Діяльність церкви Московського патріархату заборонили у Звенигородці на Черкащині
Звенигородська міська рада Черкаської області заборонила на своїй території діяльність Української православної церкви Московського патріархату.
Про це повідомив міський голова Звенигородки Олександр Саєнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми вирішили заборонити діяльність московської церкви на території міської громади. Повідомили усім правоохоронним органам про ухвалення даного рішення, щоби вони відповідно відреагували. Вирішили не чекати рішення Верховної Ради. Останньою краплею стало відео з Печерської лаври, де московські попи славили Росію", - наголосив Саєнко.
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+26 Elvis2
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+25 Олександр Шевченко #500693
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На Буковині спецназ нацполіції перешкоджає мешканцям села перевести церкву з московського патріархату в ПЦУ.
Якщо заборонити МПЦ то в найвеличнішого рейтинг відразу впаде??
Треба визнати, що УПЦ МП - структура потужна, і зламати її швидко не вдасться.
Тут підходить паралель з визволенням Херсона і ліквідацією пам`ятника Катерині ІІ в Одесі.
Зробити це ударом "в лоб" було неможливо. Дві великі спроби наступати на Херсон закінчились провалом і значними втратами. Спроби пошкодити пам`ятник закінчились притягенням учасників до адміністративної відповідальності. Досягти мети дозволив процес, який військові називають "формовкою" - не атакою безпосередньо на об`єкт зацікавленості, а створенням таких обставин довкола нього, щоб цьому об`єкту, виходячи з характеру навколишнього середовища, не залишалось нічого, окрім зробити "жєст доброй волі". В Херсоні це було зроблено шляхом перерізання транспортних артерій, ураження командних пунктів і складів, серіями дрібних непокоючих атак і малих просувань поперемінно в різних місцях. З Катькою це було зроблено неодноразовими і наполегливими "корегуваннями" зовнішнього вигляду і переважною більшістю голосів за повний демонтаж споруди - на міському електронному опитуванні (хоча пам`ятник ще не демонтовано, однак до того йде, тому "формовка" продовжується).
У випадку з УПЦ МП "жєст доброй волі" неможливий: надто важливу роль для москви відіграє (буде наказ "ні шагу назад"), і надто багато матеріально зацікавлених осіб у складі церковної ієрархії. Отже, діяти треба не на УПЦ МП, а на двох інших "акторів": суспільство і владу. Перше має побачити ворожу і аморальну сутність УПЦ МП, друга - загрозу існування України і численні порушення Закону. Тоді кількість пастви впаде, кількість кримінальних проваджень зросте, і бути у складі УПЦ МП стане небезпечно і неприбутково.
Для реалізації цього можна збирати і широко розголошувати де тільки можливо а) всі факти русофілії та колабораціонізму з боку церковників і пастви УПЦ МП (https://censor.net/ua/video_news/3380190/probujdaetsya_matushkarus_u_kyyevi_na_terytoriyi_lavry_spivayut_prorosiyiski_pisni_video#comment_79419657), б) всі факти порушення будь-яких законів з боку церковників УПЦ МП (відмивання грошей, афери з нерухомістю, участь у кримінальних угрупованнях, розбещення неповнолітніх тощо).
Якщо хтось має бажання і фізичні дані для того, щоб ризикнути, можна з'явитись на території Лаври (або інших релігійних споруд, поряд з ними, але в жодному разі не всередині) з українською символікою (капелюх, куртка, шарф, добре помітна стрічка, прапорець), пересуваючись територією Лаври, час від часу голосно вмикати на телефоні Державний Гімн, вдаючи, що це рінгтон. Дуже бажано мати при собі замаскований, постійно увімкнений нагрудний відеорегістратор. Всі напади чортів - фіксувати на відео і оприлюднювати. Біля церков і храмів УПЦ МП розвішувати листівки з написами "Слава Україні", "Слава ЗСУ" та іншими подібними, але без згадки росії. На листівках обов'язково має бути або Герб, або Прапор України. Також можна розміщувати невеликі прапорці або стрічки відповідних кольорів. Факти знищення документувати і теж оприлюднювати.
Запам'ятайте: Стаття 338 Кримінального кодексу України. Наруга над державними символами. Частина 1. Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України - карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.
При спробі чортів змусити вимкнути Гімн, або зняти зображення Герба чи Прапора - аргументувати тим, що це є державні символи, які не заборонено демонструвати у публічних місцях (не стосується приміщення церкви або храму, тому що хоч воно і є публічним місцем, але там діють деякі свої норми). Спроба зірвати державний символ - це вже щонайменше дві статті, 338 і 296 (***********).
Факти нападу через демонстрацію державних символів - широко разголошувати.
Таким чином у суспільства і представників влади буде формуватись образ УПЦ МП як структури, що є джерелом небезпеки, нестабільності, незручних запитань виборців, порушень. Це впливатиме на рішення, що приймаються у спірних ситуаціях.
Тут питання не релігійності. Я знаю декількох, що голосували за Зе лише тому, що Порох сприяв отриманню Томоса ПЦУ.
Сумно, що в Україні досі величезна частина населення (громадянами їх назвати важко) ходить до рпц-фсб. І фінансує її. Навіть під час війни. Навіть, коли ґундяєв благословляє убивць українців. Alas.