Люксембург потратил на военную помощь Украине 16% своего оборонного бюджета

Люксембург в 2022 году потратил на военную помощь Украине 16% своего оборонного бюджета.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году Люксембург сделал беспрецедентный шаг, поддержав Украину военной техникой на 75 млн евро. Это 16% нашего оборонного бюджета на 2022 год. Мы поддерживаем Украину в ее праве на самооборону", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что Украина получила от Люксембурга 102 противотанковых комплекса NLAW, 7 джипов Jeep Wrangler, 28 высокомобильных внедорожных автомобилей HMMWV и 20 пулеметов калибра 12,7 мм к ним, 18 генераторов, 5 тысяч шлемов, бронежилеты и другое оборудование.

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