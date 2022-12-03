Люксембург витратив на військову допомогу Україні 16% свого оборонного бюджету
Люксембург 2022 року витратив на військову допомогу Україні 16% свого оборонного бюджету.
Про це повідомило Міністерство оборони країни, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього року Люксембург зробив безпрецедентний крок, підтримавши Україну військовою технікою на 75 млн євро. Це 16% нашого оборонного бюджету на 2022 рік. Ми підтримуємо Україну в її праві на самооборону", - йдеться у дописі.
В міністерстві додали, що Україна отримала від Люксембургу 102 протитанкові комплекси NLAW, 7 джипів Jeep Wrangler, 28 високомобільних позашляхових автомобілів HMMWV і 20 кулеметів 12,7 мм до них, 18 генераторів, 5 тисяч шоломів, бронежилети та інше обладнання.
Топ коментарі
+11 Vlad Cheh
показати весь коментар03.12.2022 12:53
+10 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар03.12.2022 12:50
+10 Олександр Дніпро
показати весь коментар03.12.2022 12:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кацапи не лише й&&&&і піт&&&си, вони ще й надзвичайно тупі. Причому, схоже, стають тупішими з кожним новим днем.