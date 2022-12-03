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Люксембург потратил на военную помощь Украине 16% своего оборонного бюджета

hmmwv,люксембург

Люксембург в 2022 году потратил на военную помощь Украине 16% своего оборонного бюджета.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году Люксембург сделал беспрецедентный шаг, поддержав Украину военной техникой на 75 млн евро. Это 16% нашего оборонного бюджета на 2022 год. Мы поддерживаем Украину в ее праве на самооборону", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что Украина получила от Люксембурга 102 противотанковых комплекса NLAW, 7 джипов Jeep Wrangler, 28 высокомобильных внедорожных автомобилей HMMWV и 20 пулеметов калибра 12,7 мм к ним, 18 генераторов, 5 тысяч шлемов, бронежилеты и другое оборудование.

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помощь (7764) Люксембург (115)


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Топ комментарии
+11
Красавцы. Есть хотя бы немного стран в старой Европе, кто ставит справедливость и демократические ценности выше притока бабла. Некоторым странам стоило бы взять с них пример, особенно Франции, которая когда-то и создала эти демократические ценности, а затем продала их, продолжая вести массовый бизнес с кацапами, как и Австрия.
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03.12.2022 12:53
+10
7 джипів Jeep Wrangler це дуже мало на таку кількість Слуг народу у різних установах.
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03.12.2022 12:50
+10
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03.12.2022 12:57
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Правила форума Совет форумчан
7 джипів Jeep Wrangler це дуже мало на таку кількість Слуг народу у різних установах.
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03.12.2022 12:50 Ответить
ну коли ви вспіваєте?
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03.12.2022 12:53 Ответить
Красавцы. Есть хотя бы немного стран в старой Европе, кто ставит справедливость и демократические ценности выше притока бабла. Некоторым странам стоило бы взять с них пример, особенно Франции, которая когда-то и создала эти демократические ценности, а затем продала их, продолжая вести массовый бизнес с кацапами, как и Австрия.
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03.12.2022 12:53 Ответить
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03.12.2022 12:57 Ответить
Скабєєва "Развє ґатова Європа імєть тємпєратуру в дамах 19 ґрадусав")))Знову помилялася))
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03.12.2022 12:57 Ответить
22 градуси, все окей. Контракт з Катаром підписано, термінали у Вільгельмсгафені і інших портових містах будуються. Сховища заповнено на 85%.

Кацапи не лише й&&&&і піт&&&си, вони ще й надзвичайно тупі. Причому, схоже, стають тупішими з кожним новим днем.
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03.12.2022 13:01 Ответить
Респект маленькой но гордой стране!
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03.12.2022 13:16 Ответить
В Люксембурзі населення всього 626 108 чоловік. Тому це чимала допомога.
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03.12.2022 18:08 Ответить
ось де братський народ, а не ті, хто планує скинути на нас ядерні бомби...
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03.12.2022 13:23 Ответить
Маючи таке географічне положення, можна було б передати і всі 100%
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03.12.2022 13:51 Ответить
Там військовий бюджет скоріш для придушення бєспрєдєлу афроамериканців, які лізуть із сусідніх Бельгії та Франції. Я думаю у Люксі ні військових літаків, ні гелікоптерів немає. Так що немає чого їм претензії кидати.
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03.12.2022 15:51 Ответить
Реально молодцы, огромное спасибо
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03.12.2022 14:42 Ответить
Цікаво який відсоток від загального бюджету... , бо в деяких прикритих нато країнах війскового бюджету майже не було.
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03.12.2022 14:53 Ответить
Вы смеялимь над Трампом а он предупреждал Европу что они должны увеличить процент вклада в свою оборону и предупреждал что россия не остановиться, из него сделали дурачка а он оказался прав
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03.12.2022 15:44 Ответить
Не только россия но и китай прав был трамп
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03.12.2022 15:45 Ответить
 
 