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Діяльність церкви Московського патріархату заборонили у Звенигородці на Черкащині

церков

Звенигородська міська рада Черкаської області заборонила на своїй території діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомив міський голова Звенигородки Олександр Саєнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Ми вирішили заборонити діяльність московської церкви на території міської громади. Повідомили усім правоохоронним органам про ухвалення даного рішення, щоби вони відповідно відреагували. Вирішили не чекати рішення Верховної Ради. Останньою краплею стало відео з Печерської лаври, де московські попи славили Росію", - наголосив Саєнко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Благодарим воинов подразделения "Z": настоятель УПЦ МП працював на зрадника під час окупації Харківщини, - СБУ. ФОТО

Автор: 

УПЦ МП (1212) Чернігівська область (929)


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Топ коментарі
+26
Не віриться але почалось. Банду ФСБ-РПЦ - знищити !
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14.11.2022 10:44
+25
Так потрібно робити по всій Україні !
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14.11.2022 10:48
+22
Діяльність маасковскага патрахату повинна бути заборонена на державному рівні
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14.11.2022 10:51
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Не віриться але почалось. Банду ФСБ-РПЦ - знищити !
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14.11.2022 10:44 Відповісти
Для феесбешних попів які не справились з завданням керівництва гірше смерті є депортація в ********* з конфіскацією. Для цього потрібне рішення на державному рівні. Але народ не має чекати!!! і має піддавати остракізму сектантів РПЦ всюди і постійно! Тобто, не продавати товарів, знищувати їх майно, принижувати і знущатись всюди. "Піп" РПЦ це не пастирь, а вовк в овечій шкурі.
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14.11.2022 10:57 Відповісти
Так потрібно робити по всій Україні !
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14.11.2022 10:48 Відповісти
Російська церква потужно представлена за кордоном. Якщо західні держави думають, що в цих «храмах» моляться Богу - вони помиляються. Це конспіративно-публічні об'єкти, де поширюється пропаганда, зберігаються гроші і зброя кремлівських агентів, які працюють проти Заходу.
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14.11.2022 10:49 Відповісти
У Верховній Раді майже півроку лежить законопроект про заборону московської колаборантської церкви. Але лише лежить, бо колаборантів прикривають прихожани з ОП.
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14.11.2022 10:50 Відповісти
Можна номер в студію?
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14.11.2022 11:13 Відповісти
А в Полтаві слуги разом з опзж вперлися рогами і нів'яку!
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14.11.2022 10:50 Відповісти
Діяльність маасковскага патрахату повинна бути заборонена на державному рівні
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14.11.2022 10:51 Відповісти
В Києво-Печерській Лаврі моковська церква влаштовує співи про росію і «матушку русь»
На Буковині спецназ нацполіції перешкоджає мешканцям села перевести церкву з московського патріархату в ПЦУ.
Якщо заборонити МПЦ то в найвеличнішого рейтинг відразу впаде??
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14.11.2022 10:51 Відповісти
"Формовка" УПЦ МП

Треба визнати, що УПЦ МП - структура потужна, і зламати її швидко не вдасться.

Тут підходить паралель з визволенням Херсона і ліквідацією пам`ятника Катерині ІІ в Одесі.

Зробити це ударом "в лоб" було неможливо. Дві великі спроби наступати на Херсон закінчились провалом і значними втратами. Спроби пошкодити пам`ятник закінчились притягенням учасників до адміністративної відповідальності. Досягти мети дозволив процес, який військові називають "формовкою" - не атакою безпосередньо на об`єкт зацікавленості, а створенням таких обставин довкола нього, щоб цьому об`єкту, виходячи з характеру навколишнього середовища, не залишалось нічого, окрім зробити "жєст доброй волі". В Херсоні це було зроблено шляхом перерізання транспортних артерій, ураження командних пунктів і складів, серіями дрібних непокоючих атак і малих просувань поперемінно в різних місцях. З Катькою це було зроблено неодноразовими і наполегливими "корегуваннями" зовнішнього вигляду і переважною більшістю голосів за повний демонтаж споруди - на міському електронному опитуванні (хоча пам`ятник ще не демонтовано, однак до того йде, тому "формовка" продовжується).

У випадку з УПЦ МП "жєст доброй волі" неможливий: надто важливу роль для москви відіграє (буде наказ "ні шагу назад"), і надто багато матеріально зацікавлених осіб у складі церковної ієрархії. Отже, діяти треба не на УПЦ МП, а на двох інших "акторів": суспільство і владу. Перше має побачити ворожу і аморальну сутність УПЦ МП, друга - загрозу існування України і численні порушення Закону. Тоді кількість пастви впаде, кількість кримінальних проваджень зросте, і бути у складі УПЦ МП стане небезпечно і неприбутково.

Для реалізації цього можна збирати і широко розголошувати де тільки можливо а) всі факти русофілії та колабораціонізму з боку церковників і пастви УПЦ МП (https://censor.net/ua/video_news/3380190/probujdaetsya_matushkarus_u_kyyevi_na_terytoriyi_lavry_spivayut_prorosiyiski_pisni_video#comment_79419657), б) всі факти порушення будь-яких законів з боку церковників УПЦ МП (відмивання грошей, афери з нерухомістю, участь у кримінальних угрупованнях, розбещення неповнолітніх тощо).

Якщо хтось має бажання і фізичні дані для того, щоб ризикнути, можна з'явитись на території Лаври (або інших релігійних споруд, поряд з ними, але в жодному разі не всередині) з українською символікою (капелюх, куртка, шарф, добре помітна стрічка, прапорець), пересуваючись територією Лаври, час від часу голосно вмикати на телефоні Державний Гімн, вдаючи, що це рінгтон. Дуже бажано мати при собі замаскований, постійно увімкнений нагрудний відеорегістратор. Всі напади чортів - фіксувати на відео і оприлюднювати. Біля церков і храмів УПЦ МП розвішувати листівки з написами "Слава Україні", "Слава ЗСУ" та іншими подібними, але без згадки росії. На листівках обов'язково має бути або Герб, або Прапор України. Також можна розміщувати невеликі прапорці або стрічки відповідних кольорів. Факти знищення документувати і теж оприлюднювати.

Запам'ятайте: Стаття 338 Кримінального кодексу України. Наруга над державними символами. Частина 1. Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України - карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.

При спробі чортів змусити вимкнути Гімн, або зняти зображення Герба чи Прапора - аргументувати тим, що це є державні символи, які не заборонено демонструвати у публічних місцях (не стосується приміщення церкви або храму, тому що хоч воно і є публічним місцем, але там діють деякі свої норми). Спроба зірвати державний символ - це вже щонайменше дві статті, 338 і 296 (***********).

Факти нападу через демонстрацію державних символів - широко разголошувати.

Таким чином у суспільства і представників влади буде формуватись образ УПЦ МП як структури, що є джерелом небезпеки, нестабільності, незручних запитань виборців, порушень. Це впливатиме на рішення, що приймаються у спірних ситуаціях.
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14.11.2022 10:53 Відповісти
Переконаний, Порошенко знав, що здобувши Томос, втратить мільйони виборців УПЦ МП, але це його не спинило. Саме через страх втратити підтримку виборців УПЦ МП Зеленський його не забороняє. Один працює на Україну, другий - на себе, Коломойського і компанію.
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14.11.2022 10:54 Відповісти
Не преувеличивайте религиозность украинцев. Один, два раза в год забежать в церковь на пять минут, так это у подавляющего большинства. Но зато у кого не спроси- "я верующий, шо пздц".
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14.11.2022 11:09 Відповісти
Я 100% згоден з Павло ШОвте.
Тут питання не релігійності. Я знаю декількох, що голосували за Зе лише тому, що Порох сприяв отриманню Томоса ПЦУ.
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14.11.2022 20:33 Відповісти
Всю их деятельность нужно запретить. Время настало. Другого такого времени, без расшатывания ситуации внутри страны, уже и не будет.
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14.11.2022 11:06 Відповісти
к гундяюшке пускай валят ****************..................................................
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14.11.2022 11:07 Відповісти
Доведеться і Київраді, Кличку здійснити таку заборону. Бо Zе і прислуга зеленого клоуна-наркомана та такий крок не сподобиться.
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14.11.2022 11:08 Відповісти
В Черкассах тоже вроде бы запрещали, но службы идут
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14.11.2022 11:11 Відповісти
А щож Київ? Не начасі?
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14.11.2022 11:16 Відповісти
Ща появится какой-нибудь судья из этой секты и еще и деньги должны будем русне.
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14.11.2022 11:19 Відповісти
Завидуем чести и достоинству Звенигородского самоуправления
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14.11.2022 11:21 Відповісти
На превеликий жаль, таке рішення мабуть неможливо втілити.
Сумно, що в Україні досі величезна частина населення (громадянами їх назвати важко) ходить до рпц-фсб. І фінансує її. Навіть під час війни. Навіть, коли ґундяєв благословляє убивць українців. Alas.
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14.11.2022 13:33 Відповісти
хоч в когось "є яйця". З почином! І знову вкотре ганьба Бучанській громаді та міській владі які незважаючи на біди та страждання що випали на їх місто вирішили лишитись в УПЦ МП
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14.11.2022 11:21 Відповісти
І так має бути скрізь.
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14.11.2022 11:26 Відповісти
Зелена бандо! Агов!! Як зрозуміти, що фсб-пархат до цієї пори діє на території держави? Що це за шашні з фашистами?
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14.11.2022 11:50 Відповісти
Закити секту московського сатанату по всій Україні. Що сьогодні заваждає президенту це зробити?
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14.11.2022 11:59 Відповісти
Я б вообще всех запретил. Паразиты. Лучше развивать корпус психологов, если кому прям надо. Те хоть налоги платят
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14.11.2022 12:55 Відповісти
І себе «запрєті» ))
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14.11.2022 14:15 Відповісти
Меня нельзя. Я налоги плачу и кацапам мозг взрываю
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14.11.2022 14:17 Відповісти
Геть московського попа!
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14.11.2022 14:09 Відповісти
Пора таку владу вішати на стовбах!
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16.11.2022 22:10 Відповісти
 
 