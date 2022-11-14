Діяльність церкви Московського патріархату заборонили у Звенигородці на Черкащині

Звенигородська міська рада Черкаської області заборонила на своїй території діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомив міський голова Звенигородки Олександр Саєнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вирішили заборонити діяльність московської церкви на території міської громади. Повідомили усім правоохоронним органам про ухвалення даного рішення, щоби вони відповідно відреагували. Вирішили не чекати рішення Верховної Ради. Останньою краплею стало відео з Печерської лаври, де московські попи славили Росію", - наголосив Саєнко.

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