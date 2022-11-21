Люксембург передає Україні позашляховики HMMWV. ФОТОрепортаж

Люксембург передає Україні позашляховики HMMWV та обіцяє подальшу підтримку.

Про це повідомив міністр оборони Франсуа Бауш, передає Цензор.НЕТ.

"Армія Люксембургу та Міноборони підтримують Збройні сили України, надсилаючи додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV). Вони посилять Україну у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в повідомленні.

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