Люксембург витратив на військову допомогу Україні 16% свого оборонного бюджету

Люксембург 2022 року витратив на військову допомогу Україні 16% свого оборонного бюджету.

Про це повідомило Міністерство оборони країни, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього року Люксембург зробив безпрецедентний крок, підтримавши Україну військовою технікою на 75 млн євро. Це 16% нашого оборонного бюджету на 2022 рік. Ми підтримуємо Україну в її праві на самооборону", - йдеться у дописі.

В міністерстві додали, що Україна отримала від Люксембургу 102 протитанкові комплекси NLAW, 7 джипів Jeep Wrangler, 28 високомобільних позашляхових автомобілів HMMWV і 20 кулеметів 12,7 мм до них, 18 генераторів, 5 тисяч шоломів, бронежилети та інше обладнання.

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