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Люксембург передає Україні позашляховики HMMWV. ФОТОрепортаж

Люксембург передає Україні позашляховики HMMWV та обіцяє подальшу підтримку.

Про це повідомив міністр оборони Франсуа Бауш, передає Цензор.НЕТ.

"Армія Люксембургу та Міноборони підтримують Збройні сили України, надсилаючи додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV). Вони посилять Україну у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в повідомленні.

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Люксембург передає Україні позашляховики HMMWV 01
Люксембург передає Україні позашляховики HMMWV 02
Люксембург передає Україні позашляховики HMMWV 03

Автор: 

допомога (8453) Люксембург (141)


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Топ коментарі
+39
Щиро дякуємо.
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21.11.2022 14:51 Відповісти
+27
Меленька країна з великим серцем-респектище...
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21.11.2022 15:28 Відповісти
+12
Люксембург! В них є армія?! Круто!
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21.11.2022 15:03 Відповісти
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Щиро дякуємо.
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21.11.2022 14:51 Відповісти
класні машини! було відео де один американець, що бʼється за нас, стояв у турелі і стріляв навкруги як диявол! наші не встигали йому передавати **********
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21.11.2022 15:30 Відповісти
Ещё бы цистерну с топливом...
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21.11.2022 14:59 Відповісти
... ********'дiф шмалити
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21.11.2022 15:07 Відповісти
Люксембург! В них є армія?! Круто!
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21.11.2022 15:03 Відповісти
У них ещё век назад была вполне серьёзная армия. Потом нашли способ стать второй Швейцарией и надобность воевать как то больше не понадобилось 🙂 Кстати по наблюдении на месте в Люксембурге на виду больше красивых женщин как у соседних Германии и Нидерландах вместе взятых.
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21.11.2022 17:55 Відповісти
у https://uk.wikipedia.org/wiki/1949 1949 році Люксембург вступив в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО .
Ось собсна і все, що треба знати про їх армію...
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21.11.2022 18:46 Відповісти
Меленька країна з великим серцем-респектище...
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21.11.2022 15:28 Відповісти
Тепер буду знати що Хамві влазе у фуру
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21.11.2022 16:00 Відповісти
Мабудь позбулися всього свого автопарку. Хоча скільки одиниць передали не сказано.
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21.11.2022 18:05 Відповісти
цікаво яка кількість....
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21.11.2022 18:09 Відповісти
ну якщо на одному 171197 а на іншому 171081 то хочеться думать шо багато
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21.11.2022 21:03 Відповісти
Классный "бобик" - хватит надолго.
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21.11.2022 18:48 Відповісти
 
 