УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 253 28

Люксембург передав ЗСУ шість безпілотників тактичного рівня

безпілотник,чехія

Люксембург передав Україні шість безпілотників Primoco One 150 чеського виробництва.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє онлайн-журнал про оборону Army Recognition із посиланням на люксембурзьке Міноборони.

У відомстві повідомили виданню, що БПЛА придбали у межах військової допомоги ЗСУ після повномасштбаного вторгнення Росії до України.

Безпілотники Primoco One 150 розроблені та виготовлені чеською компанією Primoco UAV. Вони середнього розміру: довжина — 3,65 м, розмах крил — 4,85 м, висота — 1,25 м. Час польоту дронів становить до 15 годин, максимальна дальність — до 2000 км.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Люксембург передає Україні позашляховики HMMWV. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4917) Люксембург (146)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Маленькій країні з великим серцем-черговий респект...
показати весь коментар
26.11.2022 19:28 Відповісти
+35
З миру по нитці - москалю мотузка.
показати весь коментар
26.11.2022 19:35 Відповісти
+28
Всі чимось допомагають ЗСУ. А чим допоміг зелений квартал?
показати весь коментар
26.11.2022 19:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Маленькій країні з великим серцем-черговий респект...
показати весь коментар
26.11.2022 19:28 Відповісти
Так молодці. З Бенілюксу, а це Бельгія, Нідерланди та Люксембург, Люксембург сама маленька країна і входить в 10ку найменших країн Європи, а допомагають відносно власного бюджету і розміру країни на порядки більше. Менш всього з них допомагає Бельгія.
показати весь коментар
26.11.2022 21:15 Відповісти
Всі чимось допомагають ЗСУ. А чим допоміг зелений квартал?
показати весь коментар
26.11.2022 19:29 Відповісти
Татушку патріотичну набив "десь"
показати весь коментар
26.11.2022 20:07 Відповісти
Ну как же чем, своими видосиками.
показати весь коментар
26.11.2022 22:15 Відповісти
перестали отпускать свои тупые шутки про голодомор, Томос и Украину.

Пока держатся.
показати весь коментар
26.11.2022 22:32 Відповісти
За Зелею буде тягтись хвіст термоса, сеньйора голодомора, порноактриси, відсування кацапами кордонів України, ********** паличок все життя. Люди все пам"ятають.
показати весь коментар
26.11.2022 22:37 Відповісти
некоторые люди всё помнят, а некоторые люди ничего не помнят. Угадайте каких больше.
показати весь коментар
26.11.2022 23:07 Відповісти
Підслухав розмову пенсіонерок у дворі, які впевнені що клоун створив армію, а Порох розвалив і розпродав ракети.
показати весь коментар
26.11.2022 23:22 Відповісти
Інтернет все пам'ятає.
показати весь коментар
27.11.2022 00:21 Відповісти
интернет на избирательные участки не придёт. А вот те пенсионерки придут точно, даже если у них будет приступ подагры и мочекаменной болезни одновременно.
показати весь коментар
27.11.2022 00:59 Відповісти
З миру по нитці --- голому сорочка .
показати весь коментар
26.11.2022 19:32 Відповісти
З миру по нитці - москалю мотузка.
показати весь коментар
26.11.2022 19:35 Відповісти
З миру по нитці - кацапам peaceдець!
показати весь коментар
26.11.2022 21:59 Відповісти
walja spierdaliaj
показати весь коментар
26.11.2022 19:52 Відповісти
Можно и на Кремль отправить.
показати весь коментар
26.11.2022 19:47 Відповісти
с бомбой побольше....
показати весь коментар
26.11.2022 20:21 Відповісти
Грузоподъёмность - 30 кг. максимум, но и такое количество пластика сильно "впечатлит" козломордых.
показати весь коментар
27.11.2022 11:18 Відповісти
Пластида
показати весь коментар
27.11.2022 11:34 Відповісти
DzieHki !!!
показати весь коментар
26.11.2022 19:51 Відповісти
Грузоподъёмность тактично пропустили, чтобы сохранить московитам
интригу.
показати весь коментар
26.11.2022 19:57 Відповісти
30 кг. max. Т.е., это разведка, корректировка, такое...
показати весь коментар
26.11.2022 20:12 Відповісти
з 30 кг. бомбою можна провірити мацковське пво. долетить до мавзолєя, чи ні?
показати весь коментар
26.11.2022 20:59 Відповісти
200 км радиус управления по радио.

https://uav-stol.com/primoco-uav-one-150/ 200 km radio range
показати весь коментар
26.11.2022 21:05 Відповісти
До двух тысяч км.по запрограммированному маршруту, в автономном режиме возврата и посадки.
показати весь коментар
27.11.2022 11:36 Відповісти
Это просто разведчики... И все...нужны ударные беспилотники типа "жнец"...
показати весь коментар
26.11.2022 21:30 Відповісти
Це аналог, Шарка Арахамії, цікаво скіли він коштує, Шарк 4 млн грн
показати весь коментар
26.11.2022 23:32 Відповісти
Україна могла би штампувати такі безпілотники без проблем.
Якби авіазаводи евакуювали на Захід, а то й у Польщу.
Сталіну вистачило кебети перенести ключові виробництва вглиб країни.
показати весь коментар
26.11.2022 23:43 Відповісти
 
 