще из них мучеников за веру гонимых сделайте, дебилы.
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29.11.2022 22:26 Відповісти
Хай мучаються.
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29.11.2022 22:29 Відповісти
ты хочешь помолится иконке товарисча...?\вопрос риторический...\
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29.11.2022 23:21 Відповісти
Слава Богу. Геть збоченців і сатаністів.
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29.11.2022 22:28 Відповісти
В кацапстані є хоч одна церква ПЦУ? Нє? Так якого хера в Україні РПЦ має бути!
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29.11.2022 22:31 Відповісти
Подойди, я покажу тебе, как будет наказана великая блудница, сидящая на многих водах. 2 С ней развратничали цари земли, и жители земли упивались вином ее разврата.

Откровение 17.1
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29.11.2022 22:37 Відповісти
Львівська облрада красунчики 😘 головне почати,далі вся Україна!!!
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29.11.2022 22:37 Відповісти
МП це отрута. Але її українці деякі вживають.
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29.11.2022 22:38 Відповісти
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29.11.2022 22:45 Відповісти
ну нарешті!!!!!!!!!!
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29.11.2022 22:46 Відповісти
,,А вот это уже ближе к телу---как говорил Ги де Мопассан,,---- Остап Бендер. Давно пора и время вдалое, и тема перезрела и новинского на костер---как еретика.
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29.11.2022 22:48 Відповісти
Эту козломордую, фсбэшную секту нужно запретить по всей Украине и пох...й на Оманского Осла!!!
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29.11.2022 22:49 Відповісти
гарне рішення - от тільки де ЛОР знайшла на Львівщині установи упц мп - і саме в році 2022-му??

дуже цікаве питання)))
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29.11.2022 22:50 Відповісти
В християн засновником віри є Ісус , а в московських попів, Лаврєнтій Бєрія - атєц радной, аснаватєль.
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29.11.2022 22:56 Відповісти
Не думаю, что прямо завтра ВР примет решение о запрете рпц в Украине.

Но прямо завтра можно и нужно дальние и ближние пещеры Киево-Печерской Лавры, а также верхние храмы закрыть и поставить на сигнализацию и под охрану. А попы пусть скромно пока молятся в нижних храмах.
И закрыть половину жилых (кельи) и иных помещений, которыми они распоряжаются. В общем то показать кто в доме хозяин. А через пару месяцев рассмотреть возможность совсем выселить.

Монахов не имеющих украинское гражданство, в течение 24 часов, депортировать по месту гражданства. А то они переметнутся в другие монастыри.
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29.11.2022 23:18 Відповісти
Еще добавлю, что о передаче Лавры ПЦУ речь пока не должна идти. ФСБшным попам говорить, что Лавра переходит в статус музея.

Подобное и с Почаевской Лаврой. Они очень потеряют в глазах верующих, если лишить их главных святынь.
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29.11.2022 23:27 Відповісти
Добре, що Порошенко дав можливість українцям мати свою, українську Церкву і молитись за свою державу в своїй церкві... Хоча для декого цей дозвіл був лише "термосом "...
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29.11.2022 23:19 Відповісти
А УПЦ КП не при ділах?
Якби її не було то хрін хто б дарував томос.
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29.11.2022 23:37 Відповісти
Томос не дарується, Томос вистражданий українським народом під гнітом кацапні. Точніше повернута справедливість від втраченої незаконно Київської митрополії.
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30.11.2022 12:16 Відповісти
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29.11.2022 23:20 Відповісти
И чем мы тогда отличаемся от России, если политическая целесообразность оправдывает нарушение украинских законов? И зачем нам еще конфликт между украинскими гражданами на религиозной почве , может мы ставим целью множить число колаборатнов?
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29.11.2022 23:20 Відповісти
ты станешь колаборантом...?
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29.11.2022 23:23 Відповісти
Житель Николаева стал сотрудничать с оккупантом, после того, как в нарушение украинских законов,Николаевский госовет запретил изучение русского языка в школе. Никто не знает ,что и для кого станет последней каплей. Создавать такие поводы, точно не нужно. И не забывайте, нам нужно реинтегрировать население освобожденных территорий. Как вы считаете,лучше всего начать со сноса памятников и закрытия храмов?
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30.11.2022 00:05 Відповісти
иди на путина гавно...\таких как ты нужно в паРашу высылать...\
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30.11.2022 00:09 Відповісти
Да я смотрю, ты просто интеллектуал. Жаль в Исландию выслан. Понимаю почему ты боишься писать под своим именем и фото.
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30.11.2022 00:14 Відповісти
ты гандон кацапский много понимаешь...
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30.11.2022 00:17 Відповісти
нах*й потрібен цей дибільний, апсолютно штучний діалект/суржик/еспіранто під назвою сруцькій язік в Україні ??? хочеш сруцькій иязік - чемодан, вокзал, мацковія !!!
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30.11.2022 01:27 Відповісти
Что за вопрос. Не знаешь чем мы от них отличаемся? Или притворяешься? Кто на кого напал?
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29.11.2022 23:39 Відповісти
Если действуем как россияне, то мало чем. Рыцарь убивший дракона сам становится драконов. Пьеса Шварца, надеюсь, вам знакома? всегда можно найти тысячи оправданий, а нужно просто действовать по закону.
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30.11.2022 00:07 Відповісти
Во-первых не политическая целесообразность , а вопрос выживания страны. Во-вторых мы имеем закон о коллаборантах. И в данной ситуации конфликт не на религиозной почве.
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29.11.2022 23:41 Відповісти
Конфликт будет. И я не помню, чтобы закон о коллаборантах, предусматривал коллективную ответсвенность. Есть колаборанты? Их нужно судить, в какой бы церкве они не служили, и какой бы национальности они не были. А коллективная отвественность-это в духе товарища Сталина, поступившего так же с крымскими татарами.
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30.11.2022 00:10 Відповісти
Огарус! Іди молись московській сатані за кацапським корабльом.
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29.11.2022 23:30 Відповісти
Давно вже пора помножити на нуль це фсбешне утворення. Від зеленої партії регіонів цього не дочекаємося; усі зрячі та розумні вже давно помітили, що та партія "працює" не на інтереси Країни.
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29.11.2022 23:36 Відповісти
Головне фсбпопам задати копняками прискорений рух у вірному напрямку, за їхнім скрєпним карабльом А то зелена влада може їх прилаштувать в тепленькі місця, "сваї жє люді"
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29.11.2022 23:36 Відповісти
"А так можно было?"
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29.11.2022 23:43 Відповісти
Первым делом РПЦ должна быть признана иностранным агентом, а русские девушки-транвеститы в рясах потом. Вот тогда снизойдёт благодатный огонь на Госдуру и бороду Гундяя.
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29.11.2022 23:59 Відповісти
«Изумительное и ужасное совершается в сей земле: Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это»
(Иеремия 5:30-31)

"Да нечева у вас и послушать доброму человеку: все говорите, как продавать, как куповать, как есть, как пить, как баб блудить, как робят в олтаре за афедрон хватать".
(прот. Аввакум. Беседа пятая, "О внешней мудрости")
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30.11.2022 00:21 Відповісти
Чи під слідствов штимп який згадується в раніше опублікованій статті?
Головне управління Служби безпеки України у Київській області просить представників місцевого самоврядування провести роз'яснювальну роботу серед громадськості щодо недопущення участі у зборах релігійних громад для переходу від УПЦ до ПЦУ керівників територіальних громад чи представників місцевої влади. Це, на думку СБУ, "створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Києві та регіоні".

Як інформує про це йдеться у листі заступника начальника Головного управління СБУ у м. Києві і Київської області Юрія Палагнюка від 7 вересня на адресу Дарницької райдержадміністрації, що є у розпорядженні https://lb.ua/society/2022/09/15/529508_sbu_vbachaie_perehodah_gromad_vid_upts.html LB.ua. Джерело:
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30.11.2022 00:48 Відповісти
Правильне рішення…штаб квартиру фсб Московії треба заборонити ..
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30.11.2022 01:26 Відповісти
Нарешт!і .... не минуло і року ...тобто 8 років війни з Московією....
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30.11.2022 08:16 Відповісти
Майдан в Китае набрал обороты... теперь товаристч Си точно спасет рабZeю от распада....🦍🦍🦍🤣
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30.11.2022 08:45 Відповісти
Добру справу зробили львівські депутати і це має робити Верховна Рада, щоб раз і назавжди закрити ФСБешну секту, яка діє в 11 тьсячах українських храмах, не виплачуючи за газ, електроенерію та інше, що випрачують українці. Ця секта забруднює мізки громадян і пітримує, вирощує "русский мир", збираючи мільярди на ракети проти нас. Але як Боневтік закриє УПЦ МП, коли це його потенційні виборці, вони ж не будуть голосувати за політика, який допомагав отримати справедливість і Томос?
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30.11.2022 12:20 Відповісти
 
 