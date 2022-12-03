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Люксембург витратив на військову допомогу Україні 16% свого оборонного бюджету

hmmwv,люксембург

Люксембург 2022 року витратив на військову допомогу Україні 16% свого оборонного бюджету.

Про це повідомило Міністерство оборони країни, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього року Люксембург зробив безпрецедентний крок, підтримавши Україну військовою технікою на 75 млн євро. Це 16% нашого оборонного бюджету на 2022 рік. Ми підтримуємо Україну в її праві на самооборону", - йдеться у дописі.

В міністерстві додали, що Україна отримала від Люксембургу 102 протитанкові комплекси NLAW, 7 джипів Jeep Wrangler, 28 високомобільних позашляхових автомобілів HMMWV і 20 кулеметів 12,7 мм до них, 18 генераторів, 5 тисяч шоломів, бронежилети та інше обладнання.

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Автор: 

допомога (8294) Люксембург (135)


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Топ коментарі
+11
Красавцы. Есть хотя бы немного стран в старой Европе, кто ставит справедливость и демократические ценности выше притока бабла. Некоторым странам стоило бы взять с них пример, особенно Франции, которая когда-то и создала эти демократические ценности, а затем продала их, продолжая вести массовый бизнес с кацапами, как и Австрия.
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03.12.2022 12:53
+10
7 джипів Jeep Wrangler це дуже мало на таку кількість Слуг народу у різних установах.
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03.12.2022 12:50
+10
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03.12.2022 12:57
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7 джипів Jeep Wrangler це дуже мало на таку кількість Слуг народу у різних установах.
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03.12.2022 12:50 Відповісти
ну коли ви вспіваєте?
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03.12.2022 12:53 Відповісти
Красавцы. Есть хотя бы немного стран в старой Европе, кто ставит справедливость и демократические ценности выше притока бабла. Некоторым странам стоило бы взять с них пример, особенно Франции, которая когда-то и создала эти демократические ценности, а затем продала их, продолжая вести массовый бизнес с кацапами, как и Австрия.
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03.12.2022 12:53 Відповісти
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03.12.2022 12:57 Відповісти
Скабєєва "Развє ґатова Європа імєть тємпєратуру в дамах 19 ґрадусав")))Знову помилялася))
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03.12.2022 12:57 Відповісти
22 градуси, все окей. Контракт з Катаром підписано, термінали у Вільгельмсгафені і інших портових містах будуються. Сховища заповнено на 85%.

Кацапи не лише й&&&&і піт&&&си, вони ще й надзвичайно тупі. Причому, схоже, стають тупішими з кожним новим днем.
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03.12.2022 13:01 Відповісти
Респект маленькой но гордой стране!
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03.12.2022 13:16 Відповісти
В Люксембурзі населення всього 626 108 чоловік. Тому це чимала допомога.
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03.12.2022 18:08 Відповісти
ось де братський народ, а не ті, хто планує скинути на нас ядерні бомби...
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03.12.2022 13:23 Відповісти
Маючи таке географічне положення, можна було б передати і всі 100%
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03.12.2022 13:51 Відповісти
Там військовий бюджет скоріш для придушення бєспрєдєлу афроамериканців, які лізуть із сусідніх Бельгії та Франції. Я думаю у Люксі ні військових літаків, ні гелікоптерів немає. Так що немає чого їм претензії кидати.
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03.12.2022 15:51 Відповісти
Реально молодцы, огромное спасибо
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03.12.2022 14:42 Відповісти
Цікаво який відсоток від загального бюджету... , бо в деяких прикритих нато країнах війскового бюджету майже не було.
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03.12.2022 14:53 Відповісти
Вы смеялимь над Трампом а он предупреждал Европу что они должны увеличить процент вклада в свою оборону и предупреждал что россия не остановиться, из него сделали дурачка а он оказался прав
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03.12.2022 15:44 Відповісти
Не только россия но и китай прав был трамп
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03.12.2022 15:45 Відповісти
 
 