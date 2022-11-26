Люксембург передав ЗСУ шість безпілотників тактичного рівня

Люксембург передав Україні шість безпілотників Primoco One 150 чеського виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє онлайн-журнал про оборону Army Recognition із посиланням на люксембурзьке Міноборони.

У відомстві повідомили виданню, що БПЛА придбали у межах військової допомоги ЗСУ після повномасштбаного вторгнення Росії до України.

Безпілотники Primoco One 150 розроблені та виготовлені чеською компанією Primoco UAV. Вони середнього розміру: довжина — 3,65 м, розмах крил — 4,85 м, висота — 1,25 м. Час польоту дронів становить до 15 годин, максимальна дальність — до 2000 км.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Люксембург передає Україні позашляховики HMMWV. ФОТОрепортаж